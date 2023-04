Misa y marcha por el crimen de un mujer en Villa Soldati: “Toda la Argentina está pidiendo seguridad hace años”

Los vecinos de Lurdes se manifestaron tras el crimen (Franco Fafasuli)

“Este barrio se debe a su gente y, como tal, repudia enérgicamente el asesinato de la vecina Lurdes Avendaño Rejas. No importa si no es familiar de sangre, somos uno en esta batalla porque esta vez, lamentablemente, fue ella. NO LLOREMOS UN ASESINATO MÁS”, escribió en su muro Facebook una vecina de Villa Soldati horas después de que motochorros mataran a la mujer de 35 años para robarle la cartera. No estaba sola la usuaria de la red social que escribió indignada. Esta tarde, desde las 17.30, en la misma Iglesia Nuestra Señora de Fátima donde el padre de la víctima, Urbano Avendaño, es casero; cientos de personas presenciaron la misa que se hizo para recordar a Lurdes.

Luego, fue el propio padre Andrés, de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, quien encabezó la marcha de los vecinos hacia el cruce de las avenidas Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, a 200 metros de donde ocurrió el crimen, tras el oficio religioso.

Allí cientos de vecinos hacían un corte. Al grito de “seguridad”, y con los aplausos como fondo, los manifestantes sostenían cartulinas donde pedían: “Basta de robar vidas”, “Queremos más seguridad”, “El Sur de CABA está olvidado” y “Pedimos Justicia por Lurdes”.

Te puede interesar: Quién era Lurdes Avendaño Rejas, la mujer asesinada por motochorros en Villa Soldati

“Nuestro barrio es un barrio de trabajadores, barrio muy bueno, barrio que lucha cada día. La necesidad es esa, que se reconozca la lucha y el camino. Queremos seguridad, y que nuestros pibes que estudian puedan tener acceso a todo. Y poder caminar tranquilos como en otros barrios de la Ciudad”, dijo el padre Adrián, el otro cura que acompañó al cura Andrés encabezando la marcha.

Marcha en Villa Soldati: "Te levantás a la mañana y tenés que pedir por Dios que te dejen vivir"

Una de las vecinas de Villa Soldati dijo sobre el crimen de Lurdes: “Sentimos indignación y bronca”. Y contó sobre lo que viven a diario: “Somos vecinos trabajadores y organizados, porque siempre nos dicen que no hay móvil ni personal y acá está Gendarmería y Policía y no puede ser que haya dos fuerzas de seguridad y nos suceda esto: no se pueda salir a estudiar y trabajar. Nadie nos protege. Estamos solos”.

“Necesitamos seguridad, toda la Argentina está pidiendo seguridad hace años”, gritó otra vecina que participaba de la movilización. Y siguió, hablándoles a los dirigentes y mirando a cámara: “Ustedes son políticos, jueces. Ustedes tienen que pensar en el pueblo, trabajar por el pueblo y para el pueblo. Necesitamos chicos que vayan al colegio sin miedo de que les roben el celular”.

El padre Andrés y el cura Adrián, de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, encabezaron la marcha tras la misa (Franco Fafasuli)

Otro vecino se quebró en llanto: “No va más Soldati, nos están matando como conejos. Te levantás a la mañana y tenés que pedir por Dios que te dejen vivir por un celular, ¿vale una vida?”.

Te puede interesar: Motochorros asesinaron a una mujer por la espalda en Villa Soldati para robarle la cartera

Luego de la catarata de aplausos a modo de protesta, los vecinos cantaron el Himno Nacional. También quemaron neumáticos.

Los carteles de los vecinos en la marcha por el crimen de Lurdes (Franco Fafasuli)

Más temprano, Fabián, un vecino de la zona, dijo al canal C5N que se necesita “presencia policial” en la zona: “Soldati también existe en la Comuna 8″, expresó y pidió: “Invitamos a todos los vecinos a que nos unamos de una vez, que dejemos de lado los problemas personales porque este es un problema que nos atañe a todos”.

Al igual que otros residentes de la zona, Fabián dijo que a Lurdes “la mataron a quemarropa, sin ningún tipo de motivo, porque no le robaron nada”. “No hay más códigos, ya hemos perdido todo, ella no se resistió, las pertenencias las seguía teniendo”, agregó.

La mujer fue asesinada sobre la avenida Mariano Acosta al 2900, en Villa Soldati

El caso

El sábado por la noche, alrededor de las 22.30, Lurdes volvía a su casa en el barrio Los Piletones acompañada por su tía, con quien había ido a tomar un café en Villa Soldati. Cuando estaban a tan solo tres cuadras de su domicilio, las mujeres fueron interceptadas por dos delincuentes a bordo de una moto tipo enduro sobre la avenida Mariano Acosta al 2.900.

Allí, los delincuentes intentaron robarle la cartera. La tía resultó ilesa. Pero Lurdes, que quiso huir, fue baleada por los motochorros. Recibió un disparo por la espalda y murió en el acto. “La mataron porque sí”, aseguró una comerciante que fue testigo del hecho.

Lurdes Avendaño Rejas

La víctima tenía 35 años, era de nacionalidad boliviana y tenía dos hijos de 16 y 14 años.

El fiscal en lo Criminal y Correccional N°6 Eduardo Cubría investiga el caso como un homicidio en ocasión de robo aunque pidió que se trabaje con el protocolo correspondiente a femicidios. En la zona actuaron peritos de Policía Científica, quienes levantaron una vaina servida calibre 38.

Los sospechosos, hasta el momento, se encuentran prófugos.

Seguir leyendo: