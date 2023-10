Caso Cecilia Strzyzowski: le negaron la domiciliaria a una de las acusadas de encubrir el femicidio

Fabiana González, asistente y mano derecha de Marcela Acuña, está imputada por el encubrimiento agravado del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Después de cinco audiencias, este miércoles la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia rechazó el pedido de Fabiana González para acceder al beneficio del arresto domiciliario en la causa que la tiene como imputada por el encubrimiento agravado del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Por el momento, permanecerá detenida en la División de Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago. El próximo 1° de noviembre se darán a conocer los argumentos de la resolución.

Al finalizar la audiencia, el juez Ernesto Azcona hizo de vocero de la decisión del tribunal, también integrado por Héctor Geijo y Daniela Meiriño. Según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales, tras rechazar la solicitud efectuada por los defensores de la imputada —cuyo principal argumento se basó en que tiene un hijo de 3 años y una madre de 57 con epilepsia a su cargo—; los magistrados instaron a que Fabiana González “inicie tratamiento psicoterapéutico”.

Además, pidieron dar intervención a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, “a fin de que, en forma urgente, arbitren los medios necesarios a efectos de brindar asistencia psicoterapéutica al su hijo menor y a su grupo familiar, debiendo informar todo lo actuado al Equipo Fiscal Especial”.

Es que, de acuerdo con un informe interdisciplinario realizado por una psicóloga y dos trabajadoras sociales que forma parte del expediente, el niño de 3 años, que también es hijo de Gustavo Obregón (otro de los imputados por el encubrimiento del femicidio de Cecilia), se encuentra bajo la tutela de su hermana de 19 y, por el momento, no asiste al jardín de infantes. Tampoco tiene relación con sus familiares paternos y, a su mamá, la visita una vez por semana.

Para la madre de la víctima, Gloria Romero, la noticia fue tan sorpresiva como inesperada. “Yo había asumido que le iban a dar la domiciliaria, así que para mí fue una grata sorpresa. Justo estaba haciendo las cosas de la casa y cuando me llegó el mensaje de mi abogado, Sergio Briend, tuve que sentarme porque se me aflojaron las piernas. Me renovó la esperanza de que puede llegar a haber Justicia y de que los jueces van a hacer las cosas como corresponde”, sostuvo en diálogo con este medio.

Las Gaviotas de Cecilia, este miércoles, antes de conocer la decisión de la Cámara de Apelaciones

Desde este martes, fecha en que estaba prevista la resolución de la Cámara de Apelaciones, un grupo de mujeres que se hacen llamar “Las Gaviotas de Cecilia”, y que apoyan a la madre de Cecilia, se manifestaron con megáfonos frente a la puerta de la sede judicial, para rechazar la domiciliaria de Fabiana González y pedir “Justicia”. En el lugar colgaron una bandera y cintas rosas, el color favorito de la joven de 28 años asesinada por el clan Sena.

“Por fin se nos dio. Para nosotras, las guerreras de Cecilia, fue muy emocionante. Se hizo Justicia”, dijo a este medio Claudia Robledo, una de las autoconvocadas, con la emoción aún a flor de piel.

Este miércoles, también había algunos familiares de Fabiana González frente a la Cámara de Apelaciones, ubicada sobre Avenida Sarmiento al 300.

En septiembre, el Equipo Fiscal Especial ya le había denegado la domiciliaria a González. En ese momento, los fiscales sostuvieron que “podría conllevar un gran impacto social, que afectaría directamente en la vida del niño, debiéndose evitar cualquier situación que implique riesgo para el mismo”. También alegaron que la madre de la imputada “podría desenvolverse de manera independiente, pudiendo requerir asistencia y colaboración a la Línea 108″.

Para los defensores, según detallaron en el recurso de apelación, “tales argumentos, al margen de ser infundados, falaces y carentes de análisis con respecto a los elementos de la causa, resultan ser claramente arbitrarios”.

El Equipo Fiscal Especial: Nelia Velázquez, Jorge Cáceres Olivera y Jorge Gómez (Crédito: Edgar Aguirre)

El caso

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el pasado 2 de junio a las 9.16 cuando entraba al domicilio de los Sena, ubicado en la calle Santa María de Oro 1460. La principal hipótesis es que la joven fue asesinada ese mismo día, entre las 12.13 y las 13.01, en una de las habitaciones de la casa. Con un plan premeditado, la habrían estrangulado con todo el clan presente en la casa.

Para los fiscales, el rol de Fabiana González para “tapar” el crimen fue clave. De ello dan prueba unos audios que la imputada por “encubrimiento agravado” intercambió con Marcela Acuña seis días después del crimen. En la conversación, la mujer recibía directivas explícitas de la dirigente social con la intención de manipular su testimonio.

“Fabi, esto es lo que declaró César. Aprendételo de memoria, vos, Gustavo (Obregón) y Diana (González, hermana de Fabiana). Vamos a anular la testimonial diciendo que estabas nerviosa y te confundiste en algunos tiempos”, le dijo la esposa de Emerenciano Sena a González. Y enfatizó: “Lean y relean lo de César. Diana, vos y Gustavo”.

El intercambio entre Marcela Acuña y Fabiana González forma parte del expediente judicial

Luego agregó: “Ya hablé con otro abogado, Juan no sirve”. Juan es Juan Díaz, el primer letrado que tuvieron los Sena y que luego fue apartado. Es el mismo que luego dijo que desestimó tomar la defensa porque “era un caso criminal”.

El cruce de mensajes, al que se consideró “de interés” para la causa, fue el jueves 8 de junio a las 19.33. Su importancia, explicaron a Infobae fuentes de la investigación, radica en el momento en que se produjo: fue unas horas después de que tanto Marcela Acuña como su hijo, César Sena, y su asistente, Fabiana González, declararan ante el fiscal Jorge Cáceres Olivera acerca de los datos que tenían sobre Cecilia, luego de que su madre Gloria Romero, radicara la denuncia por su desaparición dos días antes.

Fabiana González está detenida en la División de Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago de Resistencia. Si la Justicia falla a su favor, en menos de 72 horas, podría irse a su casa y esperar la instancia del juicio en su domicilio.