“Mi hijo daba la vida por sus compañeros”: el desgarrador testimonio de la madre del policía asesinado en Zárate

El intento de robo y posterior tiroteo que se desarrolló ayer por la noche en una carbonera ubicada en el kilómetro 12.800 de la ruta provincial 193, en la ciudad bonaerense de Zárate, dejó dos víctimas fatales: un empleado del comercio de 22 años que fue ejecutado por los delincuentes, y un policía de 25, luego identificado por las autoridades como Osvaldo Osmar Cantero, que recibió un disparo mortal en el tórax. Su madre, Paula, se presentó esta madrugada en el lugar de los hechos, donde aseguró que su hijo “daba la vida por sus compañeros”.

La mujer dialogó con los medios de prensa apostados en el lugar y afirmó que el agente era un apasionado por su trabajo. “Mi hijo daba la vida por sus compañeros, por la gente que trabajaba codo a codo con él. Decía ‘si alguna vez les pasa algo a mis pares, yo doy todo por ellos’”, comentó Paula entre lágrimas.

Cantero llevaba cuatro años como agente de la Policía Bonaerense. De acuerdo a información policial, el joven efectivo fue herido de bala en el lado izquierdo a la altura de abdomen. Así, fue trasladado en ambulancia a un hospital pero lamentablemente el personal médico no logró salvarle la vida y falleció en medio de la operación.

“Él podía haber estudiado otra cosa, pero quería este trabajo. Hablé con la fiscal y le pedí que no me mientan con los datos, porque se decía que ya habían detenidos pero ella me dijo que por el momento no habían atrapado a nadie. Y como todo está bajo secreto de sumario, no me pudo decir más”, explicó la madre de Cantero.

La otra víctima fatal es Luciano Padrón, un joven empleado de la carbonera que estaba siendo asaltada. Según trascendió, recibió un disparo de bala en la cabeza mientras forcejeaba con los ladrones y murió en el lugar.

Por otra parte, el sargento Ezequiel Romelio (37) sufrió un disparo en su pierna derecha a la altura del muslo y se encuentra fuera de peligro luego de haber sido trasladado consciente en un vehículo particular.

Al ser notificado del hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se presentó en el Hospital de Zárate donde se encuentra siendo asistido Romelio y donde murió Cantero. “No tenemos mucha información, solamente que entró un llamado al 911, fueron al lugar 3 patrulleros, 3 motos y cuando entraron los recibieron con más de 50 tiros”, manifestó el funcionario en declaraciones a Todo Noticias (TN) a partir del testimonio de otros miembros de la fuerza que estuvieron en el hecho.

Esta mañana, uno de los hijos de los dueños de la carbonera dialogó con los medios de comunicación desde el lugar de los hechos y brindó detalles de la pesadilla que vivieron sus familiares cuando irrumpieron los asaltantes. “Los redujeron, los tiraron al piso y los ataron con cables. A mi hermana la subían y bajaban por las escaleras pidiéndole plata y más cosas, pero ya les había dado todo lo que tenían”, señaló.

Además, contó que las autoridades policiales creen que los sospechosos ingresaron a por un descampado que se encuentra detrás de la propiedad, y se habrían dado a la fuga por el mismo lugar.

Fuentes de Gendarmería Nacional consultadas por este medio precisaron que, durante la mañana de hoy, los peritos continuaban realizando las actuaciones de rigor y brindando seguridad al sector determinado por la fiscal Andrea Palacios, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

La causa está calificada bajo los delitos de homicidio, tentativa de robo, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

