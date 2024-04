Interpol emitió una alerta roja para encontrar al hombre que mató a su compañero en una peluquería de Recoleta

A la víctima la asesinó un compañero de trabajo, quien se encuentra prófugo

Interpol emitió este miércoles una alerta roja para dar con Abel Guzmán, el hombre que el 20 de marzo mató de un disparo en la cabeza a su compañero de trabajo Germán Medina en una peluquería de Recoleta y desde entonces permanece prófugo.

El día del homicidio, finalizada la jornada laboral, se dio una discusión entre el asesino y el colorista que terminó de la manera más brutal. Tal como quedó documentado en las cámaras de seguridad del local, Guzmán sacó un arma, se paró como un experto y disparó sin titubear contra el hombre de 33 años, quien murió camino al Hospital Fernández.

Tras el crimen, el peluquero primero intentó perseguir a Facundo Verdini, dueño del negocio, quien logró refugiarse en otro sector. Rápidamente, el asesino desistió de ese propósito y escapó por una ventana para que no se supiera más de él hasta hoy, que Interpol apeló al máximo nivel de alerta, según informó NA.

No tardó mucho en generar conmoción el homicidio, ya que rápidamente se difundió el video de la ejecución. Con el correr de los días, aparecieron también imágenes posteriores al disparo, con el seguimiento a Guzmán hasta que saltó hacia la calle para huir.

Interpol emitió una alerta roja para encontrar a Abel Guzmán

Esta información surge un día después de que se anunciara la reapertura de la peluquería, que permanece cerrada desde el 20 de marzo. Según indicó Cristian Benítez, el abogado de Verdini, el próximo sábado volverá a trabajar el salón de belleza situado sobre calle Beruti al 3011.

Además, el letrado aseguró que previo a la reapertura se harán diferentes refacciones en el negocio: entre ellas, repararán el vidrio que estalló después de que Abel Guzmán efectuara el disparo que terminó con la vida de Germán Medina, el joven que se desempeñaba como colorista. De acuerdo a la información del mismo medio, una vez que finalicen con los arreglos, la peluquería Verdini estará lista para recibir nuevos clientes.

Para los familiares y allegados de Medina, el asesino está siendo ayudado por más personas. Asimismo la hermana de Germán dijo en diálogo con el periodista Ari Paluch en Arizona, en Rock&Pop: “Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras. No sé, es raro, es raro todo”.

Qué revelaron las últimas imágenes del caso

Crimen del peluquero en Recoleta

En las últimas imágenes que se conocieron sobre la noche del trágico episodio en la peluquería, se observa que Abel Guzmán, poco después de asesinar a Germán Medina de un disparo en la cabeza, entra a un lugar del local persiguiendo a Facundo Verdini.

En el video al que pudo acceder Infobae se logra ver cómo el dueño de la peluquería entra corriendo a un sector del negocio con una actitud temerosa. Posteriormente, aparece Guzmán en la escena, quien todavía porta su arma y va detrás del propietario del local.

Pocos segundos después, el asesino vuelve sobre sus pasos. En ese momento, aparece Charly” Azorín, el encargado de la peluquería, quien estaba sentado justo al lado de Germán en el momento en que su compañero sacó su arma y le disparó. Además, se trata de quien, de acuerdo a las primeras imágenes que trascendieron y que fueron captadas por las cámaras de seguridad del local de Recoleta, ayuda a escapar por la ventana a Guzmán.

En este último video que salió a la luz, se puede deducir que Azorín comunica a Verdini que el asesino ya no está en el lugar, por lo que el dueño sale del estrecho lugar en el que se había escondido.

Abel Guzmán es un hombre de 43 años, oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Tiene domicilio en la calle Agrelo, en la localidad bonaerense de Merlo. Trabajaba desde hacía al menos siete años en la peluquería de Recoleta y también era colorista, igual que su compañero asesinado. A su vez, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de los salones de belleza y figura inscripto en la Obra Social del Personal de Peluquerías y Estéticas desde el año 2005.

Tras el hecho, la madre del acusado, quien reside en Santiago del Estero, contó en diálogo con El Liberal: “Vi una sola vez el video y no pude más”. Además, aseguró que desde que se enteró del crimen, se siente muy triste. ¡Rezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible!”, añadió.