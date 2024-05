Siguen los atentados en Rosario: balearon dos escuelas en una noche por una interna narco

El jardín de la calle Felipe Moré, nuevo blanco de la escalada de violencia

Un jardín de infantes y una escuela fueron atacados a tiros en la noche de este jueves en la zona oeste de Rosario. En ambos casos, los sicarios -entre cuatro o cinco en cada ataque, un número inusual para este tipo de hechos- dejaron una nota en la que se menciona a un hombre al que señalan por supuestamente vender droga para la Policía de Santa Fe.

La primera balacera tuvo lugar minutos antes de la medianoche en Felipe Moré al 2200, donde se encuentra el Jardín N°209, al que asisten cotidianamente 150 chicos, de acuerdo a datos oficiales.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y una nota que arrojaron los agresores, donde puede leerse el nombre de un sospechoso al que sindicaban por vender estupefacientes para dos móviles de la fuerza de seguridad provincial, según pudo saber Infobae de fuentes del caso.

Al contrario de lo que ocurría en la ola de amenazas narco del año pasado, donde los establecimientos educativos cerraban sus puertas, el jardín funcionó este viernes con un patrullero en la puerta, ya que los directivos habían adelantado que no se iba a ver afectada la actividad por el ataque.

“Balearon y salieron corriendo por la cortada. Estaban caminando. No vi bien cuántos eran, pero me pareció que eran entre cuatro y cinco. No eran grandes”, explicó a Radio 2 una vecina, al tiempo que agregó: “Nunca habían atacado acá ni a la escuela que está al lado. Es más, el barrio estaba más tranquilo porque habían bajado dos bunkers y había más tranquilidad”.

A partir de la sanción en la Legislatura santafesina de la ley de microtráfico de drogas en diciembre pasado, el Ministerio de Seguridad procedió a tirar abajo distintos kioscos donde se comercializaba droga al menudeo, algunos vinculados al clan Funes, otros a la estructura narco liderada por Francisco Riquelme –señalado como un hombre cercano al capo narco Esteban Lindor Alvarado– y otros a Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, un preso que fue imputado como presunto instigador de dos de los crímenes considerados “narcoterroristas” por las autoridades del Ejecutivo nacional y provincial.

No es la primera vez que un jardín es atacado en la historia delictiva reciente. El pasado 3 de mayo, en el el Jardín Los Zorzales, que comparte predio con la Escuela Primaria Nº 1.357, en White al 7600, se halló una nota con una amenaza dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni y su par nacional Patricia Bullrich.

A metros del lugar donde se arrojó el cartel en White al 7600 también habían sido incendiados de manera intencional –de acuerdo a la pericia de Bomberos Zapadores– cinco autos estacionados, donde también la Policía encontró notas con las mismas intimidaciones escritas para Pullaro, Cococcioni y Bullrich.

La otra balacera de la noche del jueves ocurrió en Constitución al 3200, donde está situada la Escuela Nº 1.202 “Gendarmería Nacional”, donde la Policía constató dos disparos de arma de fuego en la puerta de ingreso. Allí también se incautó la misma nota que en el jardín de la calle Felipe Moré.

El hecho fue descubierto en la mañana del viernes cuando personal docente y no docente acudió a la institución para comenzar el día de clases. El gabinete criminalístico de la fuerza provincial secuestró el papel. En tanto, agentes de la Policía de Investigaciones tomaron testimonios y realizaron el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.