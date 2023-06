Denuncian que un niño fue abusado en una escuela de Merlo y señalan a sus compañeros

La escuela N°68 continúa sin clases

Durante el medio día de ayer, padres y madres de alumnos de la escuela N° 68 “Crucero General Belgrano”, ubicada en el partido bonaerense de Merlo, encabezaron una protesta frente al colegio para reclamar explicaciones al establecimiento educativo, por un caso de abuso sexual, que sufrió un chico de 5to grado con retraso madurativo. El menor señaló a sus compañeros de la misma institución como los responsables, por lo que continúa la investigación para esclarecer el hecho.

La agresión ocurrió el viernes pasado cerca de las 16:00, durante el transcurso del tercer recreo. Minutos después, la directora fue quien encontró al chico llorando y sin poder explicar qué habría sucedido.

Tras el ataque, el menor fue asistido e internado en el Hospital Posadas, donde fue evaluado de inmediato. Actualmente, sigue en el centro de salud, acompañado por sus familiares y con ayuda psicológica. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Menores 1 de Morón, que realizará las pericias y el reconocimiento médico en la causa caratulada como “abuso sexual”.

“La directora no se quiere hacer cargo y nos quiere culpar a nosotros de un abuso que pasó en la escuela. Hoy tengo a mi hijo internado en recuperación después de todo lo vivido el viernes. Él dice que estaba en el baño y lo agarraron de atrás otros chicos de 6to grado. Se asustó. Le pegaron y lo dejaron tirado en el piso. No sabe cuántos chicos eran”, contó Miriam Silvina Bertoletti, mamá del estudiante, a un medio local, de acuerdo con la información de Télam.

El hecho generó un gran impacto en el barrio, ya que los vecinos comentan que “nunca había ocurrido algo así”. En ese sentido, Paola, madre de alumnos del colegio, quiosquera del barrio y exalumna de la promoción del año 2000 de la institución implicada aseguró: “Nunca había pasado nada similar, es una escuela muy buena”.

“La marcha de hoy fue para ver si era seguro mandar a los chicos ahí, y para saber si iba a haber continuidad pedagógica, porque la directora fue apartada del cargo y no se podía ingresar a la escuela”, afirmó. También indicó que “la directora tenía muchas quejas anteriores de padres y madres”, y que, desde su ingreso hace dos años, la gestión del colegio había “cambiado para mal”.

En este marco, la máxima autoridad del colegio fue escoltada ayer por la noche por la policía e inspectores de la provincia de Buenos Aires, con el fin de comenzar la investigación. Al tomarle declaración, la directora sostuvo que la agresión sexual contra el niño se efectuó en el hogar, pero, según informaron fuentes judiciales a Télam, el nene contó, a su forma, que abusaron de él en el baño.

“A la concentración frente al colegio concurrieron más de 100 o 200 personas seguro”, afirmó Alejandro, un comerciante del barrio que se comprometió con la caso. Tanto padres como alumno, se encuentran a la espera de una solución, ya que desde ayer los niños y niñas no están concurriendo a sus clases, y la escuela se desentiende diciendo: “nunca había ocurrido algo así, por eso es como un baldazo”.

Abuso sexual en un jardín: hay tres sospechosos

Dos maestras y un sospechoso se encuentran en la mira de la Justicia tras haber sido acusados del abuso de varios niños de un jardín de Padua. La causa cuenta con 17 declaraciones realizadas por los padres de alumnos de 4 y 5 años de ese establecimiento educativo. Actualmente, la investigación quedó a cargo de la UFI N°5 de Morón, cuyo fiscal es Claudio Oviedo.

Todo comenzó la primera semana de mayo, cuando un papá notó que su hijo, que asiste al Jardín de Infantes 907 de San Antonio de Padua, tenía irritada la zona genital. Se puso a conversar con él y el niño le contó que la maestra le daba besos y lo tocaba, pero fue una frase en particular la que lo alerto. “Un señor con cara triste me daba caramelos y me quería tocar”, comentó y agregó que eso sucedía cada vez que iban a la zona de los fondos del colegio.

El expediente de la causa no fue definido aún, ya que, con base en los testimonios recibidos, los delitos podrían comprender desde un abuso sexual simple hasta corrupción de menores.

Por dicho motivo, se pidieron realizar 17 cámaras Gesell. La conclusión de los investigadores es que, “en líneas generales, hablan de un disfraz del Sapo Pepe, tocamientos y besos en la boca”.

Al igual que el reciente caso en la Localidad de Mariano Acosta, padres y madres de los niños fueron a manifestarse con carteles a la puerta del Jardín.

Los disfraces que usaban para llamar la atención de los niños

“Mi nena comenzó a contar cosas que me llamaron la atención, yo fui grabando porque me parecieron raras. Me contó que iban para el fondo, que las llevaban para allá. El martes noté algo que me llamó la atención, le pregunté y ella empezó a contar todo. Contó que la tocaron y un montón de cosas más. Vamos al médico, pasamos por revisiones y fui a hacer la denuncia. Luego lo comenté en el grupo”, contó a Canal 9 la madre que realizó la primera denuncia y alertó al resto de los padres.

Para concluir, al relato se sumó una dura declaración de otra madre que agregó que, al mostrarle a su hija la foto donde se ven los disfraces de sapo que usaban los inculpados, la niña los reconoció y confesó que “es un secreto”. “Un juego de la sapa y el sapo, que les hacían cosas y tocaban sus partes íntimas”, reveló en referencia a la modalidad que utilizaban para cometer los abusos.

