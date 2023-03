La Matanza: robaron en una carnicería y se llevaron la camioneta del dueño

La camioneta que fue robada en La Matanza

Un insólito robo ocurrió cerca de las 14 horas del domingo en Virrey del Pino, La Matanza, cuando tres ladrones armados entraron a una carnicería con el objetivo de encontrar al dueño de la camioneta que estaba estacionada afuera del comercio y exigirle la llave.

De acuerdo a la información, los delincuentes se hicieron pasar como clientes de la carnicería “Don Francisco”, ubicada en Ruta 3 y la calle Siria. Una vez dentro del local, tomaron armas y amenazaron a los presentes. Se llevaron celulares y la recaudación, pero antes de irse, exigieron la llave de una camioneta que estaba estacionado al frente del comercio.

Luego, los tres hombres escaparon en el vehículo. La secuencia del asalto fue registradas por las cámaras de seguridad de la carnicería y los videos se viralizaron en redes, difundidas por el grupo vecinal Matanza Duele. Las imágenes muestran cómo ingresaron al local y apuntaron con armas a los empleados, que no se resistieron al robo y dejaron que los ladrones pasen detrás del mostrador.

Luego, los delincuentes abrieron la caja registradora mientras obligaron a los comerciantes a tirarse al piso. Antes de irse, le pidieron la llave de la camioneta a uno de ellos. Por último, los tres asaltantes se dividieron y escaparon en el vehículo. Tras el robo, el dueño de la camioneta ofreció una recompensa por redes para recuperarla.

En la causa interviene el Fiscal Juan Marcelo Diomede, de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de La Matanza.

El martes pasado se conoció el caso de Juan Ignacio Sánchez, un doble de riesgo que trabaja en series y en películas, que debió hacer una arriesgada maniobra para evitar el robo de su camioneta y el tiro del hombre que lo apuntaba con un arma. “Hice la maniobra sin mirar, a ciegas”, recordó la víctima en diálogo con Infobae. La banda, al ver frustrado su plan, disparó y huyó.

El dramático episodio ocurrió antes de la 19, sobre la avenida Presidente Perón (ex Gaona), en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, partido de Morón. Hasta allí, Juan Ignacio había llegado en su camioneta para buscar a un amigo con el que tenían planeado salir a comer. A poca velocidad, el joven fue acercándose de a poco al cordón de la vereda hasta que de pronto la banda de delincuentes le cruzó el auto. En ese momento, uno de los sospechosos amagó con descender, empuñó el arma con la clara intención de abordar a la víctima, aunque el plan saldría mal.

De acuerdo con lo que se ve en el video de las cámaras de seguridad del Municipio, el joven aceleró marcha atrás y frustró el asalto. El joven de 25 años tuvo la tranquilidad para ocultarse dentro de su camioneta y acelerar igualmente.

“Para no quedar sentado de frente dándole la cara, yo me acosté del lado del acompañante para esconderme de cualquier disparo para que no me pegue. Frené en la esquina que había unos autos y ahí los ladrones se fueron, tiraron pero a la camioneta no le pegaron. Hice la maniobra sin mirar, acostado. Me apuntó y me acosté para estar cubierto con el tablero de la camioneta. Como es más alta que el auto de ellos, tenía más posibilidad de salvarme y hacer la maniobra”, relató.

