“Ojo con los pungas”: grabó a un joven que le arrebató el celular a una mujer antes de bajarse del colectivo y huyó corriendo

Un joven robó un celular a bordo de un colectivo y escapó por la puerta trasera

En el marco de una semana marcada por la conmoción que generó a nivel nacional el crimen del colectivero Daniel Barrientos -en la madrugada del lunes en La Matanza—, el paro de colectivos, la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la detención de dos choferes por agresiones y desacato a la autoridad; los hechos de inseguridad siguen siendo moneda corriente a bordo de ese medio de transportes a pesar de los controles implementados recientemente a cargo de las fuerzas de seguridad.

Una usuaria de TikTok, de nombre Miryan Rodríguez, publicó en esa red social un video que se titula “ojo con los pungas”, donde se ve a un joven que le arrebata el celular a una señora en el colectivo antes de descender por la puerta trasera y se da a la fuga.

La mujer que filmó el video contó que el hecho se produjo a bordo de un interno de la Línea 146, que hace el trayecto que une el barrio porteño de Retiro con la localidad bonaerense de Haedo; en la zona oeste del conurbano. “Roban todos los días arriba de la línea 146. Todas las mañanas pasa lo mismo. Arrebatan celulares, bolsos, carteras, a diario”. Muy triste…”, comentó Miryan.

Así fue la secuencia del robo

La filmación rápidamente se hizo viral y cosechó cientos de comentarios con situaciones similares. Pero también estuvieron aquellos que tildaron de “cómplice” a la mujer que filmó el robo sin hacer nada al respecto.

Te puede interesar: Tras el crimen del chofer, fuerzas especiales de la Bonaerense realizan controles a los pasajeros en los colectivos del Conurbano

En el video se observa a un joven vestido con una campera negra y una gorra blanca que decide pararse para, supuestamente, bajarse en la próxima parada. Mientras se dirige hacia la puerta trasera, visualiza que una mujer -sentada del lado de la ventanilla, del otro pasillo- estaba muy concentrada usando el celular. Así que aprovechó ese momento de distracción de la víctima para arrebatarle el celular de sus manos, descender rápidamente y darse a la fuga con el botín.

A raíz de la semana convulsionada que se vivió en La Matanza, este viernes se registró un operativo realizado por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 27.

Un grupo de élite de la Bonaerense realiza controles a los pasajeros de los colectivos del Conurbano

Las fuerzas especiales, en ese punto, hicieron descender a los pasajeros —solo a los hombres— de los vehículos, para proceder a realizarles un cacheo, además de revisar las mochilas o bolsos particulares. Les hacen apoyar las manos contra el colectivo, los palpan de armas, requisan sus pertenencias y les piden documentos.

Lejos de generar enojo, el insólito operativo fue celebrado por muchos pasajeros.“Vivo en el kilómetro 45, no hay Policía, me robaron cuando bajé del colectivo, tendría que hacer más policías”, dijo un pasajero que fue cacheado en diálogo con TN. “Está bueno, es necesario, tendrían que ser más seguidos. Es necesario que lo hagan siempre, no que se olviden”, dijo otro pasajero más allá de que algunos tildaron de polémica a la iniciativa.

Si bien la idea es prevenir hechos de inseguridad y garantizar que los usuarios de colectivos puedan viajar tranquilos, los malvivientes se las siguen ingeniando para cometer ilícitos de igual manera.

Un hombre fue detenido en Virrey del Pino como sospechoso del robo del auto que fue utilizado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado de un balazo el lunes último en esa localidad bonaerense del partido de La Matanza

Cómo sigue la investigación por el crimen del colectivero

La novedad es que detuvieron a un cuarto hombre vinculado a los acusados por el crimen. Fuentes policiales y judiciales —citadas por la agencia Télam— confirmaron este viernes la captura de Rodrigo Pablo Pititto, de 22 años, acusado de haber robado el auto que -se cree- utilizaron los delincuentes para escapar tras el asesinato del chofer.

Es el cuarto sospechoso apresado por el caso: dos de ellos como coautores del crimen y él, junto a otro joven, por el robo del Fiat Siena que habría sido utilizado en el hecho y que horas más tarde del asesinato fue encontrado quemado en el partido de La Matanza. El nuevo apresado quedó a disposición del fiscal de Homicidios de La Matanza que lleva adelante la investigación, Gastón Duplaá, quien lo interrogará en las próximas horas.

