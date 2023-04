Se complica la situación del gendarme que mató a un ladrón que robaba cables en Rosario

La calle en la que el gendarme le disparó al presunto ladrón de cables

El gendarme de civil que este miércoles por la noche disparó y mató a un ladrón que robaba cables en la zona norte de Rosario quedó detenido. La decisión fue tomada por la fiscal Gisela Paolicelli de la unidad de Homicidios Dolosos después de determinar que no hay indicios de que el disparo haya sido accidental o en el marco de una legítima defensa.

El cabo Fabricio Manuel C., de 37 años -quien vive en Rosario y no es parte del contingente que fue trasladado en las últimas semanas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la seguridad en la zona- será llevado a audiencia imputativa este viernes en el Centro de Justicia Penal.

Por el momento, no hay lugar a dudas de que Marcelo Alejandro Flores, la víctima, robaba cables en el barrio La Cerámica junto a otros dos delincuentes. Lo que no está claro es cómo recibió el disparo mortal, que atravesó su cuerpo e impactó a la altura de la clavícula. El gendarme declaró que abrió fuego con su pistola reglamentaria porque el ladrón se había abalanzado sobre él, pero esa versión no fue constatada por investigadores policiales.

Si bien faltan medidas importantes en la causa, como el análisis de las cámaras de toda la zona, toma de testimonios y el resultado de la autopsia bajo el protocolo de Minnesota, que endurece los parámetros de análisis para víctimas de personal de fuerzas de seguridad, la fiscal constató que a las 20.15 un vecino llamó al 911 para indicar que había un arresto civil, de personas que retenían a un sospechoso, boca abajo.

Ese llamado a la Policía de Santa Fe no es un dato menor, ya que el cuerpo de Flores fue hallado en la misma cuadra del vecino, boca abajo, al lado de un poste de luz, con las manos detrás –una posición parecida a la de estar esposado– y con el rostro con escoriaciones. Junto al cadáver, los peritos forenses incautaron una sola vaina servida calibre 9 milímetros.

Maniobra sospechosa: Gendarmería preservó la escena del crimen

Según testimonios de vecinos que fueron recolectados por los medios de comunicación locales, Flores robaba cables con dos cómplices por calle Medrano, a la vuelta de donde fue encontrado su cadáver con un disparo. De hecho, por Medrano se encontró el cuchillo que estaban utilizando para sustraer el cableado.

Una situación que llamó la atención a la fiscal es que la escena del crimen fue preservada por Gendarmería Nacional, siendo que el presunto autor del tiro es un miembro de la propia fuerza de seguridad federal. A eso se suma que Paolicelli recibió aviso telefónico del caso 35 minutos después, y no inmediatamente como debería ocurrir por protocolo de actuación.

Por todo ese contexto, Paolicelli ordenó que toda la escena sea relevada por la División de Investigación Judiciales y Administrativas de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos), y que se le secuestre el celular y la pistola reglamentaria Beretta al cabo de Gendarmería bajo sospecha.

Fabricio C. no prestaba servicios en Rosario, donde sí tiene domicilio. Según pudo corroborar Infobae, estaba asignado al área de Seguridad Vial de la vecina localidad de Carcarañá.

Con este caso, el departamento Rosario acumula 83 crímenes en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública, organismo provincial integrado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. De ese número 26 ocurrieron en enero, 32 en febrero, 22 en marzo y 3 en abril.

