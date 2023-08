Las revelaciones de la mujer que escondió a uno de los acusados de matar y descuartizar al trader

Blanca Graldys Cristaldo, la mujer que le ofreció la casa a Maximiliano Pilepich, mientras estaba prófugo por el crimen de Pérez Algaba, está detenida

Maximiliano Pilepich, el principal detenido por el crimen del comerciante descuartizado Fernando Pérez Algaba, se refugió en la casa de una mujer con la que tenía un vínculo amoroso al verse acorralado por la investigación y luego de que el lunes el fiscal del caso pidiera su arresto. En esa propiedad de Paso del Rey fue capturado este miércoles. No fue el único detenido. La dueña de casa, también. Se trata de Blanca Gladys Cristaldo, quien declaró y dijo que el empresario le confesó: “Antes de entregarme, me mató”.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que Cristaldo ayudó a Pilepich a eludir la investigación al alojarlo en su casa del partido de Moreno, donde el prófugo fue detenido por agentes de la DDI de Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios de la policía bonaerense.

Según la investigación a cargo del fiscal Marcelo Domínguez y en donde ya son nueve los apresados, se encuentra acreditado que Cristaldo -aprehendida de urgencia- alojó al emprendedor inmobiliario desde el 13 al 16 de agosto, cuando fue arrestado.

La mujer, que vendía lotes del predio “Renacer” donde se supone que emboscaron a Pérez Algaba y está imputada por el delito de “encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave”, admitió tener una relación íntima con el principal acusado por el crimen y negó haber encubierto el homicidio.

Fernando "Lechuga" Pérez Algaba

“Estuvimos juntos y después, cuando me entero, yo no supe qué hacer por miedo, no sabía cómo manejarme”, dijo en su declaración ante el fiscal a la que tuvo acceso este medio.

“En un momento yo le pregunté si él tenía qué ver (con el crimen) y me respondió que era una causa armada, que por favor lo bancara porque lo estaban persiguiendo, que lo querían matar”, indicó Cristaldo, quien este jueves continuaba detenida.

Y siguió: “Le pregunté por qué no se entregaba y él respondió: ‘Me mato antes de entregarme’”.

Luego, hizo referencia a un asado que se realizó en verano, probablemente en marzo, en el pedio de “Renacer” de General Rodríguez, al que había asistido la víctima, Pilepich, Nahuel Vargas (detenido este jueves) y Flavia Bomrat (gestora y quien también tenía un vínculo sentimental con el empresario preso).

De acuerdo a sus dichos, Pérez Algaba y Bomrad sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar “en forma de diversión”.

La DDI de Lomas de Zamora arrestó a Pilepich

Al mismo tiempo, corroboró que el 18 de julio pasado, el día en el que fue visto por última vez el comerciante asesinado, vio llegar a Pérez Algaba junto a Vargas al predio de General Rodríguez, en la camioneta Land Rover Evoque blanca. Contó que con ellos estaba Copper, la mascota de la víctima.

La mujer también dijo que le llamó la atención que Vargas manejara la camioneta, debido a que siempre la conducía “Fernando”. Luego, según declaró, llegó Pilepich en la Mercedes Benz G500 negra y refirió que ella se retiró de su lugar de trabajo a las 16.40.

“Los tres se quedaron en el predio del emprendimiento ‘Renacer’ donde está la pérgola”, precisó.

En el marco de su declaración ante el fiscal, Cristaldo recordó que volvió a encontrarse con Vargas en la oficina del emprendimiento el 22 de julio pasado. “Lo vi cansado, mal dormido. Pensé que se había ido de joda”, indicó sobre el último detenido que tiene la causa: lo apresaron este jueves en la casa de su madre de Castelar.

