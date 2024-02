Así funciona una cueva de dólares a cielo abierto en la frontera con Brasil

Así opera la organización que cambia divisas a cielo abierto en la frontera

El crimen sicario de un joven en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en la frontera con Brasil, puso la lupa sobre las organizaciones dedicadas al cambio de divisas que operan cerca de los pasos fronterizos. Infobae pudo comprobar que dos videos que muestran la operatoria ilegal en Puerto Iguazú, muy cerca del Puente Internacional Tancredo Neves, son verídicos.

Las imágenes datan de abril del año pasado, pero diferentes fuentes confirmaron que la maniobra sigue intacta. Incluso, existe una denuncia presentada en la sede regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Fiscalía Federal Eldorado, a la que tuvo acceso este medio. La misma detalla que la estructura usaría como fachada una asociación civil, dedicada al transporte de pasajeros en taxis y remises.

“Se presentan como taxistas, pero en realidad están ahí para hacer las operaciones de cambio de moneda extranjera, en valor libre. Tienen una flota de 16 autos en los que guardan la plata”, indicó una fuente. Cuando se presentó la denuncia, el valor del dólar superaba los 300 pesos. Hoy oscila entre 1140 y 1180.

El denunciante puntualizó en su presentación que en los vehículos son parte de la maniobra para realizar las transacciones de compra y venta de dólares y reales. A la vez, adjuntó los videos que darían cuenta de la actividad frente al Free Shop (el centro comercial libre de impuestos) de la ciudad y a pocos metros de los controles de la Aduana, Migraciones y Gendarmería.

Las imágenes, que parecen grabadas por una joven con una cámara oculta, muestran el paso a paso de la operación cambiaria. Por ejemplo, la presunta interesada en el intercambio de divisas, consulta a una taxista si puede comprar 40 dólares, en el playón del shopping ubicado frente a los controles de Aduana y Migraciones en el Centro de Fronteras. Luego, la mujer le da un valor y, a continuación, le indica a dónde dirigirse para completar la transacción fuera de la tienda comercial.

“Cuando salís, hay una tortera de taxis, ellos te cambian, viste que adentro no se puede cambiar. Por ahí te mejoran el precio. Vos andá y deciles “320″”, le aconseja la presunta chofer.

En el segundo video, se puede observar, tras una rígida negociación, a uno de los choferes ir a su auto y sacar una bolsa con dinero, para entregarle a la persona que le solicitó vender 100 dólares al mismo valor. Luego de darle $32.000, el hombre la aconseja, antes de despedirse, a la misma chica. “Cuánto más dólares cambiás, se puede mejorar el precio. Si tenés más y están en buen estado ahí podemos hablar el precio”, le dice a la vez que muestra interés por el estado de los billetes (prefieren cara chica). “Acá todos tenemos pesos, acá todos te cambian”, le indica antes de despedirse.

Un investigador señaló que “el cambio de divisa ilegal es muy común en Irigoyen y en Puerto Iguazú”. De hecho, reveló que la organización que fue develada en los videos “está manejada por un matrimonio conocido en la zona”. A la vez, otras cuevas estarían bajo el liderazgo de un grupo de ecuatorianos.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que “las imágenes no se corresponden con el contenido exacto de la denuncia y que la Fiscalía no preservó el celular del denunciante”, aunque no descartan comenzar una investigación.

El crimen

Este viernes, César Caytano, un joven de 23 años dedicado al cambio de divisas en Irigoyen -otra ciudad fronteriza ubicada a 150 kilómetros de Iguazú-, fue acribillado en el patio de un amigo por tres sicarios que llegaron a bordo de un Volkswagen Golf. El joven quedó tendido sobre la reposera en la que estaba sentado, mientras que los gatilleros escaparon en el auto que abandonaron a las pocas cuadras.

Creen los investigadores del crimen, que fue revelado por El Territorio y Clarín, que pudieron cruzar hacia la localidad de Dionisio Cerqueira, en Brasil. Caytano era hijastro de Lindormar de Oliveira Cunha, un comerciante dedicado a la misma actividad y a la venta de vinos argentinos para el mercado brasileño, que fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en mayo de 2023.

La Policía halló ocultos, en un compartimento del torpedo del vehículo, 131.000 reales y 41.700 dólares.