El testigo que dijo haber visto a Cecilia Strzyzowski “amordazada” pidió ampliar su declaración

Gustavo Melgarejo —casero del clan Sena y quien declaró el último martes haber visto a Cecilia Strzyzowski “amordazada”— pidió esta tarde ampliar su declaración indagatoria ante los fiscales que llevan adelante la investigación por la desaparición y posible femicidio de la mujer de 28 años, de la cual nada se sabe desde el pasado 1° de junio.

“La vi amordazada en una camioneta”, había señalado ante los fiscales Melgarejo en la noche del último martes. Tras su testimonio, ayer la Justicia chaqueña ordenó una serie de allanamientos en una zona rural de Puerto Tirol, la localidad en la que está ubicado el campo del piquetero Emerenciano Sena. Hasta el momento, según confiaron a Infobae altas fuentes judiciales, el resultado fue negativo.

Anoche, a través de un comunicado oficial titulado “Luego de varias horas de allanamiento se secuestraron elementos de interés en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski”, el Poder Judicial chaqueño difundió las últimas precisiones en el marco de la búsqueda de la mujer. Por medio de este texto, se informó que los allanamientos al terreno del principal acusado dieron negativo y aún no hay resultados sobre las muestras de sangre.

En este sentido, vale destacar que el polémico piquetero local Emerenciano Sena, su mujer Marcela Acuña y el hijo de ambos, César —pareja de Cecilia Strzyzowski—, son los principales apuntados por la desaparición de la joven y el posible femicidio.

César Sena

Melgarejo fue el primero y el único de los detenidos que declaró en la jornada del martes ante el equipo fiscal constituido por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, en el edificio de fiscalías, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio 236. “Habló cerca de 40 minutos”, confiaron entonces a este medio fuentes de la investigación.

Lo siguieron Fabiana González, asistente del matrimonio piquetero; su esposo, Gustavo Obregón; y Griselda Reynoso, la testigo, esposa de Melgarejo, de quién finalmente se supo la identidad. Todos se abstuvieron de prestar indagatoria. Más tarde, desde la Comisaría Tercera de Resistencia, Emerenciano Sena, su mujer Marcela Acuña -acusados de ser coautores del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas- y su hijo, César, tomaron el mismo camino.

Mientras continúan los procedimientos para dar con el cuerpo de Cecilia, crecen las sospechas sobre un matrimonio muy cercano a Emerenciano Sena y a su esposa. Creen que la pareja habría ayudado a los padres de César Sena a ocultar el cadáver.

Se trata de José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, quienes se convirtieron en los asistentes más estrechos de los líderes piqueteros. “Leales e incondicionales”, los definen quienes los conocen. Incluso, Obregón acompañaba, en quinto lugar, la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Sena, por Socialistas Unidos.

Según pudo confirmar Infobae, Melgarejo dijo habría visto a César Sena y a Gustavo Obregón llegar al campo ubicado en Tres Horquetas junto a Cecilia. Esto habría sido el pasado domingo 4 de junio, dos días después de las últimas imágenes que se conocen de la joven de 28 años. De acuerdo a lo que indicó el hombre, “Cecilia estaba amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta”, explicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Leales e incondicionales, Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

Hoy, luego de que renunciara su abogado defensor, César Sena escribió un texto dirigido al equipo de fiscales que investigan el caso. “Soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré que Díaz, que era mi abogado defensor y de toda mi familia, está saliendo en los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí, teniendo miedo por mí y hago responsable a esta persona si me pasa algo”, manifestó el acusado, que ahora está representado por dos defensoras oficiales —Patricia Aleksich y Martha Karina Paz— y a modo de crítica hacia su ex abogado, Juan Díaz —quien ayer renunció a su cargo—

Díaz explicó que su decisión se debió a que se agregaron al expediente “pruebas contundentes” que incriminarían a Sena hijo. En diferentes entrevistas con la prensa, dijo que hasta la noche del martes “estaba convencido de que no había elementos” que sustentaran la actual imputación contra su ex cliente. El esposo de la joven desaparecida el 1º de junio está acusado del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de coautor.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la aparición de “nuevos informes”, su opinión cambió y ahora considera que “ya estaría probado el hecho”. Díaz incluso respondió al ser consultado sobre el móvil del crimen: “No logro esclarecerlo, no logro entender. Lo único que sé es que Cecilia y él tenían una relación inestable, estaban un tiempo juntos, se separaban, después se volvían a juntar”.

