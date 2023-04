Detuvieron a un comisario de la Bonaerense por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante

Lucas Escalante y Lautaro Morello

Un comisario de la Policía Bonaerense fue detenido en las últimas horas en el marco de la causa que investiga el crimen de Lautaro Morello (18) y la desaparición de Lucas Escalante (26), ocurridos luego de que ambos salieran juntos el 9 de diciembre en Florencio Varela. Se trata de Sergio Enrique Argañaraz (54), jefe de la seccional Cuarta de Bosques. Lo acusan de encubrir a los dos sospechosos que ya estaban arrestados por el caso, Cristian Centurión -hijo de otro jefe de la Bonaerense- y su primo Maximiliano.

El fiscal a cargo del expediente, Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Berazategui, dispuso la detención de Argañaraz luego de que familiares de Escalante denunciaran que no les quiso tomar la denuncia por averiguación de paradero 24 horas después de que ambos jóvenes no volvieran a sus casas, es decir, el 10 de diciembre último. Desde el entorno del desaparecido, incluso, señalaron que ese día le habían dicho al comisario que Lucas había estado en el domicilio de Cristian Centurión, pero pese a ello recién les recibió la testimonial y comenzó a investigar 48 horas después.

Además, Argañaraz fue acusado de no cumplir con algunas directivas dispuestas por la fiscalía en los allanamientos de los días 14 y 15 de diciembre pasados a la vivienda del comisario Francisco Centurión, padre y tío de Cristian y Maximiliano. Por estos motivos, el fiscal Ichazo resolvió que sea detenido por encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo indagará este miércoles.

Mientras tanto, el fiscal aguarda los resultados de un cotejo de ADN a pelos y huellas encontrados en un móvil de la Policía Bonaerense que fue secuestrado para ser peritado a mediados del mes pasado. Ese vehículo era utilizado “exclusivamente” por Francisco Centurión. De acuerdo a la agencia Télam, al auto le cambiaron el asiento trasero por completo, algo que no quedó registrado en el libro de novedades de la institución.

Escalante junto al auto en el que habían salido con Morello

El drama para los familiares de los amigos comenzó la noche del viernes 9 de diciembre pasado, cuando Lautaro le comentó a su tía que salía con Lucas a dar una vuelta para festejar el triunfo de la selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Escalante lo pasó a buscar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

En tanto, tras iniciada la causa y la búsqueda, el cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre, a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón.

Dos días más tarde, fueron detenidos los Centurión, hoy con prisión preventiva e imputados como coautores del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

Ambos quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular. En una filmación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que, se sospecha, pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

Así apareció el BMW de Lucas Escalante

El domingo, a cuatro meses del hecho, familiares se convocaron en el centro de Florencio Varela para volver a reclamar por la aparición con vida de Escalante y justicia por Morello.

”Hoy hace 4 meses que no sé nada de vos. 4 meses sin verte. 4 meses sin escuchar tu voz. 4 meses sin escuchar tu risa, sin tu abrazo que hoy Domingo de Pascuas lo necesite más que nunca, corazón mío. Te extraño con el alma, me duele el corazón. No puedo ver tus fotos, no puedo. Perdón, Luquita de mi corazón, por no poder encontrarte todavía. Quiero que estés ya con nosotros, con tu familia que tanto te ama. Te extrañamos”, expresó la mamá, Marcela Vázquez.

En este contexto, el Gobierno nacional ofrece 5.000.000 de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.

