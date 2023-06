Encontraron asesinada y semienterrada a una mujer en Misiones: detuvieron a su expareja por femicidio

El acusado quería cruzar nadando a Brasil. (Foto: La Voz de Misiones)

Una mujer fue encontrada muerta y semienterrada en un campo del paraje Caburé-l, en la localidad de Andresito, provincia de Misiones, tas permanecer seis días desaparecida. El principal sospechoso es su expareja, quien se encuentra detenido por femicidio.

La víctima fue identificada como Jéssica Duarte, de quien no se tenían noticias desde el 7 de junio. Su madre fue quien realizó la denuncia policial que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de los efectivos para dar con su paradero.

Tras realizar varios rastrillajes, el cuerpo fue hallado el pasado lunes cerca de las 14 horas dentro de una bolsa y semienterrado en una chacra lindante a la propiedad en la cual trabajaba el exnovio de Duarte, Juan Ķrisezuk. El cadáver vestía un jean azul y una remera negra con inscripciones blancas, pero sin calzado en sus pies.

Pese a que se aguarda el informe completo de la autopsia, fuentes judiciales adelantaron a Télam que la causa de la muerte fue una “asfixia por estrangulamiento”.

Desde el primer momento, la Policía de Misiones tuvo como sospechoso a la expareja de Duarte, quien tenía antecedente por “violencia de género”. De hecho, los familiares de la víctima apuntaron directamente contra él al decir: “Estamos cien por ciento seguros de que fue él, no hay otra persona”.

En ese sentido, la hermana de Jéssica, Raquel Duarte, agregó que su ex cuñado ya habría amenazado a Jessica en varias oportunidades e inclusive tenía una orden de alejamiento. Sin embargo, aseguró que la restricción no se cumplía, ya que siempre merodeaba cerca de ella. “Mi hermana iba a la plaza y él estaba a metros. No se podía mover, la amenazaba por celular y personalmente. Le decía que la iba a matar, y cumplió con su palabra”, afirmó a la prensa local.

Además de las declaraciones de los familiares, el empleador de Krisezuk dijo haberlos visto juntos instantes previos a la desaparición, por lo que es hasta el momento el principal sospechoso.

Se desconocía el paradero del hombre, pero logró ser detenido el día de ayer en un campo del paraje “El Verde” de la localidad Andresito, a unos kilómetros del límite con Brasil, país al que intentaba fugarse con más de 50.000 pesos. De su captura participaron la Unidad Regional V, la comisaría jurisdiccional, la Comisaría de la Mujer, la División Delitos Rurales e Infantería, todos de la localidad de Andresito, como también la Dirección de Homicidios.

Según informaron voceros a Télam, encontrar al acusado no habría sido sencillo, pero, gracias a que fue visto cerca de la chacra en la que encontraron el cuerpo, se pudieron obtener más precisiones sobre su paradero.

De esta forma, se montó un operativo cerrojo con canes rastreadores, logrando detenerlo en medio del monte, en una zona cercana a la ruta costera de la ciudad, lugar estratégico para luego escapar y cruzar al “lado brasilero por el agua”, de acuerdo con la hipótesis que baraja la Justicia.

Junto con el dinero que portaba, fueron secuestrados otros elementos clave para la investigación, entre ellos una pala rota y con sangre que estaba dentro del galpón de su empleador, así como también una motocicleta marca Kymco, de 110 centímetros cúbicos, propiedad de la víctima, que fue encontrada a 700 metros de la escena del crimen.

El hombre quedó detenido en la comisaría de la zona bajo la figura de “femicidio” a la espera de ser trasladado al juzgado para su indagatoria ante el juez Britez y secretario actuante, Ángel Gustavo Recalde. Ambos tenían una hija de seis años en común, por lo que se espera que alguna declaración de la menor pueda brindar más información sobre cómo fueron los últimos días de la relación entre Duarte y Krisezuk.

