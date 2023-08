Reanudaron el juicio contra el ginecólogo acusado de abuso sexual en Corrientes

El ginecólogo podría ser condenado a una pena máxima de 10 años (Nueva Mirada)

El Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes reanudó el juicio en contra del ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente de 20 años durante una consulta médica. Durante la jornada, los jueces recibieron los testimonios de dos profesionales que aportaron detalles sobre la causa iniciada con una denuncia radicada hace casi dos años. Se prevé que el acusado pueda afrontar una pena de 4 a 10 años en la cárcel.

El especialista en ginecología Gerardo Alejandro Dahse, de 58 años, se enfrentó al proceso legal luego de que una paciente, de identidad reservada, lo denunciara en octubre de 2021 por haber atentado contra su integridad física y psicológica. No obstante, no fue la única acusación que recibió, debido a que desde que la denunciante hizo pública la situación en las redes sociales, se sumaron otras 22 mujeres que aseguraron haber sido violentadas por el profesional.

Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales apoyaron a la víctima desde las afueras del Tribunal de Corrientes, que se ubica en Plácido Martínez 1056, mientras que la segunda audiencia se celebraba en el interior del recinto sin la presencia de la prensa para proteger la intimidad de la joven.

A pesar de que se esperaba la presencia de 14 testigos, en esta oportunidad solamente pudieron declarar un perito profesional y una empleada del centro médico creado por el imputado. No obstante, en la próxima jornada judicial que se realizará el próximo 10 de agosto, dos psicólogos ofrecerán su testimonio a la jueza Ana Figueredo, los vocales Cynthia Godoy Prats y Raúl Guerín, y el fiscal a cargo Jorge Semhan.

El médico se negó a declarar ante la Justicia en la primera audiencia (Diario El Litoral)

De acuerdo con la información a la que accedió Télam, el auditor de la Obra Social de la provincia (IOSCOR) podría ser sentenciado a cumplir una pena de 4 a 10 años tras las rejas según lo planteado por el artículo 119 del Código Penal. Aunque la posible condena no sería la adecuada para la abogada defensora Sofía Dominguez, quien señaló que “es abuso sexual gravemente ultrajante a una paciente de 20 años en una consulta profesional”, y agregó que pedirá la pena máxima, debido a que tendría las pruebas necesarias para demostrar abusó de su clienta.

En la audiencia de apertura del juicio, la víctima declaró durante más de dos horas, sin la presencia del ginecólogo, para evitar la revictimización de la joven al recordar los hechos acontecidos. De acuerdo al testimonio la denunciante había escrito en una publicación de Instagram, el médico le realizó tocamientos indebidos durante un examen de palpación para descartar que tuviera algún tipo de anomalía en las mamas.

“Me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que responde: ‘Nadie se va a enterar’”, relató la mujer al remarcar que le había repetido en varias ocasiones que no consentía el acto sexual.

El juicio continuará el próximo jueves 10 de agosto y declararan dos psicólogos (Corrientes Hoy)

Por su parte, el representante de la institución médica provincial se negó a declarar ante la Justicia, por lo que solo se tiene como registro la publicación en forma de respuesta que realizó antes de ser condenado a prisión preventiva, en donde manifestó: “A quienes me conocen, nada que aclarar. Ya se iniciaron las acciones judiciales necesarias”.

“Su modo de operar era ganarse la confianza de las víctimas, les hacía pequeños favores cómo atenderlas sin turno o no cobrarles algunas prácticas”, explicó Domínguez sobre la supuesta modalidad que habría utilizado con la víctima en aprovechamiento de que la joven le había confiado el dato de que no contaba con una obra social.

“Es claramente un abuso de poder porque es sistemático, en todos los casos hace lo mismo”, señaló la abogada al remarcar que no es un proceso sencillo de atravesar para las denunciantes. “Las víctimas no siempre están preparadas para denunciar y que hay que respetar siempre ese deseo”, mencionó en referencia a que la mayoría de las mujeres que aseguraron haber sido ultrajadas por él no formalizaron las denuncias en la Justicia penal.

Por otro lado, Dahse deberá afrontar otro enjuiciamiento por otro caso ocurrido en 2008 contra una paciente menor de edad que fue caratulado como “abuso sexual simple” y que no prosperó en ese momento. “Lo voy a volver a denunciar”, aseguró la segunda víctima al reflexionar sobre que “hasta ahora somos 22 mujeres las que nos animamos”. Finalmente, alentó: “Las convocamos a todas las víctimas a que lo hagan y se saquen esa mochila de encima”.

