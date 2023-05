Comienza la audiencia del veredicto por la Masacre de Monte: el reclamo de justicia y el dolor de las familias

Los policías imputados (Aglaplata)

Hoy miércoles, a 1458 días del hecho, se realiza la octava y última audiencia del juicio en los Tribunales de La Plata contra los cuatro policías de la Bonaerense acusados por la “Masacre de Monte”, en la que cuatro jóvenes murieron en mayo de 2019 tras una persecución policial a tiros y una quinta víctima resultó gravemente herida. El jurado popular decidirá si declara culpables o no a los oficiales Leonardo Daniel Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el ex capitán Rubén Alberto García de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público.

El veredicto será dado a conocer por la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata. Antes, en el comienzo de la audiencia, la magistrada les dará a los jurados las instrucciones previa a la deliberación. El inicio de la jornada se programó para las 10, pero en las inmediaciones del edificio judicial ubicado sobre la Calle 8, entre 56 y 57, empezó a haber movimiento horas antes, con la llegada de medios y los primeros familiares.

Varios trajeron bombos y empezaron a cantar: “Yo sabía, yo sabía que a los pibes los mató la Policía”, entonaban en más de una ocasión. Se hacían escuchar mientras otros colocaban carteles: las rejas del palacio judicial se coparon con decenas de pancartas y banderas con mensajes que recuerdan a las víctimas y que culpan al Estado y la Policía. “Justicia es perpetua”, fue el pedido que más se repitió en ellos.

La única posibilidad que habilitaque los imputados reciban la pena máxima es que los doce jurados los consideren culpables por unanimidad del homicidio agravado.

“Deberían condenarlos, no aportaron ni una prueba concreta. Hablaron de reglamentos pero todas las imágenes están a la vista, los chicos estaban paseando, Aníbal (Suárez) no tenía cantidad de alcohol en sangre que decían (tal como planteó la defensa de los acusados). Esperemos lo que decida el jurado popular”, dijo a Infobae Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, una de las víctimas. En esa línea, pidió: “No sé si perpetua o no, pero que haya un condena”.

Sansone contó por otra parte a lo difícil que fue afrontar el proceso. “Yo estoy de velorio. Desde que arrancó el juicio estamos todos los días enterrándolo a mi hijo. Es muy feo volver a lo que pasó”, soltó. Y por último, se refirió a las últimas palabras que dieron los acusados tras la finalización de los alegatos. “Nos faltaron el respeto”.

Sansone padre fue uno de los familiares más activos en la manifestación: tomó un bombo y se sumó a los cánticos. Otros, en cambio, se mostraron más reservados e ingresaron rápidamente. Por ejemplo, Susana Ríos, madre de Gonzalo Domínguez, quien solo manifestó su “convicción y esperanza de que se va a hacer justicia”. Luego, la mujer se paró frente al ingreso a los Tribunales y rompió en llanto unos segundos antes de ingresar.

Poco después, familiares, público e imputados ingresaron a la sala. Los imputados ingresaron a las 10.25. A Monreal -que vistió un buzo rosa claro- se lo observó nervioso e inquieto en su asiento. Los demás lucieron más tranquilos. Durante la audiencia, Ibáñez de a ratos se inclinaba hacia adelante con la mirada perdida hacia el suelo. García y Ecilapé mantuvieron una postura intransigente. Este último aceptó y bebió un café. Una hora después, luego de la primera parte de las indicaciones finales, la jueza dispuso un cuarto intermedio. “¿Nosotros salimos?”, preguntó Monreal con expresión de sorpresa. Así, los acusados fueron retirados.

