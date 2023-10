“Plomo por todos lados”: con escritos mafiosos amenazaron al intendente de Granadero Baigorria

Amenazaron con notas inquietantes a Adrián Maglia, intendente de la localidad santafesina de Granadero Baigorria (adrianmaglia.com)

En un aterrador incidente que conmovió la ciudad de Granadero Baigorria, una nota amenazante dirigida al intendente Adrián Maglia fue descubierta por el personal de un centro de salud local.

El mensaje, escrito en un cartón, fue encontrado en la puerta del Centro de Salud San Miguel, ubicado en Eva Perón al 600, en el Gran Rosario y la amenaza decía: “Maglia es la última vez que hablamos, si no plomo por todos lados. Atte: no te olvides quién te puso donde estás”.

Este inquietante hallazgo sigue a una nota similar encontrada el 20 de octubre, que advertía: “Maglia, comunícate con la mafia. Att. La banda de los S.. Si no, el viernes habrá plomo aquí”.

La noticia puso a la comunidad en un estado de inquietud y temor, lo que llevó a que el intendente Maglia confirmara que la primera nota amenazante apareció hace 10 días, lo que ha dejado a todos en un estado de alerta constante.

En declaraciones a la prensa local, Maglia expresó que tras confirmar que hace 10 días apareció la primera nota amenazante, consideró a la situación como “un hecho grave y preocupante”.

“Le pedimos expresamente a la Justicia que accione y se pronuncie sobre el primer episodio pero hasta el momento no pudimos saber si se trata de una broma de mal gusto o de un hecho concreto en sí”, señaló. Y agregó: “Cualquiera sea la respuesta es un acto cobarde, un intento que busca desprestigiar la gestión que me toca encabezar”.

Según informó Télam, el temor se extendió incluso entre los trabajadores de la salud y sus representantes sindicales. De hecho, Josefina Poggi, delegada del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, expresó su inquietud: “La amenaza es al intendente pero con balas a la población”.

Ante esta situación alarmante, el sindicato ha solicitado a las autoridades que dispongan un móvil policial constante en la puerta del centro de salud para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de toda la comunidad.

La amenaza que recibió el intendente de Granadero Baigorria (Gentileza/El Litoral)

Este incidente fue similar a otro caso alarmante ocurrido a fines de mayo al intendente de Santiago Temple, una localidad cordobesa, Marcos Ferace quien también fue amenazado de muerte.

Los delincuentes ingresaron a su casa, robaron pertenencias y dejaron mensajes intimidatorios instándolo a retirar su candidatura para las próximas elecciones locales.

“La modalidad llama mucho la atención. Cuando entro al domicilio veo las puertas rotas, todo removido. En un principio lo que parecía un robo común. Hasta que en el dormitorio dejaron una nota con amenazas hasta mi persona pidiendo que me baje de la candidatura”, expresó Ferace ante lo sucedido.

El jefe comunal expresó que no se trató de un hecho de inseguridad “sino de una amenaza” y que se “ha superado todos los límites” y “lo que más me afecta es el tema de la amenaza política, porque ahí estamos yendo más allá. No es sólo ingresar a un domicilio, sino amenazar. Eso es lo que más nos pone en alerta. Vamos a seguir trabajando para desterrar lo viejo, lo que es sucio”, sostuvo quien ya había denunciado amenazas en 2019 por lo que tuvo custodia policial en su domicilio.

En un comunicado, la Municipalidad de Santiago Temple indicó que, a pesar de las amenazas de muerte si no se baja de la candidatura, el intendente “ha decidido continuar con la campaña para no ceder ante los criminales de siempre”.

“Acompañamos especialmente a nuestro intendente y su familia en este momento de angustia y dolor y le agradecemos que siga luchando por Santiago Temple. Sigamos juntos, hoy más que nunca, para desterrar a los criminales de nuestra ciudad y las prácticas oscuras de la política”, finaliza el comunicado que fue publicado en las redes del municipio.

Las autoridades policiales han iniciado una investigación minuciosa sobre estos incidentes, categorizados como “Robo y Amenazas”.

