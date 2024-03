Juicio a Junior Benítez: “Le dijo a mi hija que si lo dejaba, nos mataba”, declaró el padre de la ex del futbolista

Los padres de Anabelia Ayala, Juan Carlos Ayala y María Cecilia Barrios, junto a familiares y amigos en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora (Adrián Escandar)

El próximo 3 de abril se conocerá si el ex futbolista Oscar “Junior” Benítez (31) es culpable o no de los delitos de violencia, amenazas y uso ilegal de armas de fuego contra la familia de su ex Anabelia Ayala. El imputado enfrenta una pena en expectativa de hasta 14 años de prisión.

Así lo definió este martes el juez Antonio Miguel Balicki, del Tribunal Oral Correccional N°8 de Lomas de Zamora, encargado de juzgar la conducta del ex jugador de Boca Juniors y Lanús, detenido desde enero, después de conocerse que había violado la restricción perimetral para ver a Anabelia, quien horas después se quitó la vida.

Benítez fue denunciado por Juan Carlos Ayala, padre de la joven de 29 años, por cinco hechos. El hombre fue uno de los diez testigos que declaró este martes en Lomas de Zamora, en el comienzo del juicio contra el ex futbolista.

“Mi hija estaba amenazada para continuar con la relación. Si ella lo dejaba, él nos mataba”, declaró el hombre, según fuentes que presenciaron la audiencia, cerrada a la prensa por decisión del magistrado Balicki, supuestamente porque no hay espacio en la sala.

Oscar "Junior" Benítez está detenido con prisión preventiva desde enero pasado

Ayala declaró frente al juez y frente a Benítez, al parecer mal dormido, por la cantidad de veces que bostezó mientras se desarrolló, durante cinco horas, la primera audiencia del debate que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de marzo.

Además del padre de Anabelia, declararon otros familiares de las víctimas y del imputado, entre ellos, la esposa del ex jugador de Atlético Tucumán. En su declaración testimonial ante el fiscal de instrucción Ricardo Alberto Silvestrini, la mujer, que tiene cuatro hijos junto al futbolista, contó que ella sabía que Junior y Anabelia tenían una relación paralela, incluso mientras él jugaba en México y en Ecuador, a donde ambas mujeres viajaron.

Durante la audiencia de este martes surgió la importancia de citar a tres nuevos testigos, todos vecinos del barrio de Luis Guillón, donde viven los Benítez y los Ayala. El juez Balicki, además, definió que el 3 de abril será el turno de los alegatos y las “últimas palabras” de Benítez. Luego, dará la sentencia.

Los hechos por los que se acusa a Benítez

El fiscal que llevó adelante la instrucción, Ricardo Alberto Silvestrini, imputó a Benítez por cinco hechos, todos contra los padres y el hermano de su amante, ocurridos entre 2021 y 2023. El ex jugador de Argentinos Juniors ya había sido condenado a seis meses de prisión en suspenso tras una denuncia de la familia Ayala por un incidente en el que hubo violencia y amenazas. Ese episodio provocó que la Justicia dictaminara una restricción de acercamiento que el futbolista no cumplió.

Para el fiscal que llevó adelante la instrucción, "los hechos atribuidos a Oscar Benítez no resultan ‘aislados’ sino que se enmarcan en el contexto de la violencia que Benítez ejercía sobre su pareja"

Los primeros dos hechos de los cinco que se tratarán en el juicio de este martes datan de enero de 2021, cuando el padre y la madre de Anabelia encontraron una madrugada al jugador en la habitación de su hija con un arma de fuego apoyada sobre la mesa de luz y rompiéndole pertenencias a la joven, porque supuestamente eran regalos de su ex novio. Con esa misma pistola amenazó a Juan Carlos Ayala cuando él le pidió que se calmara, dado que estaba en su casa. Y horas más tarde el acusado prendió fuego esos objetos en la puerta de la casa.

La situación ya estaba tensa del día anterior, cuando los padres de Anabelia descubrieron que Benítez le había ordenado a la chica, por entonces de 25 años, que borrara todo el contenido del disco rígido de la única computadora familiar, que incluía fotos, documentación y recuerdos de los Ayala.

En la segunda causa, de principios de 2022, Benítez volvió a amedrentar a Juan Carlos Ayala y a su hija, y le pinchó con un cuchillo los neumáticos al auto de la familia. Tanto el padre, la madre y el hermano de la joven recibieron amenazas de muerte de parte de Benítez y denunciaron que, además, el ex Boca portaba, de nuevo, una pistola.

La protesta por Anabelia dentro de los tribunales lomenses

Días más tarde, según denunciaron los padres de Anabelia, el acusado los amenazó de muerte. “Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás”, fue la frase que Juan Carlos Ayala aseguró ante la Justicia que el amante de su hija le dijo.

Las denuncias de la familia de Anabelia provocaron que el juez de Garantías Gabriel Vitale ordenara un allanamiento en la casa de Benítez, en la localidad de Luis Guillón. En esa inspección, encontraron una pistola Bersa 9 milímetros escondida en la habitación de las hijas del futbolista y cuyo permiso estaba vencido, lo que configura otro delito que agrava la denuncia por coacción (violencia) y amenazas.

Fotos: Adrián Escandar