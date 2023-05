Cayó “El Pocha”, otro de los acusados de asesinar al futbolista Federico Potarski en La Matanza

Federico Potarski, la víctima

Sergio Gabriel Muñoz, alias “El Pocha”, fue detenido en la madrugada del miércoles en Isidro Casanova por el brutal crimen del futbolista Federico Potarski, defensor del club Berazategui de Primera C, asesinado de un tiro en la cabeza en la Villa San Petersburgo el 15 de julio de 2022.

El caso fue investigado por el experimentado fiscal Federico Medone, titular de la UFI de Homicidios de La Matanza. La imputación en el expediente es la de tentativa de robo y homicidio criminis causa. Es decir, a Potarski, según la acusación de Medone, intentaron robarle. Como no lo lograron, lo ejecutaron en el acto. Se creyó en un momento que el defensor estaba allí como chofer con su auto, un Fiat Uno Way, para realizar un viaje de una aplicación. Sin embargo, no hay información en la causa sobre un posible viaje. Su auto fue hallado cerrado.

Muñoz, sin embargo, fue capturado en el marco de otro expediente. El fiscal Adrián Arribas, que hoy investiga el crimen del colectivero Pedro Barrientos, buscaba arrestar a su hermano por otro hecho. Los investigadores también tenían el dato de que el presunto asesino de Potarski lo acompañaba. Así, lo capturaron, con un operativo donde intervino el Grupo Halcón.-

“El Pocha” no es el primer sospechoso del caso en caer. A una semana del hecho, la Policía Bonaerense arrestó a Matías Ezequiel Ruiz Leiva, de 20 años, alias “El Paraguayito”, hallado en el barrio San Javier, uno de tres sospechosos identificados gracias al relato de un testigo que los entrego, según aseguran fuentes del caso.

Gonzalo Emanuel Morales, apodado “Gonzi”, es el tercer imputado: continúa prófugo hasta hoy.

Sergio Muñoz, "El Pocha"

El cadáver de Potarski fue hallado por la Policía Bonaerense en uno de los pasillos de la Tira 32 del asentamiento sobre un charco de sangre. Junto al cuerpo, hallaron una vaina calibre 9 milímetros: no se realizaron otros disparos. El deportista fue trasladado con vida al Hospital Paroissiens, pero murió al llegar al sanatorio.

El defensor había fichado con Berazategui en diciembre de 2021, tras jugar en Liniers. A comienzo de ese año tuvo la posibilidad de irse a jugar al exterior, pero el pase se cayó a última hora.

“Después de rescindir con Liniers tuve la chance de ir a jugar a Honduras, pero el pase se terminó cayendo. Lo importante es que a pesar de no tener club siempre busqué la manera de estar activo, estar bien físicamente, tanto solo como con profe o en centros de alto rendimiento”, relató Potarski en el sitio Solo Ascenso tiempo antes de ser asesinado.

Su último partido fue como titular, una derrota ante Lamadrid 1-0 por la 4ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C.

