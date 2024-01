Intentaron balear un bar en Rosario tras dejar un nuevo mensaje mafioso

Por el momento, no hay detenidos por las amenazas

En medio del incremento de las balaceras en contra de los edificios públicos y la aparición de notas mafiosas entre bandas narcos, un nuevo ataque se registró en un bar del centro de Rosario luego de que un sicario intentara disparar en contra de los clientes del lugar. Previo a sacar el arma de fuego, el agresor se había acercado a uno de los mozos para dejarle un mensaje escrito en un pedazo de cartón.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 20:43 horas en “Rondó Bar”, situado en la calle Boulevard Rondeau 3989, cuando un sicario dejó una amenaza escrita e intentó disparar en contra de un grupo de clientes que estaban sentados en el sector exterior. Según las imágenes de la cámara de seguridad a las que tuvo acceso Infobae, el sospechoso se acercó a uno de ellos para dejar una nota intimidatoria y terminó por escapar al notar que las balas no fueron disparadas.

De acuerdo a los testigos, el sicario llegó acompañado por un cómplice en una motocicleta de alta cilindrada -cuya marca, modelo y características no trascendieron- por la calle Martín Fierro. Al momento de pasar por la fachada del bar, estos se detuvieron y el señalado descendió con el objetivo de atacar a los comensales.

Aparentemente, el agresor gatilló entre unas tres y cinco veces, pero al no salir ninguno de los proyectiles, huyó hacia donde lo esperaba su compañero. Hasta el momento, no hay ningún detenido por el ataque, debido a que los sospechosos no habrían sido identificados por las autoridades. Además, se desconoce en qué dirección habrían huido tras la balacera fallida.

El momento en el que el sicario intentó disparar contra los clientes del bar (Infobae)

En este mismo sentido, tampoco se obtuvieron detalles sobre la apariencia física del principal agresor, debido a que este portaba un casco de seguridad al momento de amedrentar a los ciudadanos. No obstante, la ropa que llevaba puesta podría ser un elemento clave para reconocerlo, debido a que vestía una campera deportiva en colores blanco, negro y violeta, combinada con un morral de color oscuro, un pantalón y zapatillas negras con la suela blanca.

Luego de que denunciaran lo ocurrido a la Policía local, el personal del destacamento 23 de La Florida se hicieron presentes en el lugar y le tomaron la denuncia al mozo. En cuanto a la amenaza escrita en el cartón, los efectivos constataron que se trataba de la frase “Para los pre de alto quemos vicita” y el número 137 que dibujaron en el costado derecho.

Por este motivo, pidieron la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Fiscalía de turno para que iniciara la investigación de la causa catalogada como “amenaza calificada”. En paralelo, informaron que el procedimiento se trasladaría a la Comisaría Sub 27, debido a que se trata de la dependencia policial autorizada a operar en la jurisdicción en la que ocurrió el ataque.

Por otro lado, otra nota mafiosa fue encontrada durante la mañana del miércoles en el centro de salud municipal “1° de Mayo”. El hallazgo fue realizado por los trabajadores municipales de la sala asistencial ubicada en el barrio Rucci, aunque éstos no pudieron precisar en qué horario habría sido dejada, ya que se estaba en el lugar antes de que llegaran a cumplir su horario laboral.

El cartón que dejó el sicario antes de fugarse (Infobae)

A diferencia de otros casos, los responsables no abrieron fuego en contra del edificio, debido a que solo dejaron un papel con una bala pegada con cinta que decía: “Lamparita Funes. Dejá de trabajar con la TOE, matar a colectiveros y atentar contra Pullaro. Pedazo de otario, parate de manos con la verdadera mafia”.

De acuerdo a los investigadores, el mensaje iba dirigido al preso que fue líder del clan Funes antes de que tomara el control Alan Funes, su hermanastro. En el caso de “Lamparita”, éste fue condenado a pasar 7 años en prisión por venta de droga y asociación ilícita a finales de febrero de 2019.

Sin embargo, la nota que dejaron los autores lo acusó de supuestamente trabajar como “buchón” de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Previamente, la sede de la delegación fue baleada el sábado pasado por un grupo de pistoleros que viajaban en una Surán de color gris. Además, dejaron en la escena del delito un cartón escrito en el que se leía la frase: “Dejen de molestar. Atte: Los Tripi”.

La banda conocida como “Los Tripi” se trata de otro de los clanes que se dedican a la comercialización de estupefacientes y al narcomenudeo en la zona de Fonavi Parque Oeste. Asimismo, la agrupación podría estar detrás del tiroteo a una estación de servicio de GNC ubicada en Avellaneda y 27 de Febrero, en donde encontraron un mensaje en un cartón similar al que arrojaron en la sede de la TOE.