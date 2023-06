Caso Cecilia Strzyzowski: evalúan acusar de encubridores a los cuatro asesores del clan Sena que están detenidos

Caso Cecilia Strzyzowski: La llegada de Fabiana González a la fiscalía de Resistencia

Será un atardecer agitado el de este miércoles para el Equipo Fiscal Especial (EFE) de Resistencia, Chaco, que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Es que los funcionarios judiciales reciben, desde las 18.30, a cuatro de los detenidos por la desaparición de la joven de 28 años, de quien nada se sabe desde el 2 de junio pasado. Se trata de los dos matrimonios colaboradores del clan Sena que están presos acusados de algún grado de participación en el crimen. Según pudo saber Infobae, los investigadores evalúan bajarles las calificaciones a un encubrimiento agravado al momento de dictarles la prisión preventiva.

En ese contexto, los detenidos que fueron trasladados a la sede judicial este miércoles fueron Gustavo Obregón -que acompañaba en la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Emerenciano Sena- y, su mujer, Fabiana González -mano derecha de la suegra de Cecilia, y acusada como partícipe necesaria del homicidio-; y Gustavo Melgarejo -casero del campo en el que se encontraron restos óseos- y, su pareja, Griselda Reinoso -imputada por el homicidio agravado en calidad de partícipe secundario, igual que su marido-.

En medio de un fuerte procedimiento policial, Obregón llegó a la sede judicial a las 18 con un casco colocado y chaleco antibalas. Minutos después lo hizo Melgarejo. La más custodiada de los cuatro por el servicio penitenciario chaqueño fue González, quien minutos después de las 19 bajó del micro de traslado rodeada de agentes. Le gritaron: “¡Asesina!”.

Sobre González quedaba pendiente de resolver el pedido de prisión domiciliaria que este martes hizo para poder cuidar a su hija en período de lactancia. Según pudo saber este medio, la niña estaría por cumplir los 2 años.

Este miércoles fueron a fiscalía los cuatro colaboradores del clan Sena detenidos

El trámite también lo completarán Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, todos acusados como coautores del asesinato de Cecilia, pero el jueves horas antes de que se haga el pedido formal de la prisión preventiva de los siete imputados, que quizá se pueda posponer para el próximo viernes. Allí se formalizaría la atenuación de la imputación para los cuatro asesores del clan, pero no para los tres integrantes de la familia.

Antes de ello, y el aquí de la cita con los siete sospechosos, es parte de un trámite formal que los acusados sean informados de las nuevas pruebas incorporadas al expediente. Pueden elegir ampliar la indagatoria. Por ello, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, desde las 18.30, recibieron a la primera tanda de cuatro imputados bajo un fuerte mecanismo de seguridad que ya desde los últimos días se ha instalado en la fiscalía y que cuenta con la colaboración del servicio penitenciario de la provincia: está el edificio vallado. Hay carteles que piden “Justicia por Cecilia” y rezan: “Somos el grito de Cecilia”.

El propio fiscal Gómez explicó esta mañana al llegar a la fiscalía que “se les va a tomar indagatoria a todos los imputados para ya hacerles conocer las nuevas pruebas que se incorporaron después de que ellos prestaron declaración de imputado con anterioridad. También allí se les va a dar a conocer el hecho puntual”.

Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenciano Sena y Marcela Acuña

“Luego está habilitada la posibilidad de formular una resolución, ya sea de prisión preventiva o no, para todos o algunos de los imputados”, comentó el representante del Ministerio Público. Es en esta instancia que los fiscales cambiarán la calificación del delito que les imputa a algunos de ellos.

Consultado sobre la posibilidad de que haya algún beneficio para los imputados que aportaron datos a la investigación, Gómez respondió: “Eso se está analizando en función de toda la prueba que hay. Se está analizando cuál en definitiva va a ser el tipo penal que va a quedar en función del hecho que se les endilga en este momento”. Fuentes judiciales informaron a este medio que la figura es el encubrimiento agravado.

La abogada de Melgarejo, en tanto, dijo en diálogo con la prensa en las últimas horas: “La familia me dice que, por el miedo que manifestó, consideran que está más seguro y custodiado adentro que afuera. Eso es lo que me dicen”. Y anticipó que su defendido ya no ampliará su declaración y que apelará si le dictan la prisión preventiva.

(Edgardo Aguirre)

También esperan para esta jornada incorporar formalmente al expediente judicial algunas de las pruebas ya producidas, como el informe sobre las comunicaciones mantenidas con los teléfonos de los imputados y la pericia sobre los restos óseos humanos encontrados en el río Tragadero, realizada este martes por un equipo de antropólogos y forenses del Poder Judicial de Córdoba que viajó especialmente a Resistencia.

*Con información de Gabriel Bobis, desde Resistencia Chaco