Insólito: desaparecieron pruebas contra el CEO de Wenance investigado por estafas

Alejandro Muszak, CEO de Wenance, fue detenido por la Sub DDI de Vicente López

En toda investigación, los teléfonos son una pieza clave para esclarecer delitos. Por esa razón, alarmó a la jueza de instrucción porteña Paula González la desaparición de dos celulares y una netbook que la División Antifraude de la PFA le secuestró a Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, a quien investiga por estafas.

Ante la ausencia de los aparatos, la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°43 presentó una denuncia por la presunta comisión del “delito de acción pública”.

Fuentes del caso indicaron a Infobae, que este viernes, el subcomisario Marcelo Rodríguez Vimo, quien aún no asumió en el cargo, pero es responsable de la División, acudió al juzgado para comunicar la novedad.

“No aparecen, pero los están buscando. Hay muchos dispositivos secuestrados que los juzgados nunca piden y van quedando en contenedores”, argumentaron sobre la desaparición de los elementos incautados el año pasado.

Los libros contables incautados en 2023, por la PFA a Promotora Fiduciaria, vinculada a Wenance

Aunque admiten que el episodio es “lamentable”, por el momento, no se aplicaron sanciones disciplinarias, aunque es probable que se abra un sumario administrativo. La presentación de la magistrada no lleva nombres. El objetivo de la denuncia es que, en caso de que los dispositivos no aparezcan, se inicie una investigación, detallaron las fuentes. Todavía no los dan por perdidos.

La causa en manos de González, Secretaría N°109 de Soledad Nieto, comenzó el 2 de agosto del 2023 por allanamientos llevados a cabo por los federales sobre domicilios de la empresa y particulares de sus directivos. Ese operativo había sido ordenado por el Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, por denuncias de estafas piramidales.

En ese momento, se secuestraron grandes cantidades de documentaciones, dinero, aparatos electrónicos, computadoras y teléfonos. Días después, González solicitó a su par de Ushuaia su incompetencia, debido a que ya tenía en sus manos una investigación previa “más avanzada”. El magistrado, “tras algunas idas y vueltas”, concedió el pedido y puso a disposición todo lo actuado y secuestrado al Juzgado porteño.

El material, de acuerdo a la PFA, se fue elevando a medida que era solicitado. El 20 de marzo pasado la jueza solicitó que los dispositivos electrónicos sean enviados a la División Pericias Telefónicas de Policía de Ciudad.

La División informó que al realizarse la búsqueda de los mismos se dio con la totalidad, a excepción de una netbook marca Apple de color rosa y dos celulares Iphone modelos 12 y X. Los teléfonos pertenecen a Muszak mientras que la computadora sería de una empleada de la compañía. En cambio, el resto de las evidencias ya fueron elevadas.

La detención de Alejandro Muszak

El CEO de la fintech fue detenido el 15 de abril los delitos de asociación ilícita y estafas, en otro expediente en manos del fiscal de Vicente López, Alejandro Guevara. El empresario fue arrestado por la Sub DDI de Vicente López de la Policía Bonaerense mientras salía de su domicilio en Las Heras y avenida Del Libertador, el mismo que había allanado la Policía Federal el año pasado, en la causa investigada por la Justicia de Tierra del Fuego.

Se lo acusa de llevar adelante un esquema Ponzi que terminó con 27 víctimas y un daño de más de un millón y medio de dólares.

En la causa del fiscal Guevara, se determinó que las víctimas “tras contar con capitales propios y aventurados en incrementar su dinero, realizaban diversos depósitos y transferencias, en diferentes sumas de dinero, tanto en dólares como pesos argentinos”, afirma un informe policial, en una familia de empresas vinculadas a Muszak como BE Capital Inversora S.A., Wenance S.A., Créditos Al Río, Wenance Lending, Big Capital, Finap y Fintop. Ese dinero, según Muszak mismo, sería reinvertido en fideicomisos inmobiliarios. Los inversores recuperaban el dinero con intereses.

Guevara descubrió que las empresas, desde hace más de un año hasta hoy, no cumplen con los pagos acordados ni devuelven el dinero depositado.

La semana pasada, el Banco Central de Uruguay bloqueó todas las operaciones de las firmas de CEO en el país vecino.

En agosto último, el magistrado Diego Manuel Paz Zaravia, a cargo del Juzgado Comercial N°16 porteño, embargó a Wenance y a Muszak por $450 millones en concepto de capital, intereses y costas, luego de que Latam Consumer Credit BV -un fondo de inversión radicado en Holanda con domicilio fiscal porteño y constituido ante la AFIP al menos desde 2017- lo denunciara por una deuda de $300 millones asumida el 24 de junio de 2021 en una serie de seis pagarés firmados ante escribano de entre 47 y 55 millones de pesos cada uno, según documentos judiciales a los que accedió Infobae. Carolina Alejandra Collia, cónyuge de Muszak, aparece como cofirmante.