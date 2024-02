El macabro posteo del hombre buscado por matar a su madre y a su hermana con una katana

Uno de los últimos posteos del asesino de la katana

Los perfiles en redes sociales de Dariel Derderian, hoy buscado por matar a su madre y a su hermana con una katana en su casa de Pacheco, no anunciaban los crímenes que supuestamente cometió. Sin embargo, sus posteos a lo largo del tiempo demuestran una atracción con temáticas como con la muerte, la soledad, las mujeres y el porno.

Según sus posteos, Derderian, creía no ser atractivo para las mujeres. “Hola, me llamo Dariel, tengo 40 años, soy amante de las mujeres hermosas porque yo no soy lindo, bueno, eso pienso, pero soy muy arrogante es mi coraza, jaa”, publicó en su biografía de Instagram cinco años atrás, entre fotos de mujeres voluptuosas con muy poca ropa. Wolverine, el personaje de Marvel Comics y otros personajes del mundo del animé japonés son protagonistas de su muro.

El presunto doble femicida tiene, al menos, dos perfiles en esa red social. La segunda guarda mayor similitud con su perfil en Facebook, donde la oscuridad y figuras horrorosas son el plato principal.

No obstante, tres días antes del doble crimen, Derderian hizo un cambio en el estilo de sus publicaciones en su muro de Facebook. Ese 9 de febrero, 72 horas antes de los homicidios, estuvo muy activo. “El amor verdadero es luchar por esa persona y no querer perderla nunca”, dijo en uno de los románticos mensajes en su muro, que ilustra esta nota. La frase es acompañada por un hombre y una mujer, frente a frente.

El arma homicida y una imagen de Dariel Dardarian

Ese tipo de menciones se repiten a lo largo del muro. “Los días pasan y yo me enamoro más de ti”. No está claro a quién fueron destinados.

“No hay nada más bonito que una persona que te diga “me hiciste mucha falta”, “te extrañé mucho”, escribió luego.

El 30 de noviembre de 2023, el presunto femicida había publicado una referencia a esa necesidad de contención. “Y cuando en las mañanas nadie te despierta, y cuando en las noches nadie te espera, ¿cómo llamás a eso? ¿Libertad o soledad?”, afirmó.

Hoy, Derderian está a la fuga. La Policía Bonaerense le sigue intensamente el rastro para arrestarlo, con una investigación a cargo del fiscal José Amallo.

La foto de perfil de Dariel Derderian, el presunto asesino

Así fue el doble femicidio

El doble asesinato de Elsa Suárez y su hija Sofía Chaparro fue descubierto el lunes por la noche en una casa situada en la calle D. Aguado al 600, en el cruce con Salvador María del Carril, en General Pacheco, partido de Tigre, en la zona norte del conurbano.

Efectivos de la Comisaría 2° de Tigre encontraron en el patio de la casa el cuerpo de Elsa y de su hija Sofía, quienes hacían trabajos de costura y arreglo de ropa.

Según fuentes judiciales, ambos cadáveres estaban vestidos, cerca uno del otro, y tenían múltiples heridas de arma blanca y golpes en la zona del cráneo y el cuello.

En el caso de Chaparro, tenía lesiones de defensa en sus brazos y manos, por lo que se especula con que pudo haber ofrecido cierta resistencia, pero su madre no, por lo que cree ésta última pudo ser atacada de manera imprevista.

Los peritos hallaron en un galpón trasero del lugar una katana, una espada de estilo japonés, con sangre y pelos de las víctimas.

Una publicación de noviembre de 2023

Tras entrevistarse con los vecinos, la Policía Bonaerense determinó que el principal sospechoso era Darderian, hijo y hermano de las víctimas, quien aparentemente padecería alguna adicción y hacía tres meses vivía con ellas en el fondo del terreno.

Un jefe policial reveló a Télam que una de las dificultades del expediente es que ni siquiera los investigadores tienen una fotografía actual del prófugo, ya que la única imagen con la que cuentan y que se difundió por los medios, es la foto del Registro Nacional de la Personas (Renaper), donde a Darderian se lo ve muy distinto a su aspecto actual.

“No coincide la foto del Renaper con la apariencia física actual del imputado. Tiene el pelo más largo y ondulado, barba de días y está más robusto. Por eso, nadie lo va a ubicar en la calle si ve la foto difundida en los medios”, afirmó un jefe policial.