Ajuste de cuentas en González Catán: un muerto y una nena herida en un ataque sicario frente a verdulería

Un hombre de 52 años fue asesinado y una menor de 12 y otro vecino resultaron heridos durante un ataque a balazos frente a una verdulería de la localidad bonaerense de González Catan. La Justicia investiga un posible ajuste de cuentas, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

También dijeron que la nena y el otro hombre baleado, que tiene 39 años, fueron hospitalizados y están fuera de peligro.

El ataque sicario ocurrió este sábado a la noche en la intersección de las calles Alonso Pareja y Apipé, en el partido de La Matanza. De acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores consultados por este medio, todo comenzó cuando la víctima, luego identificado como Narciso Ramón Benítez, salió de hacer las compras en el local.

El momento coincidió con la aparición de un Volkswagen Suran oscuro, que se acercó hasta el comercio. Según relataron varios testigos, desde el interior del vehículo tres ocupantes llamaron a Benítez por su nombre. El hombre giró y, en cuestión de segundos, recibió una ráfaga de disparos, que lo dejó desplomado en el asfalto.

Parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En el video, que encabeza esta nota, se ve que el momento exacto del ataque, pero desde la perspectiva de la dueña de la verdulería que, a las 21.36, acomodó una silla a centímetros de la vereda. La mujer iba a sentarse, pero la balacera la obligó a salir corriendo, aterrada, junto a una segunda persona que estaba a metros de ella.

Al ver que el Volkswagen Suran se retiró del lugar tras el ataque, la dueña del local regresó al comercio y se comunicó de urgencia al 911. En sus gestos se pueden ver los segundos de terror que atravesó. Detrás de ella, se sumó el padre de la menor herida, llamado Cristian, quien fue a socorrer a su hija; y algunos vecinos que no podían acreditar lo vivenciado.

Este domingo, Cristian dio su testimonio ante los medios. Contó que al momento del ataque estaba en su casa, ubicada a metros de la verdulería, cuando de pronto escuchó una ráfaga de disparos. “Parecía una ametralladora”, aseguró.

“Lo primero que hice fue ir a buscar a mi nena que estaba con su amiguita. Habían salido 5 minutos antes. En un principio, ella no se dio cuenta de que estaba lastimada. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, hasta que vio que le corría sangre por el muslo derecho. Ahí, nos dimos cuenta de que tenía un impacto de bala. Gracias a Dios no fue grave y la dieron de alta esta mañana. Los médicos decidieron que la bala quedara alojada en la pierna porque no representaba un riesgo”, contó el hombre en diálogo con TN.

Producto de la balacera, también resultó herido un hombre de 39 años. Al igual que la menor, recibió un balazo en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital “Simplemente Evita”: también está fuera de peligro.

La hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un “ajuste de cuentas”, aunque hasta el momento no está esclarecido el motivo del ataque. “Al hombre lo llamaron por su nombre y, cuando volteó para acercarse al coche, le dispararon desde adentro del auto”, confiaron fuentes del caso.

Esas mismas fuentes también explicaron que la víctima era de nacionalidad paraguaya y que había llegado al barrio “La Liebre” hacía relativamente poco tiempo. “No era conocido, ni se sabía mucho de él. Se lo identificó porque tenía encima el DNI. Entre sus pertenencias también se encontró pasta base”, agregaron.

El caso lo investiga la UFI de Homicidios de La Matanza como homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. El fiscal del caso dispuso, entre otras medidas, un relevamiento de cámaras de la zona.