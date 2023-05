Inquietante episodio en Aeroparque: una mujer ingresó a una zona restringida y llegó hasta la torre de control

El video de la mujer mientras deambulaba por las escaleras de la torre de control del Aeroparque

Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a una mujer que había ingresado a una zona restringida del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, y accedido hasta el balcón de la torre de control. Tras ser arrestada en el estacionamiento de la terminal aérea, la mujer no supo explicar su presencia en el lugar y quedó aprehendida. Horas después la liberaron.

Según explicaron fuentes aeroportuarias a Infobae, el insólito episodio ocurrió ayer poco después de las 13 cuando el personal de la Guardia de Prevención del Aeroparque observó a través de las cámaras de seguridad a la mujer deambulando por un sector que está prohibido para cualquier persona no autorizada. En ese momento, convocaron a la PSA para tratar de interceptarla hasta que finalmente fue arrestada en el sexto piso del edificio del estacionamiento Parking Sur.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que aparentemente la mujer -de 26 años y con domicilio en la localidad bonaerense de Caseros- accedió a una zona restringida a través de una puerta de las oficinas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ya que los ascensores que permiten subir a la torre no funcionaban. La joven cruzó una puerta, subió por la escalera emergencia y terminó en el balcón de la torre de control.

En ese sentido, aclararon que para ingresar a la torre es necesario hacerlo a través de esos ascensores o con una credencial especial. Los empleados de la EANA tienen designados esos carnets y pueden usarlos en caso de que los ascensores se encuentren fuera de funcionamiento, tal como estaba ocurriendo durante el increíble episodio.

En un primer momento se creyó que la joven pudo ingresar a esa zona porque una de las puertas de la empresa estaba abierta. También se especulaba con la posibilidad de una falla en el lector de las tarjetas de seguridad. Pero no habría sido eso lo que finalmente sucedió. Fuentes de la empresa (una sociedad que depende del Ministerio de Trabajo) explicaron a Infobae que la mujer ingresó a la zona restringida por una puerta de emergencia que no estaba cerrada, luego llegó a la escalera próxima a la torre y terminó en el balcón. “Su presencia en la zona no afectó la operación en el aeropuerto. Se activaron los protocolos de seguridad inmediatamente y la detuvieron”, aclararon.

La joven luego de la detención

Una vez que fue capturada en el estacionamiento y al ser interrogada por las autoridades, la mujer no supo explicar qué hacía ahí, se puso nerviosa y tras algunas horas, la liberaron. En su relato se mostró incoherente y se estableció que no forma parte del personal de la EANA.

La causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini, titular del juzgado Federal Nº11, y ante la secretaría Nº22 de María Vanesa Espinosa. El expediente fue calificado como averiguación de ilícito.

Las fuentes aeroportuarias aprovecharon para resaltar que el episodio se dio en medio de un contexto en el que hay un importante número de personas sin techo y afectadas por la pobreza que usan las instalaciones de la aeroestación porteña como refugio. Un tema que trasciende a los organismos de seguridad y del que esperan una respuesta del Estado.

La torre de control del Aeroparque

La aclaración se dio debido a que en un primer momento se pensó que la mujer que accedió a la zona restringida era parte del grupo de personas que viven dentro del Aeroparque. “Es algo que no se vio nunca”, indicaron las fuentes.

En las redes sociales, el dirigente del PRO y consultor en aviación, Franco Rinaldi, dio a conocer dos videos en los que se ve a la mujer mientras camina por las escaleras de la torre de control. Al parecer, esas imágenes fueron filmadas por un testigo del incidente con su teléfono celular.

