La Plata: detuvieron a sindicalistas de la UOCRA por amenazar a obreros de una construcción para que se afilien al gremio

Cuatro sindicalistas de la UOCRA de La Plata fueron detenidos por amenazar obreros

Cuatro sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tras ser acusados de amenazar a obreros de una obra en la localidad platense de Guernica. El objetivo, obligarlos a que se afilien al gremio y les otorguen cupos de trabajo. De no hacerlo, no los dejarían continuar con los trabajos en la construcción.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el episodio ocurrió el miércoles en una obra ubicada en la Ruta Provincial Nº 58, a la altura del kilómetro 14.5. Allí, los gremialistas, identificados como Aníbal Saucedo de 47 años, Gastón Díaz de 42, Ramón Armoa de 40 y Néstor Yagamini de 58 años, llegaron a bordo de un automóvil Volkswagen Sedan y comenzaron a amenazar a los empleados no únicamente con no dejarlos trabajar, sino con agredirlos físicamente. Los acusados portaban vestimenta alusiva a la UOCRA.

Ante la situación, el encargado de la obra llamó a la Policía. Pocos minutos después, efectivos de la Comisaría de Presidente Perón llegaron al lugar y detuvieron a los gremialistas. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 Descentralizada de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Condomí Alcorta, quien además de avalar el procedimiento, ordenó la incautación de cuatro teléfonos celulares y la vestimenta relacionada con el sindicato. Fueron acusados del delito de coacción agravada y averiguación de ilícito.

Los sindicalistas detenidos

De acuerdo con documentos judiciales a los que accedió este medio, y en base a la declaración de dos testigos, los acusados, alegando ser representantes de la UOCRA, amenazaron a los trabajadores con detener la obra y hacerles daño si no se asociaban a su sindicato, a pesar de que los obreros les dijeron que pertenecen al gremio SITRAIC. El argumento de los violentos para no amedrentarlos era que ese sindicato no tenía jurisdicción en la zona donde está llevando a cabo la obra.

“Acá mandamos nosotros, somos de la UOCRA, acá SITRAIC no tiene jurisdicción, si ustedes no se asocian vamos a parar la obra, mira que vas a tener problemas y podes terminar lastimado...”, fue la amenaza de los sindicalistas contra los trabajadores.

La indumentaria alusiva a la UOCRA

Ante el riesgo de fuga y para resguardar la seguridad de los testigos, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los cuatro acusados.

La Justicia, para convalidar la detención, tuvo en cuenta que no se trataba de la primera amenaza. De acuerdo con los documentos judiciales, integrantes del sindicato se hicieron presentes “de forma prepotente y comenzaron a sacar fotos del lugar”. También sacaron las banderas que tenían colgadas de su sindicato y les robaron herramientas.

El auto secuestrado

Caída de puestos de trabajo en el gremio de la UOCRA

La industria de la construcción en la Argentina perdió más de 80.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado: de los 440.000 trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11% hasta fines de año, un 18% en enero y un 20% en febrero, y se estima que en marzo “continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída”.

Lo afirma un estudio realizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, quien anunció a Infobae debido a la crisis del sector iniciará “plan de lucha territorial” y buscará conformar “alianzas programáticas con cada gobernador”.

Según el sindicalista, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, “la construcción genera que por cada 100 empleos activos, hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo”. “En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria”, dijo.

En el informe elaborado por la UOCRA, al que tuvo acceso Infobae, se destaca que “los 360.000 puestos de trabajo con los que comenzamos este mes continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída, e incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante numero por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo”.