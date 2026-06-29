Economía

Fráncfort cae un 0,18 % después de que Irán negara que ha retomado negociaciones con EEUU

La Bolsa de Fráncfort bajó este lunes después de que Irán negara que ha retomado las negociaciones de paz con Estados Unidos tras haber realizado ataques mutuos respectivamente el fin de semana

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En la imagen se muestra el gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania, el 24 de junio de 2026. REUTERS/staff
En la imagen se muestra el gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania, el 24 de junio de 2026. REUTERS/staff

Fráncfort (Alemania), 29 jun (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este lunes un 0,18 % después de que Irán negara que ha retomado las negociaciones de paz con Estados Unidos (EE.UU.) tras haber realizado ataques mutuos respectivamente el fin de semana.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,18 % al cierre, hasta 24.626,89 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subió de nuevo debido a la incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y EE.UU. y se sitúa por encima de 73 dólares.

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La Administración estadounidense dijo que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán.

Antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una reunión el martes en Doha, a petición de Irán.

Pero Irán había negado antes que vaya a mantener negociaciones técnicas con EE.UU. esta semana en Doha.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo que habrá una nueva ronda de negociaciones cuando se den las condiciones y haya acuerdo sobre la fecha y el lugar, según informa la agencia IRNA.

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Los mercados prestarán atención al discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en el foro de banca central de Sintra, en el que también participa el miércoles el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Los mercados prevén que la Fed subirá sus tipos de interés este año.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials perdió un 9,3 %, hasta 167,15 euros, después de que los analistas rebajaran sus pronósticos de facturación para el segundo trimestre.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom cedió un 5,4 %, hasta 24,82 euros.

Volkswagen perdió un 3,9 %, hasta 71,36 euros, BMW cayó un 2,6 %, hasta 57,50 euros, y el fabricante de neumáticos Continental bajó un 2,4 %, hasta 70,80 euros.

Los analistas de Jefferies bajaron la cotización objetivo de Volkswagen hasta 120 euros desde 130 euros.

El diario Bild informó de que VW va a finalizar la colaboración con Bosch en conducción autónoma para ahorrar costes.

La empresa de energías renovables RWE subió un 3,6 %, hasta 56 euros, y la empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 2 %, hasta 157,06 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall avanzó un 2,6 %, hasta 970,90 euros.

El productor de software para empresas SAP ganó un 1,1 %, hasta 136,64 euros. EFE

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