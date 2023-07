Castelar: hallan muerta a una pareja de policías e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Una oficial de la Policía de la Ciudad y un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron hallados muertos de un disparo en la cabeza en una vivienda de la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, y se investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio.

El hecho se registró anoche, cerca de las 20.30, en un domicilio de la calle Los Criollos al 300, donde fueron hallados con un disparo en la cabeza Zulema Serrano (28), oficial de la policía porteña, y su pareja, Juan Carlos Bertini, quien se desempeñaba División Unidad Operativa Morón de la PFA.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que fue una vecina quien alertó al sistema del emergencias 911 acerca de una violenta pelea dentro del domicilio donde ocurrió el violento episodio.

La mujer, que vive justo enfrente del domicilio del cabo, relató que escuchó los gritos de su vecina pidiendo ayuda y luego escuchó la detonación de un arma de fuego.

El trágico episodio tuvo lugar en una vivienda de la calle Los Criollos al 300

A tal efecto, se desplazan hasta el lugar un móvil policial -perteneciente al Comando Patrulla de Morón- y una ambulancia de SAME. Al ingresar a la vivienda, la médica constató que ambos efectivos se encontraban sin vida.

Al recorrer la casa, el personal policial observó que la mujer estaba fallecida en el piso, con un disparo en la cabeza, en el sector del living comedor. Y a pocos metros se hallaba el cuerpo del hombre, también con una herida mortal de fuego. Junto a él se encontraba una pistola Bersa Pro Rinde serie 11-F13876 calibre 9mm.

En esa misma habitación, pero sobre una mesa de luz, los investigadores también secuestraron una pistola marca Bersa TPR 9mm, serie 11-J22388. Luego preservaron el lugar, solicitaron la presencia de los peritos y quedaron atentos a la directivas del magistrado interventor de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 del Departamento Judicial de Morón.

Según trascendió, el cabo se encontraba en servicio cuando sucedieron los hechos. Había sido designado como consigna a un domicilio situado en la calle Santiago N° 5961, en la localidad de Isidro Casanova, por orden de la Ayudantía Especializada en Delitos de Gravedad Institucional del Departamento Judicial de La Matanza.

El agresor se encontraba en servicio al momento del hecho

Y por motivos que aún tratan de establecerse, el efectivo se retiró de su puesto de trabajo sin dar aviso ni teniendo autorización previa de algún superior.

El mes pasado, un hecho similar tuvo lugar en La Plata donde un policía de la Bonaerense asesinó a su ex mujer y a su ex cuñada. Según la acusación en su contra, el oficial Nazareno Miño, de 37 años, asesinó a tiros a su ex pareja, Victoria Díaz; y a la hermana de ésta, Castorina. También, hirió gravemente a otro hombre. Las tres víctimas vivían en la casa. Finalmente, el agresor detenido por personal de la Comisaría 12° de Villa Elisa, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miño funcionaba como numerario de la Dirección de Control Tecnológico del Ministerio de Seguridad provincial: al momento del doble crimen se encontraba de franco de servicio. El policía y Victoria tenían dos hijos en común, de siete y diez años respectivamente.

Los menores, según confirman fuentes policiales, estaban en el lugar cuando ocurrió el hecho, que fue alertado a la Policía por un llamado al 911 de un testigo, que contactó a las autoridades apenas oyó los disparos.

Tras matar a su ex pareja y su ex cuñada, el presunto asesino tomó a los menores y los subió a su auto. Fue encontrado por la Policía en la puerta de un destacamento de la Bonaerense en la calle 146 junto a los niños, mientras un equipo del SAME asistía al hombre herido. Allí, Miño fue detenido y los menores fueron resguardados.

