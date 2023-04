Lanús: un delicuente se escondió en un contenedor de basura luego de robar una camioneta

Un delincuente se escondió en un tacho de basura en Lanús

Un insólito episodio tuvo lugar en la madrugada del 18 de abril en el partido bonaerense de Lanús, cuando un delincuente que había robado una camioneta se escondió en un tacho de basura para evitar ser atrapado por la policía. Sin embargo, fue descubierto y quedó detenido.

Todo comenzó cuando los operadores del Centro de Monitoreo local dieron aviso a la Superintendencia AMBA Sur I sobre la presencia sospechosa de un auto estacionado en la interesección de las calles Piñeiro y Melo. El vehículo tenía las balizas encendidas y había quedado aparcado “de manera llamativa”, según afirmaron fuentes policiales a Infobae.

Al arribar a la zona, los oficiales de la Unidad de Policía de Prevención de Lanús se encontraron con un hombre de 32 años, que en los minutos previos había sido víctima del hurto de su camioneta, una Renault Trafic blanca, en la puerta de su domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Tras el hecho, el hombre comenzó a perseguir al delincuente en otro vehículo. Pese a esto, a la altura de las calles Piñeiro e Iberlucea, el ladrón abandonó la camioneta robada y comenzó su fuga a pie, de acuerdo al relato del testigo.

Con estas pistas y el apoyo de las cámaras del municipio, los efectivos descubrieron a los pocos metros al sospechoso, identificado como J.R. de 26 años, escondido en uno de los tachos de basura localizado en la esquina de Melo.

Así, cuatro agentes rodearon el contenedor de residuos, atraparon al joven y lo trasladaron a la Comisaría 1º de Lanús, donde quedó detenido por hurto de automotor. Por su parte, la camioneta quedó incautada en la misma sede policial.

En la causa interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°7 de Lanús, a cargo de Gastón Nahuel Fernández.

Inseguridad en la zona sur del conurbano

En los días previos, un vecino de Avellaneda fue víctima de un violento robo a plena luz del día y sobre una calle sumamente transitada. Ocurrió el 13 de abril. La víctima, identificada como Daniel Ferrer, se encontraba parado junto a su camioneta Volkswagen Amarok en la intersección de Chascomus y Mancilla, cuando fue abordado por tres delincuentes armados que le pidieron las llaves del vehículo.

“Dejá de tirar cosas, porque te mató”, le dijeron. Los asaltantes buscaron las llaves en el piso y se llevaron la camioneta.

Luego de revisar distintas cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que los delincuentes se movían en un auto, que sería un Peugeot 308. Según un documento elaborado por la secretaría de Seguridad de Avellaneda, donde se describe la secuencia, se observa cómo los ladrones llegan al lugar y esperan unos minutos hasta que atacan.

“Estaba estacionado con la camioneta en la puerta del taller de mi cuñado, estaba chalando con él. En ese momento, pude ver cómo tres personas sospechosas se acercaban. Luego, sacaron las armas y me pidieron las llaves del auto”, relató Ferrer a Infobae.

“Automáticamente, por instinto, atiné a tirarlas al techo de una casa, pero rebotaron y cayeron a la calle. Ahí fue cuando me amenazaron con que no tire más cosas porque me mataban”, continuó.

