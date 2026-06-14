Los Milei ante el dilema de sostener a Adorni o ver más complicado su plan de gobierno

Sesión de proyecto de reforma laboral (Senado)

En la última reunión de Gabinete, frente a la díscola Patricia Bullrich, Javier Milei dijo que no le importaría perder las elecciones con tal de defender a un inocente, en alusión directa a Manuel Adorni. Pero en el propio oficialismo, donde ya nadie reivindica al jefe de Gabinete, advierten que sostenerlo no sólo pone en juego su credibilidad ante la opinión pública y su reelección, sino que deja en jaque la agenda del Presidente en el Congreso.

El Gobierno tiene una serie de proyectos en marcha, con distintos grados de avance, desde la eliminación de la PASO, al de inviolabilidad de propiedad privada, a la ley Hojarasca, al súper RIGI, a la ley de Lobby, entre otras iniciativas que aún tiene planeado presentar y aprobar antes del 10 de diciembre, antes de que el clima legislativo se enrarezca en el año electoral.

PUBLICIDAD

Con la oposición dura y los aliados unidos en masa contra Adorni, se verían obligados a volver a los decretos y a pedir que lo ayuden con los vetos o respaldo a los DNU en momentos extremos. El Gobierno ya sufrió la venenosa adrenalina, constante, de sentirse acorralados en el Congreso, durante los primeros dos años de administración. Y ahora, desde que tienen mayor margen de maniobra, hay consenso entre los libertarios en que nadie quiere volver a sentirla.

Un referente de diálogo con Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo deslizó que en caso de que decidieran desplazar a Adorni, también deberían relanzar el Gobierno. Lo cual implicaría, de movida, replantear el Gabinete.

PUBLICIDAD

La mesa política festejó el cumpleaños de Patricia Bullrich

Por ahora no hay una estrategia delineada, porque Karina Milei no dio la orden de activar la defensa. “Esto recién arranca”, dijo un armador libertario para dilatar los tiempos de definiciones. Y admitió: “Se está gestando un número fuerte en frente. Va a estar complejo”. “Lo de Adorni une a todos, increíble”, se lamentaron en la Casa Rosada.

De todas formas, auguraron que el tema va a surgir en las charlas previstas para los próximos días con los diputados como los gobernadores. Tanto de parte de Menem, como del Ministro del Interior, Diego Santilli. Este último viene de reunirse con el socio entrerriano Rogelio Frigerio, que se comprometió a apoyar la reforma política. Y para la semana que viene tiene en agenda recibir a los mandatarios -amigables- de Chaco, Leandro Zdero, y de San Juan, Marcelo Orrego, que tiene especial buena relación con Karina Milei. También con el opositor de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

PUBLICIDAD

Hasta ahora la agenda giraba en torno a reunir los votos para la reforma política. Ahora se sumará como tema central la defensa de Adorni. Y hay poco margen para sumar adhesiones. Creen que ni siquiera podrian negociar con el bloque de los radicales, donde varios tienen que reelegir el año que viene.

<b>“Soltar”</b>

Mientras, crecen los rumores de que Karina Milei está en proceso de “soltar” a Manuel Adorni y de que Martín Menem, su mano derecha, dejó de creerle al ministro coordinador. En sus respectivos entornos no lo niegan, pero nadie quiere dar precisiones, aún.

PUBLICIDAD

Karina Milei y Manuel Adorni

Las suspicacias sobre una erosión en la mirada de “el Jefe” sobre su protegido Adorni se dispararon el jueves, cuando la secretaria general le llevó una torta por su cumpleaños a Patricia Bullrich en la reunión de la mesa política que él había liderado. Y, después, por la disposición de los participantes en la foto que se difundió del festejo. Allí, Adorni fue relegado al costado izquierdo, tal como Santiago Caputo, vilipendiado por Karina, que se ubicó en el extremo derecho.

El gesto a Patricia Bullrich fue interpretado más bien contra Adorni. Y Karina Milei lo reforzó el sábado, cuando -como adelantó Infobae- se sumó al festejo sabatino de jefa de bloque de senadores de LLA. Incluso en el entorno de la cumpleañera se sorprendieron por la presencia de la hermana del Presidente, después de varios días en los que el Gobierno dejó trascender su malestar con la ex PRO.

PUBLICIDAD

Mientras Adorni sigue convencido de que está blindado. “Todo Marcha Acorde al Plan”, dicen que dice. Y le restaron importancia a los gestos de Karina Milei a Bullrich: “Fue porque la invitaron”, dijeron.