Video: acusó a un joven de robarle la bicicleta, lo golpeó y lo arrojó a un canasto de basura

José C. Paz: golpearon a un sospechoso de un robo y lo arrojaron a un tacho de basura

El barrio Parque Jardín de la localidad bonaerense de José C. Paz fue escenario de un episodio de inseguridad que tuvo un desenlace insólito. Es que un sospechoso que, presuntamente, había robado una bicicleta, fue perseguido por la víctima, recibió una brutal golpiza y terminó dentro de un canasto de basura.

El hecho, que sucedió en la tarde de este lunes, quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa el final de la violenta secuencia: un hombre vestido con una musculosa negra y bermuda, sostiene en el aire a otro de menor contextura física y lo arroja con furia hacia el cesto. Luego, le propina seis trompadas en el rostro y se marcha a pie ante la mirada atónita de los vecinos.

Todo había comenzado un rato antes, cuando el dueño de la bicicleta estaba en el interior de una peluquería de la zona y vio desde allí a tres jóvenes pasar en un par de ocasiones por cerca de su rodado -que había dejado en la puerta del local- hasta que se lo llevaron. En consecuencia, la víctima fue a buscarlos. Pero encontró solo a uno: un joven de 19 años conocido en el barrio como “Monedita” y al que los vecinos lo señalan por varios hechos de hurto.

El vecino arremetió a golpes contra Monedita. Le provocó fracturas en un brazo y en el tabique nasal. “Le dio una paliza increíble”, contó a El Trece un carnicero que fue testigo de la paliza. Y relató: “Se conocen: viven a dos cuadras. Él (el dueño del rodado) lo vio pasar dos veces, la segunda con su bicicleta. Le pegó durante nueve cuadras. Lo alzó de una manera que parecía que lo iba a estampar contra el piso, pero lo metió adentro del canasto”.

El testigo, además, dijo que la Policía no se hizo presente en ningún momento y que Monedita salió del cesto de basura por sus propios medios y se fue caminando.

Esta tarde, mientras los vecinos de José C. Paz estaban reunidos delante de la cámara de televisión para enumerar hechos de inseguridad que padecieron, apareció la madre de Monedita, Alejandra. “Me acerqué porque están diciendo muchas cosas que no son reales, es mi hijo y lo voy a defender”, dijo la mujer y mencionó que el joven de 19 años “está perdido por las drogas”.

“El no robó la bicicleta, fueron otros y se la dieron para que la venda. Muchas veces le dije que no se metiera en esas cosas, que los otros vendan lo que roban, pero no me escucha”, sostuvo la madre.

“Trabajo todo el día, los únicos que me ayudan son mis hijos mayores que ya tienen su familia y no viven con nosotros. Cuando vuelvo a casa, él (Monedita) se va diciendo ‘vuelvo en un rato’, lo que hace en la calle no lo sé”, agregó Alejandra y aseguró que muchas veces buscó ayuda para sacar a su hijo de las adicciones: “Nadie me dio una mano, menos ahora que ya es mayor de edad. Me dijeron que sólo él puede decidir internarse”.

Por último, la mujer reiteró: “Vine a dar la cara porque es mi hijo y no me da vergüenza decirlo, es adicto. Ahora está en casa, con la nariz quebrada y un brazo roto, no debía golpearlo, mejor era que llame a la Policía y que se lo lleven. Él no robó esa bicicleta”.

