El Salvador

El Ministerio de Salud confirma 27 casos importados de sarampión en El Salvador

El Boletín Epidemiológico indica que los contagios detectados hasta la semana epidemiológica 24 provienen del exterior y no hay transmisión local documentada; las autoridades no han detallado edades, zonas ni evolución clínica

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El avance de la vigilancia en aguas residuales cambia la lucha contra el sarampión en Estados Unidos
El Ministerio de Salud confirmó 27 casos positivos de sarampión en El Salvador hasta finales de junio. (Freepik)

El Ministerio de Salud (Minsal) ha confirmado un aumento en los casos de sarampión registrados en el territorio salvadoreño. Hasta finales de junio, se documentaron 27 pacientes positivos en la red hospitalaria a nivel nacional, según información publicada por las autoridades hasta la mañana de este lunes.

La última actualización del Boletín Epidemiológico detalla que todos los casos registrados son “importados” y descarta la transmisión autóctona en el país, según los datos publicados hasta la Semana Epidemiológica (SE) 24, correspondiente al periodo del 14 al 20 de junio.

En El Salvador, el sarampión se consideraba una enfermedad endémica erradicada. El último caso reportado ocurrió en 1996, logro alcanzado gracias a las altas coberturas de vacunación obtenidas a través de campañas iniciadas en 1973 y la inclusión de la vacuna en el esquema nacional.

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No obstante, en medio de una alerta epidemiológica regional por la enfermedad, las autoridades del Minsal confirmaron los primeros cinco casos en marzo de este año. El primer brote se detectó en una familia que había salido del país durante un periodo vacacional. Posteriormente, se registró un aumento de ocho casos en abril y mayo. Hasta la tercera semana de junio, se sumaron seis casos más.

Gráfico de barras que muestra 27 casos de sarampión del MINSAL. Eje X con meses de marzo a junio, eje Y con cantidad de casos. Barras: 5, 8, 8, 6. Fuente: Boletín Epidemiológico.
El Ministerio de Salud (MINSAL) reporta un total de 27 casos de sarampión entre marzo y junio del año, distribuidos mensualmente, según datos del Boletín Epidemiológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el estado de los pacientes, ni han informado sobre sus edades o zonas de residencia. A nivel regional actualmente, el impacto de la enfermedad se concentra principalmente en Guatemala y México, lo que ha llevado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a emitir alertas urgentes ante el riesgo de diseminación regional.

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Los casos aparecen con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en personas que recibieron una vacunación incompleta en la infancia, no recibieron refuerzos o no han recibido ninguna dosis de la vacuna.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después del contacto con una persona enferma. Estas son sus principales caracteristicas:

En su fase inicial, por fiebre durante 2 a 4 días,secreción nasal, tos, conjuntivitis, sensibilidad a la luz, bronquitis y la aparición de pequeñas manchas blancas similares a granos de sal en la mucosa oral, a la altura del segundo molar.

Entre el 3 y 7 días, surge un exantema maculopapular que inicia en la región retroauricular y se extiende por el resto del cuerpo.

Infografía ilustrada que muestra un niño con erupciones de sarampión, un doctor, un termómetro e iconos explicando síntomas y principios del tratamiento.
Esta infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta enfermedad puede debilitar el sistema inmunológico humoral durante aproximadamente tres meses. Por este motivo, la mayoría de las muertes asociadas al sarampión se deben a sobreinfecciones bacterianas, como la neumonía causada por neumococo o Staphylococcus aureus.

La enfermedad puede transmitirse desde cinco días antes de la aparición del exantema hasta cuatro días después de su desaparición. Ante síntomas compatibles o sospecha de contacto con una persona con sarampión, se recomienda consultar lo antes posible para realizar los exámenes necesarios y confirmar el diagnóstico.

Considerando el alto número de personas que viajan entre El Salvador, Estados Unidos y Europa, y el contacto frecuente en aeropuertos y aviones con personas de todo el mundo, la Asociación de Pediatría de El Salvador hace las siguientes recomendaciones:

1. Revisar el carnet de vacunación de los niños y niñas para verificar que cuenten con la vacuna triple viral (SPR), que debe aplicarse con una dosis a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 4 años.

2. Si no se dispone de la cartilla o no es posible comprobar ambas dosis, acudir a un médico pediatra certificado para recibir la dosis faltante.

3. Antes de viajar a Estados Unidos, Europa o África, los adultos menores de 50 años que no hayan padecido la enfermedad deben vacunarse con la triple viral entre 10 y 14 días antes del viaje.

Una enfermera vacuna contra el sarampión a un niño este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio
Una enfermera vacuna contra el sarampión a un niño este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

4. Los niños de 6 a 11 meses que deban viajar a una zona endémica, o ante un brote local, deben recibir la vacuna después de los 6 meses y continuar el esquema habitual a los 12 meses y a los 4 años. En estos casos, el niño contará con tres dosis de la vacuna triple viral.

5. Las únicas contraindicaciones para la vacuna son el embarazo, padecer enfermedades que depriman significativamente el sistema inmunológico (como enfermedad renal crónica, tratamientos oncológicos o enfermedades inmunológicas como lupus) y haber presentado una reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna SPR.

6. Todo el personal de salud debe tener completo su esquema de vacunación contra el sarampión.

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