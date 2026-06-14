Costa Rica

Costa Rica refuerza su programa de donación y trasplante con apoyo de España y Argentina

La cooperación técnica, respaldada por el Ministerio de Salud y la CCSS, busca reducir los tiempos de respuesta para pacientes que requieren un órgano y aumentar las posibilidades de acceso a una intervención

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Costa Rica fortaleció su programa de donación y trasplante de órganos con apoyo técnico de España y Argentina. (Visuales IA)
Costa Rica fortaleció su programa de donación y trasplante de órganos con apoyo técnico de España y Argentina. (Visuales IA)

Costa Rica fortaleció su programa de donación y trasplante de órganos con apoyo técnico de España y Argentina, una cooperación que, según informó el Ministerio de Salud costarricense y reportó EFE, busca acelerar la respuesta a las personas que necesitan un órgano y ampliar sus oportunidades de vida.

Como parte de ese proceso, España envió a cuatro médicos especialistas de la Organización Nacional de Trasplantes, según el Ministerio de Salud.

El intercambio también incluyó la visita de un equipo de médicos costarricenses a Argentina para impulsar la cooperación técnica en esta materia, según el Ministerio de Salud. La estrategia se apoya en la experiencia de dos países que Costa Rica identifica como referentes: Argentina en la región y España a escala mundial, según dijo el coordinador del Programa Institucional de Donación y Trasplantes de la Caja Costarricense de Seguro Social José André Madrigal.

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La misión técnica se concentró en tres áreas del proceso: la evaluación de la donación, el mantenimiento del donante y las buenas prácticas en la atención de posibles donantes, según el Ministerio de Salud. Esos puntos fueron definidos como fundamentales para aumentar las oportunidades de las personas que esperan un trasplante.

La cooperación se centra en optimizar el proceso de donación y atención de posibles donantes

La respuesta directa del plan es esta: Costa Rica busca mejorar y fortalecer los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos para ofrecer una atención más oportuna a quienes requieren un órgano, una tarea que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social describen como permanente.

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Infografía que ilustra la cooperación entre Costa Rica, España y Argentina para el fortalecimiento de sistemas de donación y trasplante de órganos.
Costa Rica optimiza su programa nacional de donación y trasplante de órganos con la asistencia técnica de España y Argentina para ampliar oportunidades de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José André Madrigal, coordinador del Programa Institucional de Donación y Trasplantes de la CCSS, explicó que la búsqueda de intercambio con otros países responde a ese objetivo y se orientó a sistemas que han mostrado liderazgo sostenido en este campo, según la información oficial difundida en el texto fuente.

El viceministro de Salud Juan Carlos Esquivel destacó el alcance de la misión técnica y dijo, según el Ministerio de Salud: “Desde el Ministerio de Salud quiero destacar la importancia de esta misión técnica para nuestro país. La experiencia de estos especialistas nos permite fortalecer la forma en que Costa Rica trabaja los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, cada avance en donación y trasplante significa esperanza para muchas personas y sus familias”.

En una segunda valoración citada por EFE y por el Ministerio de Salud, Esquivel afirmó que “esta cooperación ayuda a mejorar la atención de las personas donantes, reforzar el trabajo de los equipos de salud y brindar mayores oportunidades a quienes esperan un trasplante”.

Grupo de seis médicos con batas blancas y uniformes quirúrgicos en una sala de conferencias moderna. Señalan una pantalla digital con protocolos de trasplante.
Especialistas médicos de Costa Rica, España y Argentina se reúnen en una sala de conferencias para discutir y optimizar los protocolos internacionales de trasplante de órganos, mostrando trabajo en equipo y enfoque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refuerzo se integra al Sistema Nacional de Donación y Trasplante

La visita de los especialistas españoles forma parte del trabajo de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante, según el Ministerio de Salud. Ese trabajo está orientado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, la mejora continua de los procesos y el aumento de la calidad y seguridad de la donación.

La misma estrategia también apunta a la articulación entre las instituciones y los equipos que participan en esta labor, según la información oficial. En esa línea, Esquivel también reconoció, de acuerdo con el Ministerio de Salud, “el trabajo que realiza la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante, que impulsa acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Donación y Trasplante y promover procesos más seguros, transparentes y solidarios”.

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