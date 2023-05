Un adolescente fue atacado a golpes en la cabeza a la salida de un boliche en Zárate y quedó internado

El adolescente golpeado en Zárate quedó internado en el Hospital Virgen del Carmen

Un nuevo episodio de violencia a la salida de un boliche se registró el fin de semana pasado en la ciudad bonaerense de Zárate, donde un adolescente de 16 años fue hospitalizado tras ser atacado a golpes en la cabeza por al menos dos jóvenes.

El salvaje hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 5, en cercanías al boliche Zeta, ubicado en Avenida Mitre y Costanera Apolo XI. Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias Télam que la víctima fue encontrada ensangrentado en la vía pública por una vecina que llamó al 911: había recibido varios golpes, aparentemente con un objeto contundente, que le ocasionaron heridas cortantes y un hematoma en la cabeza.

Los policías que respondieron a la alerta y se acercaron al lugar, pidieron inmediatamente una ambulancia al Sistema de Emergencias Municipal (SEMU), que minutos después trasladó al chico al Hospital Virgen del Carmen, donde permanecía hospitalizado hacia esta noche. Según las fuentes, el adolescente quedó internado en terapia intensiva a raíz de un traumatismo de cráneo.

Fuentes judiciales comunicaron a Infobae que la evolución del adolescente fue favorable y se espera que le den el alta en las próximas horas, con el consecuente informe médico que lo habilite a declarar. Su testimonio será clave para reconstruir todo lo sucedido e identificar a los agresores, que en principio serían dos. Mientras, en el marco de la investigación, también se continuaban analizando las cámaras de seguridad.

“Por el momento solo tenemos las referencias que (la víctima) le pudo dar a su padre, pero con escasos datos identificatorios”, ampliaron las fuentes consultadas por este medio. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana, a cargo del fiscal Gustavo Ancurio.

Un joven quedó inconsciente tras ser golpeado a la salida de un boliche en Batán

El fin de semana hubo otro caso similar en Mar del Plata que, inevitablemente, también trae a la memoria el crimen de Fernando Baéz Sosa. En inmediaciones a una discoteca de la zona de Batán, un joven fue víctima de un brutal ataque a trompadas y patadas en la cabeza que por poco le cuesta la vida.

Ese ataque sucedió el sábado a la madrugada, a metros del local nocturno Momentos Bailables, localizado en la Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y la calle 149. Allí, un joven de unos 20 años se enfrentó a golpes contra al menos otros dos hombres que rondaban la misma edad.

De acuerdo con lo que se observa en un video que se viralizó entre los vecinos, la víctima -sin remera- es perseguida por sus agresores y recibe algunos golpes de puño en plena calle. En un momento, en su intento por alejarse un poco, el joven trastabilló y cayó frente a un auto que circulaba y que obviamente tuvo que detener su marcha para no atropellarlo.

Fue en ese momento que llegó la peor parte. Uno de los agresores, que lucía remera gris oscura, le dio una patada en la cabeza y lo desmayó. Sin conformarse con eso, comenzó a propinarle una serie de golpes de puños mientras al menos una decena de personas observaba el ataque. Al ver que la víctima ya no oponía resistencia, algunos de los testigos decidieron intervenir para evitar que el desenlace fuera peor.

No sirvió de mucho. El atacante, completamente fuera de sí, le pegó otra patada en la cabeza al joven de 20 años cuando ya estaba completamente inconsciente. “A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega”, fue lo que gritó el agresor al finalizar la disputa. En un momento del video llega a escucharse a un testigo que da cuenta de la violencia de la escena. “No, lo mató, lo mató”, dijo el espectador.

Según el diario local 0223, la víctima debió ser hospitalizada por golpiza, pero en este momento se encuentra fuera de peligro. Además, no se radicó ninguna denuncia formal.

