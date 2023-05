Masacre de Monte: pogo, chacarera y un abrazo simbólico durante las seis horas de deliberación del jurado

La vuelta a los tribunales (Aglaplata)

Eran las 13.40 de este miércoles cuando el jurado popular del juicio por la denominada Masacre de Monte pasó a deliberar si declara culpables o no culpables a los cuatro policías de la Bonaerense acusados de la muerte de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) y de las serias heridas que sufrió Rocío Q. (17). La adolescente es la única sobreviviente de aquella noche mayo de 2019 en que el Fiat 147 en el que se movilizaban los jóvenes chocó contra el acoplado de un camión que estaba estacionado tras una persecución a los tiros.

Seis horas después de la reclusión de los 12 integrantes del jurado para la deliberación, la expectativa de los familiares se mantenía intacta en los tribunales de La Plata. En la puerta, hubo un abrazo simbólico, hicieron pogo y chacarera.

Desde temprano, en el lugar se instalaron decenas de vecinos de San Miguel del Monte acompañando a las familias. La mayoría llegó en un micro escolar. También estuvieron distintas agrupaciones que reclaman contra casos de gatillo fácil, víctimas de otros casos y hasta alguna organización política. Todos cantaron contra las fuerzas policiales. Hasta se pusieron a saltar en el momento de mayor ímpetu. También bailaron.

Durante la manifestación, además, hicieron una pequeña marcha y dieron la vuelta al edificio judicial, como un abrazo simbólico. Las rejas frontales del palacio de justicia se coparon de banderas, carteles y pancartas que recordaban a los cuatro jóvenes y pedían justicia.

Los manifestantes llevaron bombos y pancartas (Aglaplata)

Varios llevaron bombos. Uno de los más activos fue Juan Carlos Sansone, padre de Danilo. Aunque, los ánimos se apaciguaron un poco al caer la noche. Los silencios se hicieron más repetitivos mientras los familiares caminaban de un lado a otro aguardando a los jurados. Pero, hacia las 19, el ruido se volvió a apoderar de la zona de la calle 8, entre 56 y 57.

Justamente, la familia de Sansone les envió a los jurados un mensaje que fue leído por la abogada Margarita Jarque, en el marco de los alegatos de clausura llevados a cabo este martes:

“Querido jurado, primero que nada gracias, por estar acá, por el respeto y el aguante estos días. Si estos han sido días duros e incómodos para ustedes, imaginen lo que 5 familias y un pueblo entero viene viviendo desde el 20 de mayo de 2019. No solo por el dolor desgarrador que nos produjo la masacre, tener que despedir a un hijo de 13 años, sino por lo que día a día tuvimos que atravesar por las amenazas que vivimos por parte de la policía para callarnos, para no hacernos escuchar, para que no haya justicia”, fue el comienzo del texto.

Así se vivía la previa en los tribunales (Aglaplata)

Que siguió: “Quedó demostrado que ellos no solo actuaron fuera de la ley, sino que intentaron ocultar todo, diciendo que fue un accidente. Lo que quiero pedirle desde lo profundo de mi corazón y el de toda mi familia es lo que venimos pidiendo desde el primer día: Justicia. Justicia para Danilo. Justicia para Camila. Justicia para Gonzalo. Justicia Aníbal. Y también justicia para Rocío”.

Y finalizó: “¿Qué es justicia para nosotros? Es reparación, es un poco de paz. Paz para los chicos que ya no están, para que vuelen alto, y también paz para todos los pibes que vienen por delante, para que salir a dar una vuelta en auto, o caminar en la calle, o usar una gorra deportiva no sea un delito. Justicia para los chicos, para sus familias, para un pueblo y un país entero. Para sentir que, como padres y sociedad, hicimos algo y ellos se sientan orgullos y puedan, al fin, descansar en paz. Y para que esto sea un ejemplo y para que nunca más en ningún rincón del mundo un policía mate a un pibe. Danilo, Camila, Aníbal y Gonzalo presentes ahora y siempre”.

Los oficiales Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y el ex capitán Rubén Alberto García llegaron al juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata, que dirige la jueza Carolina Crispiani, por el delito de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público. La acusación en su alegato pidió perpetua.

Los imputados (Aglaplata)

El caso

La denominada “Masacre de Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando policías de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban los cuatro adolescentes. Aníbal iba al volante.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, lo que provocó que el auto en el que iban chocara contra el acoplado de un camión que estaba detenido en la ruta y cuatro de los cinco ocupantes murieran en el acto.

Las víctimas de la Masacre de Monte

