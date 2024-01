Avellaneda: dos motochorros encañonaron a un vecino y le robaron su camioneta

Motochorros encañonaron a un vecino de Avellaneda y le robaron su camioneta 4x4

Un vecino de la localidad de Piñeyro, en el partido bonaerense de Avellaneda, fue víctima de un violento robo el pasado domingo por la noche, cuando dos motochorros lo encañonaron mientras se disponía a cerrar el portón del garage de su domicilio, donde segundos antes había estacionado su camioneta 4x4. En un momento de descuido, uno de los delincuentes lo abordó, lo apuntó con un arma de fuego, se subió al rodado y, junto a su cómplice, ambos se dieron a la fuga.

La secuencia, registrada por las cámaras de seguridad que la propia víctima instaló en el frente de su casa, ocurrió cerca de la 1.40 de la madrugada en Beguerestain al 2200. En ese momento, la víctima ya había estacionado su Volkswagen Amarok color gris oscuro. Sin embargo, en esta oportunidad se demoró más de la cuenta y los asaltantes, que se trasladaban a bordo de una moto, vieron la oportunidad de cometer el robo.

Una de las cámaras, instalada en el interior del garage, registró el momento en el que el dueño del rodado alza sus dos brazos ante la advertencia de los ladrones. “Levantá las manos, levantá las manos. Dame las llaves de la camioneta”, le exigió uno de los delincuentes a la víctima, a lo que él le respondió que se encontraban puestas en el tambor de arranque.

El propietario de la camioneta nunca se resistió al robo.

“Si te movés, te mato, ¿me escuchaste?”, le advirtió el motochorro al dueño de casa, mientras éste retrocedía sobre sus pasos con el miedo evidente -y lógico- ante la posibilidad de recibir un disparo. Luego, le exigieron que se colocara de boca al piso, a lo cual el vecino accedió sin poner reparo alguno.

Cuando el delincuente arrancó la camioneta y salió del garage, la víctima se reincorporó por sus propios medios. Pensaba que la pesadilla ya había finalizado, pero no estaba en lo cierto. El asaltante a bordo del rodado frenó sobre la vereda, descendió del mismo y tomó algo del piso. Luego, a partir del relato de la víctima, se supo que era una bala que se le había caído al atacante en pleno asalto.

“No tengo nada, no tengo nada”, repetía una y otra vez el vecino en su intento por convencer a los atacantes y que se retiraran de inmediato: los ladrones huyeron del lugar y el hombre resultó ileso.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la camioneta fue encontrada horas más tarde en la calle Alfredo Colmo al 3900, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, donde se encontraba estacionada. El hallazgo se concretó gracias al sistema de geolocalización que el propio dueño le había instalado luego de que el año pasado le robaran otro vehículo.

La Volkswagen Amarok fue hallada estacionada en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Una vez en el lugar, personal de la Comisaría Vecinal 4 B de la Policía de la Ciudad entrevistó al damnificado, quien señaló que dos ladrones armados a bordo de una moto le habían sustraído el vehículo en la puerta de su vivienda.

“Todavía estoy con un poco de miedo de dejar el portón abierto o de que venga alguien por esta situación”, reconoció el dueño de la camioneta este miércoles a la mañana, en diálogo con el canal de noticias TN.

En cuanto a los detalles del hecho, el vecino contó que antes del asalto había comido un asado con un amigo. Cuando éste se retiraba, aprovechó el momento para ingresar su camioneta, que hasta ese entonces estaba estacionada en la calle.

“Él se va, yo ya la había metido (la camioneta), estaba por cerrar el portón, vienen estas dos personas en moto, me apuntan, me dicen que les de las llaves, me palpa y le dije que estaban puestas”, recordó, mientras que al mismo pensaba en sus dos hijos: “Tengo un nene de 6 años y una nena de 4, y tenía miedo de que se le escapara un tiro”.

Lamentablemente, este no fue el primer robo que sufrió el vecino de Piñeyro. “El año pasado me pasó lo mismo y ya quedé en pánico. A las 7 de la tarde cierro, me incomoda tener el portón abierto por el temor de que me afanen”, contó al citado medio.

“Vivo con el miedo de que vuelvan”, concluyó la víctima.

Debido a que el damnificado no realizó la denuncia correspondiente en su jurisdicción, fuentes judiciales le confirmaron a este medio que personal de la Comisaría 2° de Avellaneda inició actuaciones de oficio este martes para intentar dar con los delincuentes, que al día de hoy continúan prófugos de la justicia.