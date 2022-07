Quién era Federico Potarski, el futbolista de Berazategui que asesinaron de un disparo en La Matanza

Federico Potarski estaba en Berazategui desde inicios de este año

El último fin de semana había sido uno de los suplentes en el Estadio Norman Lee. Federico Potarski fue uno de los recambios disponibles del entrenador Damián Troncoso para integrar la defensa de Berazategui en la derrota ante Lamadrid 1-0 por la 4ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C. El fútbol era su pasión, pero no su trabajo al fin de cuentas. Al menos no el que le permitía subsistir por completo. El jugador de 29 años era un obrero del deporte que durante la semana tenía que salir a trabajar con la aplicación de viajes a bordo de su auto. Fue durante una de sus jornadas laborales como remisero que lo encontraron sin vida: estaba en su Fiat Uno Way en uno de los pasillos de la Villa San Petesburgo de La Matanza con un tiro en la cabeza.

Sus inicios en el deporte se habían dado en las inferiores de Almirante Brown de Isidro Casanova y en el 2012 llegó a escalar hasta estar a un paso del plantel profesional. Sin embargo, no llegó a debutar y se marchó al Deportivo Coreano de la Liga regional de Lobos para mantenerse en actividad hasta que finalmente se reubicó en el ascenso para poder tener espacio regular. En el 2016 arribó a Liniers para convertirse hacia finales del 2019 en el capitán del equipo que militaba en Primera D.

Una de los últimos registros del defensor en la Topadora se dio en febrero del 2021 cuando fue titular en el 0-3 ante San Lorenzo de Almagro por los 32avos de la Copa Argentina. Cuando se informó de su salida de la entidad que había ascendido recientemente a la Primera C, Potarski ya era un referente: había jugado más de 100 partidos con la camiseta de Liniers y celebrado más de 10 goles.

Federico Potarski llegó a ser capitán de Liniers en la D

Pasó casi un año para volver a verlo en acción. Aunque sonó como posible refuerzo de Sacachispas, el defensor central acordó a inicios del 2022 su desembarco en Berazategui, equipo ubicado en el sur del conurbano bonaerense y que también milita en la cuarta categoría del fútbol argentino “No me gusta hablar de mí, prefiero que me vean en la cancha, pero puedo afirmar que mi fuerte es el juego aéreo”, contó en aquel entonces a Primera C en radio.

En el medio de su inactividad, había intentado conseguir una transferencia al fútbol hondureño que finalmente no se concretó. “Después de rescindir con Liniers tuve la chance de ir a jugar a Honduras, pero el pase se terminó cayendo. Lo importante es que a pesar de no tener club siempre busqué la manera de estar activo, estar bien físicamente, tanto solo como con profe o en centros de alto rendimiento”, explicó al sitio Solo Ascenso apenas firmó su desembarco en el Naranja.

Troncoso, el DT de Bera, se inclinó por él porque ya lo conocía tras haberlo dirigido en el 2019 en Liniers con el equipo que obtuvo el Apertura de la D. “Llego a un club muy lindo, muy popular. La idea es tratar de conseguir los objetivos que tan cerca estuvieron el año pasado”, expresó tras conocerse su fichaje con el deseo de ayudar a obtener el ascenso en un equipo que en el 2021 había sido campeón del Clausura pero había caído en la final por el primer boleto a la B Metropolitana ante Dock Sud y en semifinales del reducido.

Bera venía de culminar tercero en el Apertura de este año detrás de Midland y Excursionistas, pero no arrastra un buen inicio en el Clausura con un empate y dos derrotas en tres presentaciones. Los registros marcan que Potarski fue parte del equipo en ocho encuentros a lo largo de este 2022, pero siempre como suplente y apenas saltó a la cancha en mayo pasado durante la derrota 1-0 como local ante Atlas.

Sin embargo, este nuevo torneo lo había tenido ya dos veces en el banco entre el 0-0 contra Puerto Nuevo de la primera fecha y la derrota mencionada ante Lamadrid del último fin de semana. No es una novedad que varios de los futbolistas de las últimas categorías del ascenso deben hacer convivir su agenda deportiva con un trabajo que les permita engrosar el salario como jugador de la última divisional profesional del país.

Federico había decidido trabajar como chofer en sus horas libres. Su cuerpo fue hallado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires con un disparo de 9 milímetros en la cabeza en uno de los pasillos de la Tira 32 de la Villa San Peters. “Hace poco había comenzado a trabajar haciendo viajes a través de una aplicación. Tenía que trabajar a la noche porque a la mañana entrenaba. Fue un robo, no sabemos si estuvo la posibilidad de que le entreguen el auto. Habrían hecho una llamada ficticia, donde hay una persona que sería la destinataria del auto, pero no existió y hubo una emboscada”, aseguró al canal TN Alejandro Gundo, amigo de la víctima y periodista que cubre la categoría del Ascenso. La Justicia, mientras tanto, investiga también otras líneas de hipótesis.

Sus compañeros se enteraron durante las primeras horas de la mañana de la noticia y decidieron no entrenarse. “Estamos muy golpeados. Nos levantamos hoy temprano y nos enteramos de lo que le sucedió a Federico, una tragedia. Estamos muy dolidos todos. Estamos intentando comunicarnos con la familia para apoyarlos. Tomamos la decisión hoy de no entrenar y de mañana no jugar el partido”, declaró el experimentado delantero Franco Niell en diálogo con TyC Sports. “Nos enteramos por la tele. Federico era un chico muy profesional, muy bueno. Tenía un empuje tremendo. Es duro lo que pasó, nos golpeó muy fuerte”, agregó el futbolista de Berazategui con pasado en Gimnsia de La Plata, Rosario Central y Quilmes, entre otros clubes de primera.

Berazategui tiene pautado un para este sábado a las 15.30 contra Real Pilar como visitante por la 5ª jornada del torneo, aunque la dirigencia iniciará gestiones para postergarlo.

