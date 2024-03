Chubut: denuncian que un chico de 12 años fue abusado por un grupo de compañeros de la escuela

Un chico de 12 años fue atacado por un grupo de compañeros de colegio

La Justicia de Chubut investiga la denuncia de una mujer que se presentó a las autoridades para alertar que su hijo de 12 años fue abusado por un grupo de compañeros de la escuela a la que asiste, la N°752 de la ciudad de Rawson. El hecho quedó registrado en un video filmado por los acusados.

Las imágenes se viralizaron y los padres de la comunidad educativa convocaron a una marcha para mañana miércoles con motivo de reclamar justicia y exigir la expulsión de los menores involucrados en el ataque. El Ministerio de Educación, en tanto, ya tomó intervención en el caso y evalúa los pasos a seguir.

Todo comenzó el viernes pasado. Y., la madre de la víctima, contó que se enteró el fin de semana cuando alguien le envió las imágenes que se habían viralizado. “Recibí una captura de las fotos de lo ocurrido y, como no soy de entrar mucho en redes, me dijeron que el viernes ocurrió el hecho. No sé si fue antes o después de la entrada a la escuela”, dijo en diálogo con la radio local FM del Viento.

“Lo abusaron y tengo el video que se viralizó. Como toda mamá no quería ver a los videos. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Desde Fiscalía me dijeron que me iban a llamar. Yo llamé a Fiscalía y recién me dicen que ayer (por este lunes) llegó la denuncia que hice el sábado”, aseguró la mujer.

En efecto, desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que se han generado legajos de investigación con la intervención de la Fiscalía de la ciudad y la Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.

En ese marco, el MPF se refirió al video divulgado en las redes sociales y recordó a la población en general y a los medios de comunicación que “la transmisión, publicación y difusión de imágenes que contienen menores en situación sexual explícita, constituyen delitos que se encuentran sancionados con penas importantes por el artículo 128 del Código Penal”.

“Sin perjuicio de ello, la difusión de datos de menores de edad vinculados a los hechos resulta violatoria de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme nuestra constitución y los tratados internacionales incorporados a la misma”, se agregó en el comunicado.

El menor no vive con Y. sino con su abuela paterna. Apenas supo del ataque, su mamá se comunicó con él. “Lo llamé y me dijo que estaba bien. Me dijo que lo amenazaron y que, si no hacía lo que le decían, lo iban a tirar al río. Son todos compañeros de la escuela. Yo lo único que quiero es que me lo den a mí”, reveló la mujer.

Palabra oficial

El caso causó revuelo en la Escuela 752. Padres y madres se convocaron este martes para pedir explicaciones a los directivos y las autoridades educativas. Al lugar también concurrió el director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación provincial, Martín Larmeu, quien adelantó que los menores acusados serán apartados del colegio.

“No pueden continuar en este contexto, por lo tanto, tenemos que buscar para ellos una alternativa para su proceso de escolarización”, señaló el funcionario. En ese sentido, dijo que existen “herramientas y estrategias para dar continuidad a sus trayectorias escolares, pero no dentro de una determinada escuela”.

“Es una situación muy compleja, angustiante, difícil. Vinimos a tratar de explicarles a las familias cuáles son los pasos a seguir y a acompañar a la escuela para que pueda transitar este proceso. Desde ayer lunes a la mañana están interviniendo, cumpliendo los pasos dentro del protocolo escolar”, cerró Larmeu.

Disconformes con el accionar de las autoridades hasta el momento, los padres convocaron a una movilización para mañana a partir de las 10 desde la plaza central hacia el Ministerio de Educación.