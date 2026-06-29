Economía

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país, en un inicio de semana positivo para Wall Street

Los indicadores de Nueva York avanzan hasta 1%. El S&P Merval porteño gana 1,8% y los bonos en dólares, un 0,5% en promedio

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En el exterior suben las acciones y también el precio del petróleo.
En el exterior suben las acciones y también el precio del petróleo.

Las acciones estadounidenses suben este lunes tras los informes de que Estados Unidos e Irán acordaron detener los ataques recíprocos que estallaron durante el fin de semana, lo que permite que continúen las conversaciones de paz.

Los principales indicadores de Wall Street negocian con una ganancia en un rango de 0,6% a 1% a las 12:10 horas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 1,8% en pesos, a 3.180.000 puntos.

Las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecen predominio de alzas, encabezadas por Satellogic (+10%) y Edenor (+4,3%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas).
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- marcan un alza de 0,5% en promedio, más pronunciada para los títulos públicos de mayor duration. El índice de riesgo país de JP Morgan cae nueve unidades para la Argentina, en los 428 puntos básicos.

“En la actualidad los datos del PBI siguen mostrando crecimiento para el primer trimestre del año, esto se da en un marco de gran concentración económica, mejora de productividad y competitividad. Es una buena señal el crecimiento económico, que debería reflejarse en una suba de las acciones“, comentó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

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“Lo más importante de esta semana pasará por ver si los activos locales logran recuperar algo de terreno en las últimas dos ruedas de junio. El Merval viene de varias jornadas flojas, tras el salto que siguió a la mejora en la calificación crediticia soberana por parte de S&P, y quedó apenas por encima de los USD 2.000. Por lo tanto, el foco estará en si aparece demanda para cerrar el mes con algo más de aire”, resumieron desde Portfolio Personal Inversiones.

Los precios del petróleo rebotan moderadamente en un rango de 1 a 2 por ciento. El barril de Brent del Mar del Norte para agosto es negociado a USD 72,85 (+1,2%), mientras que el crudo intermedio de Texas se paga a USD 70,33 (+1,6%).

“El crudo seguirá siendo una referencia importante para el mercado local. Si el Brent continúa bajando, puede ayudar a calmar el ruido externo y mejorar algo el apetito por riesgo. De todas formas, también puede quitarle impulso a algunas compañías más ligadas al petróleo, que habían encontrado soporte en la suba previa del commodity. Por otra parte, de momento no hay ninguna emisión de deuda corporativa relevante programada para esta semana. Consideramos que algunas compañías podrían estar esperando a la próxima semana para capturar los fondos del pago de cupones y amortización de Globales y Bonares”, agregaron desde Portfolio Personal.

Los mercados iniciaron una semana más corta debido a las festividades con gran nerviosismo después de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos militares iraníes durante el fin de semana, lo que intensificó las tensiones en Oriente Medio y reavivó la preocupación por un posible impacto en el suministro energético mundial.

Los ataques se produjeron después de que Washington afirmara que Teherán había llevado a cabo ataques contra buques en el estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump advirtió posteriormente de nuevas acciones militares, escribiendo en Truth Social que Estados Unidos podría “completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”. El presidente anunció el lunes que ambos países se reunirán en Doha, Qatar, el martes para reanudar las conversaciones.

“Los ataques en Oriente Medio desestabilizaron aún más los mercados, que ya habían sufrido fuertes fluctuaciones debido a la presión que sufrieron las empresas tecnológicas la semana pasada”, señaló Yahoo Finance.

El evento más destacado de la semana será el informe de empleo de junio en los EEUU, que se publicará el jueves. La actualización mensual sobre las nóminas no agrícolas, considerada crucial para la política monetaria de la Reserva Federal, se dará a conocer el jueves, y no el viernes como de costumbre. Los mercados norteamericanos permanecerán cerrados el viernes 3 debido al feriado del 4 de julio, que se celebra el sábado.

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