Se negó a declarar el comisario acusado de la muerte y desaparición de Lucas y Lautaro

Francisco Centurión tras ser detenido el lunes por la PFA

Francisco Centurión, comisario mayor de la Policía Bonaerense, detenido el lunes, se negó a declarar ante el fiscal Daniel Ichazo, que lo acusa por la muerte y desaparición de Lautaro Morello y Lucas Escalante, un hecho por el cual su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano está detenidos.

Ante el fiscal, Centurión aseguró que declarará “recién cuando designe un abogado particular”, aseguraron fuentes del expediente a Infobae.

Así, se extiende el plazo para que Centurión explique, si es efectivamente culpable, qué pasó con los cadáveres de ambos jóvenes desaparecidos en Florencio Varela en diciembre pasado. El cuerpo de Morello fue encontrado en el BMW que conducía, incinerado a la vera del Camino del Buen Ayre en Guernica seis días después de desaparecer. Escalante es dado por muerto por la fiscalía. Ichazo, según su imputación, cree que Centurión -que se sumó luego al plan de su hijo y sobrino- ayudó a mantenerlo cautivo durante un mes.

Centurión -que recibió un tiro en la pantorrilla izquierda mientras corría de la Policía Federal el lunes- fue allanado tras su arresto. Su novia, su ex pareja también fueron el objeto de redadas. Se incautaron los teléfonos de ambas, así como tres aparatos que el comisario mayor intentó descartar. Ichazo espera peritar estos teléfonos con el sistema UFED de la Fiscalía General de Quilmes y el ala pericial de la Procuración en La Plata. Ichazo sospecha que saben qué pasó con ambos jóvenes, un posible encubrimiento. La pareja y la ex no podrán ser procesadas, dado su vínculo. La ley las protege de delatar al comisario.

Por otra parte, también se peritarán los teléfonos que les incautaron a Cristian y Maximiliano Centurión en sus celdas del penal de Magdalena. Todos los imputados se negaron a entregar sus claves de desbloqueo.

En la casa del comisario mayor de Florencio Varela, a la vista, en una habitación, la Policía Federal encontró tres cajas fuertes. Deberán ser abiertas por un cerrajero especializado, bajo orden judicial.

Lucas, Lautaro y el BMW incinerado

El caso

Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26), salieron a bordo del BMW de Escalante desde Florencio Varela el 9 de diciembre pasado. El cadáver de Morello fue hallado incinerado seis días después en el Camino del Buen Ayre. Lucas sigue desaparecido hasta hoy. Se cree que Lucas sufrió una muerte violenta luego de haber pasado “al menos más de un mes” privado de su libertad por los Centurión. La muerte de ambos ocurre luego de que, supuestamente, Cristian Centurión, el hijo del comisario, les iba a entregar vales de nafta de policía, un robo a la caja chica de la Bonaerense orquestado por el comisario mayor.

En el medio, algo salió horriblemente mal. Se cree que el comisario se sumó posteriormente al plan de su hijo y su sobrino.

Los primos Cristian y Maximiliano fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular. En una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve al hijo del comisario cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que, se sospecha, pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

El comisario Centurión, por lo pronto, está detenido por los delitos de sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia.

Daniel García, jefe máximo de Centurión y de la Policía Bonaerense, declaró como testigo en el expediente. Otros efectivos de la fuerza provincial ya fueron arrestados. La investigación por el caso, inicialmente, estuvo a cargo de la Bonaerense.

