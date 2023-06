Buscan a la acusada de abusar junto a Cacho Garay de la ex pareja del humorista

Pesa sobre Garay el delito de tenencia de armas de fuego de uso civil.

La situación del humorista de 68 años, Cacho Garay, se agravó la semana pasada, luego de haber violado la restricción de acercamiento que tiene hacia su ex pareja, Verónica Macías, quien lo denunció por violencia de género.

Además se suma a la acusación hecha por la victima, una empleada de la Legislatura Provincial que según declaró Verónica, también ejercía hace varios años atrás, violencia sexual, física y psicológica contra ella.

La joven aseguró ante la Justicia que en 2013, en una vivienda de la calle 20 de setiembre de Luján de Cuyo, esta mujer ingresó al dormitorio de la pareja, intimó con su marido y luego la abusaron sexualmente contra su voluntad.

Te puede interesar: Dictaron prisión preventiva para Cacho Garay por violencia de género: continuará con domiciliaria

“La ex pareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y esta mujer la grababan, la abusaban y la hacían tener relaciones con ella”, confirmaron fuentes provenientes del Ministerio Publico Fiscal.

Por dicho motivo y a causa de las graves acusaciones, la Justicia mendocina pidió la inmediata captura de la cómplice del humorista, la cual no pudo ser ejecutada debido a que en el día de ayer, cuando efectivos policiales allanaron su casa, no la encontraron y supusieron que se encuentra prófuga en el exterior del país. “Está con orden de captura”, indicaron.

La situación de Garay no se ha modificado y aún se encuentra en prisión domiciliaria en la casa de su hermana, en Coquimbito, Maipú, imputado por el fiscal Daniel Carniello, por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su ex cónyuge.

Asimismo, pesa sobre Garay el delito de tenencia de armas de fuego de uso civil.

Cacho Garay le dijo que iba a ayudarla con su carrera artística

Ahora, en el marco de la misma investigación, su ex pareja apuntó contra una mujer que habría sido reina departamental de la Vendimia de Tunuyán en 1982, y además contó situaciones pasadas de violencia a las que fue sometida durante los años de su relación.

La victima reconoció haber sido violentada desde el primer encuentro que tuvieron en Salta, ella con 19 y el con 55 años. Lugar en donde el humorista le garantizó ayudarla con su carrera artística: “Yo fui ilusionada. Le conté a mi mamá, a mis amigos... Y cuando llegamos fuimos a un hotel, le dieron llaves a todos y a mi no. Él me dijo -No, vos estás conmigo-”, relató en diálogo con el programa Intrusos.

La mujer recordó momentos que fueron muy traumáticos para ella siendo tan joven, pero que con el tiempo habría comenzado a naturalizar.

Te puede interesar: Acusaron a Cacho Garay de violar la restricción de acercamiento hacia su ex pareja y sumó una nueva imputación

En tanto, la semana pasada, Garay realizó una llamada telefónica a su ex mujer. De esa manera, la fiscalía entendió que violó la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia, y lo imputó por desobediencia. Respecto de la llamada, trascendió que, durante esa comunicación efectuada desde la casa de su hermana, Garay no emitió palabra alguna y sólo se escuchó sonido ambiente, tal como precisaron fuentes de la investigación a Télam.

A fines de abril, Garay recibió la prisión preventiva que le dictó el juez Juan Manuel Pina. De esta manera, el humorista continúa detenido domiciliariamente mientras se desarrolla el proceso de la causa de violencia de género por la denuncia que impulsó su expareja.

En esa línea, la mujer reveló: “Él me hacía participar de encuentros con otras mujeres, todo era sexo. Yo pensaba que ya me había acostumbrado y lo empecé a naturalizar. A mí él no me quiso nunca y yo siempre le tuve miedo”, declaró conmocionada Verónica, en Intrusos.

Seguir leyendo: