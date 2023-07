Crimen de Lucas González: confirmaron la prisión preventiva del último policía detenido por el encubrimiento

El policía de la Ciudad Facundo Torres, detenido por el encubrimiento del crimen de Lucas González

La investigación por el crimen de Lucas González no se terminó. A 24 horas de que el Tribunal Oral Criminal N°25 porteño condenara a prisión perpetua a tres ex oficiales de la brigada de la Policía de la Ciudad por haber asesinado al futbolista juvenil, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento y la preventiva del agente Facundo “Cachorro” Torres, el último detenido por el asesinado ocurrido en Barracas en noviembre de 2021. Por lo que se estima que habrá un segundo juicio.

El policía está detenido desde inicios de junio después de que durante el juicio que terminó el último martes el inspector Héctor Cuevas -condenado a cuatro años de prisión por el encubrimiento y falso testimonio- revelara parte de la trama de complicidades que intentaron hacer pasar el crimen como un enfrentamiento armado y para lo cual plantaron un arma de juguete en el auto en el que viajaban las víctimas baleadas por Gabriel Alejandro Isassi (42), Juan José López (48) y Fabián Andrés Nieva (38).

A Torres se lo acusa como coautor de los delitos de encubrimiento agravado y privación ilegal de la libertad de Julián Alejandro Salas, Lucas Santiago González y Joaquín Zúñiga Gómez, tres de los cuatro chicos que viajaban en el Volkswagen Suran cuando fueron atacados por tres policías de la brigada porteña.

Cuevas contó que fue Isassi quien metió la réplica del revólver en el Volkswagen Suran que manejaba Julián Salas por orden del subcomisario Roberto Inca. Y que, para eso, fue en moto hasta una comisaría de la Comuna 4 y que sacó de un locker el juguete. Quien manejaba la moto, advirtió el inspector ahora condenado, era Facundo “Cachorro” Torres.

Lucas González fue asesinado en noviembre de 2021: tenía 17 años

Los dichos del policía arrepentido se confirmaron horas más tarde cuando el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella descubrió a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad callejeras a Torres e Isassi arriba de la moto y en la puerta de una de las comisarías.

“La secuencia descrita por el coimputado Héctor Claudio Cuevas durante el debate oral se vio respaldada por el material probatorio colectado”, destacó la Cámara en el procesamiento de Torres.

“Se logró captar, a través de las cámaras de seguridad, el desplazamiento de Torres al mando del motovehículo y de Gabriel Alejandro Isassi como su acompañante (tal como fuera referido por Cuevas), desde la intersección de las Avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield –lugar en el que se produjeron los disparos- (10:16), hasta la Comisaría Vecinal 4D, donde se detienen y el primero ingresa presurosamente (10:18), para al cabo de un minuto regresar y reanudar ambos la marcha en dirección a Alvarado y Meana -esquina situada a 50 metros del automóvil de las víctimas-, donde descendió Isassi (10:22). Finalmente, los dos regresan juntos al punto de partida (10:28)”, describieron los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López.

El inspector Héctor Cuevas, clave en la detención de Torres

Para la Cámara, esos elementos dan por acreditado que Torres, a los pocos minutos del crimen, “se dirigió junto a uno de sus protagonistas hasta la seccional policial, donde ingresó rápidamente para tomar la réplica y entregársela a su acompañante, a quien después trasladó hasta donde se hallaba la Volkswagen Surán, en cuyo interior fue aquella colocada, alterando de tal modo la escena del crimen con el objetivo de encubrir el delito previamente cometido”.

Eso fue lo que declaró Cuevas -actualmente, preso en el pabellón de Lesa Humanidad del penal de Ezeiza, trasladado allí por su seguridad- en el juicio. “Estando detenido, me entero por radio pasillo que el oficial Torres se jactaba de haberle dado esa arma, ese juguete, que tenía guardado en el cofre de la comisaría. Le arruinaron la vida a muchas personas, a muchas familias... Pero si yo decía esto antes, me mataban a mí y me mataban a mi familia porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas”.

La defensa de Torres cuestionó su detención. Consideró que lo que hizo el policía fue “una conducta cotidiana, al conducir el motovehículo que se le ha asignado y trasladando hasta una escena de criminalidad, a un oficial que lo supera en rango. Su comportamiento es, sin lugar a dudas, lo socialmente adecuado y esperado de él, y no debe responder por el giro nocivo que un tercero le dio al suceso”. Sin embargo, la Cámara lo desestimó porque consideró que el material probatorio de los dichos de Cuevas es suficiente como para investigarlo.

Nieva, Isassi y López, los tres policías de la Ciudad condenados a prisión perpetua

“La actuación de Torres, a la par, contribuyó a sostener la existencia de un supuesto ataque hacia los efectivos preventores, hipótesis en torno a la cual se promovió la consulta judicial, que derivó en la prolongada privación ilegal de la libertad de los menores, quienes acababan de ser en realidad víctimas de una agresión violenta e ilegítima”, escribieron los camaristas.

Al momento de declarar como imputado, Torres intentó justificar el viaje a la comisaría con Isassi. Explicó que, inicialmente, tenía que llevar al asesino al lugar donde estaban detenidas las víctimas, en la esquina de Alvarado y Pedriel, y que en el camino decidió ir a buscar cinta “de peligro” para cortar el tránsito.

Nada de eso creyeron los camaristas. “Estaba en cabal conocimiento de lo realmente ocurrido con los damnificados y participó activamente del plan urdido posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la brigada”, respondieron en la resolución.

Joaquín Zuñiga, Héctor González, Cintia López, Gregorio Dalbón y Niven Huanca, sobrevivientes, padres de Lucas y su abogado celebran el fallo contra los policías de la Ciudad (Maximiliano Luna)

“Es muy importante porque después de esto viene el requerimiento de elevación a juicio y el juicio oral, así que nos estamos asegurando un nuevo juicio sobre el encubrimiento de Lucas González”, consideró el abogado de las víctimas, Gregorio Dalbón.

Además de la investigación sobre el rol de Torres, el fiscal de instrucción Gómez Barbella sigue la sospecha del rol del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard. Esto ocurrió después de las declaraciones de Reinaldo Nino Arena, abogado de Cuevas, y de Natalia Arévalos, hermana y defensora del policía Ángel Darío Arévalos (34), que ayer fue absuelto.

Arévalos fue uno de los primeros policías en llegar a la esquina de Alvarado y Pedriel, donde se detuvo el auto de las víctimas después de haber sido acribillado. “La madre de Lucas merece saber la verdad. Quiénes son los verdaderos encubridores de esto no son los de menor jerarquía sino que viene de más arriba”, dijo la abogada en su alegato de cierre, semanas atrás.

De los otros 11 policías imputados, 6 fueron condenados y 5, absueltos

Arévalos contó que se reunió con las autoridades de la Policía de la Ciudad el 23 de febrero de 2022, dos meses después de la detención de su hermano. “El jefe de Policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros’”, relató.

En sus últimas palabras en Comodoro Py, Arévalos dijo antes de saber que iba a ser absuelto. “El jefe de la Policía de la Ciudad está presionando a los de menor jerarquía para que hablen con sus familiares (sobre) que el día de la reunión digan que no escucharon nada y que lo que dijo mi hermana es mentira. La familia lo tiene que saber”.

