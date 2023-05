Crimen de Lucas González: un policía afirmó que el ataque se moduló como un “enfrentamiento armado”

Gabriel Issasi, Fabián López y Juan José Nieva son los tres policías de la Ciudad acusadoss por el asesinato del joven Lucas González en noviembre de 2021

En una nueva audiencia del juicio que se les sigue a 14 agentes de la Policía de la Ciudad por el asesinato de Lucas González (17), cometido en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, un inspector de esa fuerza declaró este martes como testigo y aseguró que el hecho fue modulado en la radio policial como un “enfrentamiento armado” con delincuentes.

Ya retirado, José Damián Tévez declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 y dijo que escuchó la mañana del 17 de noviembre de aquel año que la modulación de la radio policial era confusa, poco clara y a los gritos, pero que distinguió cuando dijeron que se estaba frente a un “enfrentamiento armado”. Además, contó que los ahora policías imputados se referían a “un coche azul” ocupado por sospechosos que “se están dando a la fuga”.

Según su propio relato, él fue hasta donde habían atacado a balazos a Lucas y a sus tres amigos junto con uno de los 14 imputados, el policía Daniel Rubén Espinosa (33), con quien trabajaba en la Comisaria Vecinal 4D de Barracas y actuó como su chofer.

Te puede interesar: Juicio por el crimen de Lucas González: el forense dijo que el tiro que lo mató fue realizado desde “adelante”

Tévez contó que, una vez en el lugar, una médica del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) les pidió a él y a Espinosa que ayuden a mover el cuerpo de Lucas hasta la ambulancia. Él se quedó en la escena del crimen y su compañero viajó en el móvil del SAME junto a la víctima hasta el Hospital Penna, donde se quedó como custodio.

Lucas González tenía 17 años y murió tras recibir un disparo en la cabeza por policías sin identificarse

El testigo declaró que, en un primer momento, dos de los amigos de Lucas estaban boca abajo en la vereda y esposados, que después fueron trasladados a un patrullero, donde él habló aproximadamente una hora con ellos: le dieron la sensación de ser “chicos muy humildes y que les gustaba el fútbol”.

“Me retiré a unos 40 metros, a los dos detenidos que estaban en el lugar los suben a su patrullero y los vi muy nerviosos, angustiados, me acerqué y me puse a charlar. Los saqué del rayo del sol y pedí que los pongan bajo un árbol, y quedaron ahí, abrí la puerta y me quedé con ellos”, relató el inspector retirado.

Te puede interesar: Juicio por el crimen de Lucas González: una médica contó que un policía dio la orden de no filmar ni “decir nada”

El policía indicó que Espinosa lo llamó luego desde el hospital y le contó que un médico le había dado una esquirla deformada que estaba en la camilla en la que había sido trasladado Lucas. “Espinosa me llamó del hospital y me dijo que Lucas estaba en el quirófano y que, aparentemente, tenía dos balas en el cráneo, dos heridas de arma de fuego”, detalló Tévez.

El Nissan Tiida sin identificación policial que usaban los tres agentes de la Brigada involucrados en el crimen

Tras la testimonial del inspector retirado declararon este martes otros tres testigos, uno de ellos el oficial de la Comisaría Vecinal 4D Roberto Jorge Oscar Macagno, quien contó que él realizaba una diligencia judicial por una casa usurpada cuando lo convocaron para reemplazar a Espinosa en el Hospital Penna.

Este policía confirmó la versión de Tévez sobre la esquirla que le dieron a Espinosa. “Fui a relevar al oficial Espinosa en el Hospital Penna y ahí él me hace entrega de una bola de algodón o una gasa que tenía dentro una esquirla de proyectil, como un encamisado de un proyectil totalmente deformado”, relató Macagno.

Este testigo explicó que el acusado Espinosa le dijo que esa esquirla se la había dado uno de los médicos, tras lo cual, él hizo una guardia de unos 20 minutos hasta que lo reemplazó otro compañero, a quien le entregó la esquirla, para luego volver a la comisaría, cambiarse e irse a su casa.

Los autos de los asesinos y las víctimas minutos antes del ataque en una esquina de Barracas: allí los chicos frenaron para comprar un jugo en un kiosco

Cómo fue el crimen de Lucas

El crimen de Lucas González, futbolista amateur de las divisiones inferiores de Barracas Central, ocurrió el 27 de noviembre del 2021 cuando él y sus amigos salían de entrenar y regresaban a sus casas en un Volkswagen Suran color azul. En el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield fueron interceptados por un Nissan Tiida sin ningún tipo de identificación oficial en el que circulaban tres policías de civil, quienes les hicieron señas para que se detuvieran.

Pero los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, por lo que los agentes les dispararon desde adelante, de costado y luego cuando el auto pasó, según se constató en la investigación del caso y se ratificó por peritos que declararon como testigos en el juicio. Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Lucas González jugaba en las inferiores de Barracas Central

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros agentes, quienes “plantaron” un arma en el auto de las víctimas y detuvieron a dos de los amigos de Lucas, mientras que el tercero escapó y se presentó más tarde con sus padres para contar lo que había sucedido.

Los policías Gabriel Issasi, Fabián López y Juan José Nieva llegaron a juicio imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, los tres enfrentan cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas. En tanto, otros 11 policías de la fuerza de seguridad porteña son juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Gabriel Issasi, uno de los 14 policías acusados por el crimen y el encubrimiento

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4, Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48); el comisario Juan Horacio Romero (51); y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegaron a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33). Las audiencias continuarán el próximo martes por la mañana.

*Con información de Télam

Seguir leyendo: