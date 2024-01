La familia de la ex novia de Junior Benítez halló un celular “secreto” tras el suicidio de la joven y pedirá la detención del futbolista

Junior Benítez permanece desde junio de 2023 con prisión domiciliaria

Tras haber sido aceptado por la Justicia bonaerense como particular damnificado, Juan Carlos Ayala, el papá de Anabelia Ayala, la joven que se quitó la vida el 1 de enero pasado, se reunirá este martes con el fiscal que tiene el expediente, Juan Manuel Baloira, para pedirle que modifique la carátula e investigue el hecho como un posible delito de inducción al suicidio. Para el papá de esta mujer de 29 años su ex novio, el futbolista Junior Benítez, podría estar involucrado y lo quiere preso mientras se lo investigue.

Con ese fin, el padre de Anabelia, llevará un teléfono “secreto” que la familia halló escondido durante las últimas horas en el baño que usaba la chica y que, sospecha, se lo habría dado Benítez para que pudieran estar comunicados. El ex jugador de Boca está bajo arresto preventivo, con una prisión domiciliaria tras haber sido detenido en mayo de 2023 por una denuncia de violencia de género que hizo el propio padre de Anabelia.

Si bien no tenía hasta estos últimos hechos una tobillera electrónica —como sucede en la enorme mayoría de los casos— pesa sobre el ex delantero de Lanús una orden de restricción de acercamiento. Teóricamente Benítez no podía acercarse a su ex pareja. Sin embargo, los padres de ella aseguran que la medida no se cumplía. A fines de la semana pasada aportaron un video de seguridad tomado por la cámara de seguridad ubicada en la cuadra de su casa donde se la observa a Anabelia bajar de una camioneta negra 4x4 a las 10 de la mañana del 30 de diciembre.

Anabelia Ayala se quitó la vida el 1 de enero pasado: su familia exhibió fotos de la violencia que ejercía sobre ella Junior Benítez

Según denunciaron los padres, a bordo habría estado Junior Benítez. El dato por ahora resultó incomprobable. De hecho el juez de garantías que sigue la causa de 2023 desestimó la semana pasada un pedido del fiscal de juicio Hugo Carrión de detener al futbolista al considerar que no hay pruebas que demuestren que en ese vehículo estaba el sospechoso y que, de hecho, no consta en ningún registro una camioneta de esas características como de su propiedad.

El abogado de la familia, Rodrigo Tripolone, aportó cuatro testigos que declararon en la comisaría haber visto al sospechoso en el vehículo. Además, mañana ante el fiscal pedirá la exhumación del cuerpo de Anabelia para que se le realice la autopsia. En la secuencia de la camioneta creen que cuando ella baja podría haber estado bajo algún tipo de ebriedad o de sedación porque se la observa caminar con dificultades. En ese sentido, le solicitarán al fiscal Baloira, titular de la UFI 3 de Almirante Brown, que pida como prueba un informe de geolocalización de Benítez de los últimos días a través del GPS de su celular.

Benítez obtuvo una morigeración de su prisión en junio del año pasado. Lo mandaron a su casa de la calle Favaloro, en Almirante Brown. Bajo juramento de que no saldría de allí, excepto en fechas específicas de junio y julio pasados en los que tuvo la obligación de asistir a un curso de Género y Cultura “a los efectos de realizar un abordaje integral de la personalidad del victimario y sus condiciones particulares”, según consta en el expediente. Además, no usaba tobillera electrónica porque tenía permisos laborales y las piernas son su herramienta de trabajo.

Junior Benitez y Anabelia Ayala.

Después de la muerte de Anabelia, el juez Manuel Barreiro, del Correccional 8 de Lomas de Zamora, ordenó que se le cancelen esos permisos y se le instale la tobillera electrónica para tener un monitoreo permanente del futbolista con carácter de “urgente y prioritario”. Benítez, en tanto, no se expresó en todo este tiempo.

La familia de Anabelia junto a amigos y vecinos marchará mañana desde su casa, donde se quitó la vida la joven, hasta la del futbolista. Será a las 17 y lo harán para reclamar justicia y su detención. Según ellos, el futbolista estuvo al tanto del suicidio de su ex y no les avisó porque estaban conectados a través de una tablet que la chica tenía en su habitación, y que la familia aportó a la Justicia.

Para sostener esa hipótesis, la familia Ayala compartió un audio adjudicado a una familiar del futbolista que le relata a otra persona cómo se enteraron de la decisión de la mujer de quitarse la vida. “No brindamos porque estábamos todo con eso. Se ve que Junior y ella tenían como una cámara donde Junior estaba viendo cuando la piba se colgaba. Llamaron a mi casa para avisar para que hagan algo (...) Y nada, eso, se ve que hoy al mediodía la encontraron. Estaban todos los parientes de la piba (...)”.

Junior Benítez jugó en Boca, Lanús, Atlético Tucumán y el fútbol mexicano, entre otros

“Benítez estaba observando cómo Anabelia se suicidaba. Vio todo el acto. Ví perversiones. Fui 20 años policia pero esto es una secuencia de horror extraída de una película”, consideró el abogado de la familia.

Anabelia cometió el suicidio el 1 de enero. La noche de Año Nuevo la pasó encerrada en su cuarto. Su madre, Cecilia, la llamó tras el brindis de las 12 para tomar helado y no respondió. La mañana siguiente, la madre miró por debajo de la puerta y vio la cama tendida. También, una paloma que su hija criaba. Como no respondía, le pidió a su otro hijo que le hablara y entre. Eso hizo el joven. Cuando entró la encontró sin vida.