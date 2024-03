Habló la mamá del peluquero asesinado en Recoleta: “Sabía que tenía una relación conflictiva con su compañero”

Mónica, la madre de Germán Medina, admitió que su hijo tenía una relación conflictiva con su compañero, quien lo asesinó en su lugar de trabajo

Pocas horas después del crimen de Germán Medina, el peluquero asesinado en Recoleta por su propio compañero de trabajo, la madre de la víctima se refirió al trágico hecho, contó cómo se enteró de la noticia y reveló las tensiones que mantenía su hijo con Abel Guzmán, quien este miércoles le ejecutó un disparo en la cabeza que terminó con su vida.

Fue en diálogo con la prensa donde Mónica dio detalles acerca del vínculo que el colorista tenía con su agresor y compartió algunas de las discusiones que habían tenido antes del fatal episodio. Además, aseguró que el dueño del local estaba al tanto de la situación y le reprochó que no se haya comunicado con su familia después de lo sucedido.

“Yo lo único que sabía era que tenían una relación media conflictiva con Germán dentro de la peluquería. Que el dueño sabía de esos roces. Para mí tenía que haber intervenido. También nadie espera que tenga una resolución como esta”, dijo la mamá del joven de 33 años, que era empleado de Verdini, ubicada en Beruti al 3017.

German Medina

Acerca de las tensiones que había entre ellos, la mujer especificó que la mayoría de las discusiones comenzaban a partir de las quejas de los clientes sobre el trabajo del atacante: “A mí me dijo que se quejaban de que los alisados eran muy fuertes y que el formol les molestaba. Eran cosas así, de trabajo. También que era medio de contestar mal o qué sé yo. Pero a mí la verdad me asombra que haya tenido una resolución como esta”, señaló. Y añadió: “Nunca me dijo que tuviera una amenaza o nada”.

Mónica también reveló que, hasta varias horas después del deceso de Germán, ella no supo que su hijo había sido víctima de un crimen. Fue la pareja de su hijo quien se comunicó con ella para contarle que el peluquero había sido herido. Sin embargo, no tuvo precisiones del hecho hasta un tiempo después.

“Nosotros no nos enteramos por la peluquería, ni por el dueño, ni por ningún compañero. Nos avisó la pareja. La verdad que no había visto la televisión. Creí que había sido un accidente, así que por eso fui al hospital. No tenía idea de lo que había pasado. No tenemos una comunicación oficial, ni de la comisaría, ni de la fiscalía, ni de nadie, porque nosotros fuimos al hospital y nos mandaron a la comisaría y nada más. El dueño tampoco se comunicó”, dijo.

El momento del asesinato en la peluquería de Recoleta

Tras tomar conocimiento del episodio y visualizar las imágenes que registraron el hecho, Mónica aseguró que -para ella- se trató de un asesinato premeditado: “Espero que lo encuentren y que no salga por ningún curso, ningún atenuante de nada, porque esto evidentemente estaba planeado. No hay ninguna cosa de emoción. Él sabía lo que estaba haciendo, de la forma en que lo apuntó, cómo se paró, todo lo que había preparado. No sé si estaba enojado con quién, pero evidentemente esto no es algo que le surgió en el momento”.

Hacia el final del reportaje, la mujer pidió a las autoridades que actúen frente a lo sucedido y que capturen al homicida, quien aún continúa prófugo de la justicia y está siendo buscado en el marco de un gran operativo policial. “Espero que lo encuentren y que podamos darle su descanso, porque es lo que se merece”, concluyó.

El hecho

El crimen tuvo lugar en la peluquería ubicada en Beruti al 3017, a la que suelen ir personas reconocidas del espectáculo. El comercio ya había cerrado sus persianas cuando comenzó la discusión que desembocó en el crimen.

A la víctima la asesinó un compañero de trabajo, quien se encuentra prófugo

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad del local. Dos minutos y medio dura el video en el que se ve a tres hombres y una mujer sentados en ronda, mientras el que terminó jalando del gatillo se encuentra parado. En las imágenes se ve cómo Guzmán, saca un arma y comienza a increpar a sus compañeros, especialmente a Germán.

Por lo que se puede deducir le ordena a la joven y a dos de los hombres que se levanten de sus respectivas sillas y se hagan a un lado. El dueño de local se corre del medio y un momento intercambia alguna palabras con el asesino.

Es en ese instante que el hombre de 43 años desenfunda el arma, le apunta a Germán, le dice algo y lo ejecuta de un disparo en la cabeza. Medina en un ningún momento intentó moverse de su silla o si quiera defenderse. Nunca imaginó -quizá- que su compañero le dispararía.

Tras el disparo, el acusado va por su mochila, su jefe le abre la ventana y huye de la escena sin dejar rastro. La Policía ya emitió una orden de captura en su contra.