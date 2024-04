Cayó el sospechoso de matar al empresario de 95 años experto en perros: también era juez canino como la víctima

David Ojalvo y Ángel Varchetti, su presunto asesino

En la mañana del martes 26 de marzo, el cadáver de David Argentino Ojalvo, de 95 años, fue descubierto por una de sus sobrinas en el living de su departamento, ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Ayacucho al 500 en Balvanera. El cuerpo estaba cubierto por sábanas y una toalla, en medio de un ambiente visiblemente revuelto. El SAME llegó poco después para constatar la muerte; había marcas de golpes en el cuerpo a simple vista.

El jubilado asesinado -nacido en Santa Fe, empresario y contador público, integrante del directorio de una firma dedicada al negocio del turismo junto a una sobrina- era una autoridad célebre en el mundo de las competencias caninas, donde actuaba como juez de perros de raza. Miembro de la Comisión Directiva de la Federación Cinológica Argentina, reconocido por su gusto impecable en sastrería, había actuado en certámenes en todo el país, Uruguay y Santiago de Chile, luego de más de tres décadas como criador de razas como Pinscher Miniatura, Borzoi e Italian Greyhound, con ejemplares que lograron varios premios en Sudamérica y Europa.

Así, comenzó una causa por homicidio para esclarecer el hecho, a cargo del Juzgado N°17 con el secretario Karim Chaban, que encargó tareas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Un sospechoso fue arrestado por el crimen el 1° de abril, una semana después del hecho. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que fue identificado como Ángel Varchetta, un miembro de la Federación Cinológica Argentina, también un juez dedicado a la premiación de perros de raza, que había iniciado su carrera a comienzos de los años 90 en el Club del Boxer, una de las agrupaciones originales que integraron la Federación. En la reconstrucción del hecho, se determinó que Ojalvo le abrió la puerta al homicida y lo dejó entrar. Allí, se calzó un barbijo negro. Se cree que ambos tenían una reunión pactada.

La barreta que le incautaron al presunto asesino

La detención, que ocurrió en la zona de peajes del Parque Avellaneda, se dio luego de una investigación de la División Homicidios donde se analizaron cámaras de seguridad y se utilizó el Anillo Digital para dar con el auto en el que se escapó. Al sospechoso, que fue interceptado tras un seguimiento desde el Casino de Puerto Madero, se le secuestró una barreta señalada como el arma homicida, un cuchillo y 400 mil pesos.

Varchetta tiene 74 años, es jubilado y vive en la zona oeste: había sido funcionario de la Municipalidad de Esteban Echeverría, según sus registros.

El móvil del crimen, según confirmaron investigadores a Infobae, sería un problema de dinero entre Ojalvo y A.V. Hoy, Varchetta se encuentra procesado con prisión preventiva por el juez Alfredo Godoy por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa, en concurso real con robo, ya que Varchetta le habría sustraído varios anillos a Ojalde, sus joyas preferidas.

“El ataque fue muy preparado. Varchetta usó guantes. No se hallaron huellas en el lugar. La violencia fue notable. Le rompió dos vértebras del cuello. Luego, lo golpeó en la cara”, asegura un investigador clave en el expediente. El detenido fue indagado en la causa y aceptó hablar. Allí, afirmó: ““Lo único que voy a declarar es que no tengo nada que ver y que la persona fallecida era un amigo mío. Yo no tengo absolutamente nada que ver”.

La autopsia marcó un daño extenso, con lesiones como “múltiples traumatismos caracterizados por: a) fractura estallido del cráneo. B) contusiones cerebrales con hemorragia encefálica. C) fracturas cervicales” y “D) Equimosis y excoriaciones a predominio del rostro”.

El video de la caída de A.V en un operativo de la Policía de la Ciudad

Ojalvo había continuado como handler de sus animales en presentaciones pocos años antes de su muerte, además de su actividad como juez. Uno de sus shiba inu logró el premio best in show en un certamen en Brasil en 2017, En 2020, antes de la pandemia, viajó a Filipinas para competir con su propio perro, logrando el tercer lugar en el Philippine Circuit, un reconocido concurso de ese país. Participó en competencias nacionales de los kennel clubs argentinos al menos hasta fines de 2021.

“Lamentamos mucho la pérdida del prestigioso juez David Ojalvo. Su legado y contribuciones a la cinofilia Argentina serán recordados y valorados por siempre. Enviamos las más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que encuentren consuelo y fortaleza en los recuerdos compartidos. Siempre te recordaremos como un grande, David querido”, lo despidió el Kennel Club de Santiago lo despidió en su cuenta de Facebook.

El Rosario Can Club, por su parte, lamentó “profundamente la inesperada partida de David Ojalvo, un gran amigo de todos nosotros y desinteresado colaborador de nuestro club. Siempre te recordaremos con alegría. Hacemos llegar nuestro afectuoso saludo a su familia y amigos”, concluyeron.

Ahora, la investigación para esclarecer su muerte comienza. La hipótesis del caso, por lo pronto, no es la de un homicidio en ocasión de robo.

David Ojalve en Filipinas, donde ganó un importante trofeo

Tres asesinatos en CABA en menos de una semana

El crimen de Ojalvo se había convertido en la tercer muerte violenta ocurrida en CABA en menos de una semana.

Días antes, el cadáver de Daniel Alejandro Cichero, un jubilado de 73 años, fue hallado descuartizado en una valija en el departamento donde vivía en la calle Aranguren al 1600, barrio de Caballito.

El cuerpo fue descubierto por el hijo mayor del acusado, que reportó el hecho a la Policía de la Ciudad. El hombre de 46 años contó a los oficiales que luego de varios días de no tener noticias de su padre fue hasta su casa y encontró el cuerpo desmembrado dentro de una valija y la cabeza sobre la mesa. También, aseguró haber encontrado a su hermano en el lugar.

Por el hecho, la Policía de la Ciudad arrestó al hijo menor de la víctima, de 20 años, que convivía con él. El joven, un paciente psiquiátrico que padece esquizofrenia, confesó espontáneamente haber cometido el hecho al ser esposado, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Esa misma noche, el coiffeur Abel Guzmán asesinó de un tiro en el cráneo a su compañero de trabajo, el colorista Germán Medina. El crimen ocurrió en el salón de belleza Verdini en Recoleta, donde ambos trabajaban.

Guzmán, también buscado por la División Homicidios, sigue prófugo hasta hoy a pesar de la recompensa de $5 millones que ofreció el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien lo entregue.