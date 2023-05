La Justicia investiga la muerte del mejor amigo de Luciana Salazar y ordenó la autopsia al cuerpo

Sotelo y Salazar (foto: @vitocharaso)

La Justicia dio comienzo a una investigación para esclarecer la muerte de Charles Raúl Sotelo González, de 44 años, empresario, dueño de una cadena de barberías y peluquerías y el mejor amigo de Luciana Salazar, hallado muerto anoche en un hotel de la calle Nicaragua al 6000 en Palermo.

El fiscal Santiago Vismara -que también investiga la muerte de Emmily Rodrigues- está a cargo del expediente por averiguación de causales de muerte y ordenó la autopsia al cuerpo. Al cierre de esta nota, Vismara aguardaba los resultados preliminares del estudio, que comenzó a realizarse en la Morgue Judicial de la calle Viamonte, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

La Policía de la Ciudad llegó anoche al hotel, tras un llamado al 911. La alerta la dio la hermana de Sotelo, que no tenía novedades de su hermano desde el sábado. La mujer, que tenía una copia de las llaves, le abrió la puerta a los efectivos.

Allí, se encontró a Sotelo sin vida. Un médico del SAME constató su fallecimiento. Los oficiales comprobaron que en el lugar no había signos de violencia, como tampoco en el cuerpo y no se registraron faltantes. Sin embargo, Salazar posteó en Twitter: “Mataron a mi mejor amigo”. El hotel, donde vivía el hombre hacía unos cuatro años, tiene vigilancia las 24 horas y cámaras de seguridad.

Vismara, por lo pronto, no ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales al no haber evidencias a simple vista de un delito. La habitación del hotel permanece bajo consigna policial.

El tuit de Luciana Salazar: el cuerpo no tenía lesiones a simple vista y la puerta de la habitación estaba cerrada, según fuentes del caso

Alrededor de las 2 de la mañana de este martes, Salazar recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto de ella junto a Sotelo en una story de Instagram: “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi confidente, mi todo. Se fue parte de mi vida”, lamentó la modelo en la red social en la que tiene dos millones de seguidores.

Sotelo era estilista y dueño de las barberías Bacán, que inauguró en 2015 y que con el paso de los años incorporó sucursales en Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Tribunales, Asunción, Palermo, Mataderos, Villa del Parque, Pilar y Villa Crespo.

Además, tenía una peluquería que llevaba su nombre -Charles Raúl- sobre la calle Gorostiaga al 2000. En más de una oportunidad, Salazar visitó sus locales. Ambos se tomaban fotos que luego publicaban en sus respectivas redes sociales.

El perfil comercial de Sotelo no revela deudas recientes o significativas en blanco, aportes impagos o cheques rechazados. Desde 2017 que el empresario nacido en Paraguay integraba al menos cuatro firmas de su rubro.

