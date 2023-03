El aberrante mundo secreto del pedófilo de Constitución que filmaba menores en la calle para vender los videos

Los dispositivos y cuadernos que le incautaron a A.S.R

A.S.R, de 38 años, ex empleado de una conocida cadena de supermercados, vecino de Constitución, fue arrestado en febrero pasado por la Policía de la Ciudad. Las autoridades habían detectado su negocio, que ofrecía a través de un simple blog. A.S.R filmaba mujeres al caminar, principalmente adolescentes, algunas de 14 años de edad. Realizaba tomas osadas: lograba filmar por debajo de sus polleras, para lograr planos de su ropa interior. Luego, vendía los videos en su sitio, a la vista de cualquiera.

El hombre era un autor prolífico. Entre mayo de 2022 y febrero último, realizó 54 posteos de material original, con visitantes con direcciones IP de países como Alemania, Portugal, Estados Unidos, México y España. Por lo visto, A.S.R era reconocido en la escena local de pervertidos por su contenido. “¿Quién dijo que me había ido?”, escribió en el posteo original. “Una caza de las que más recuerdo, no porque se trataba de algo espectacular, sino por el momento de adrenalina, una teen saliendo del colegio, la empecé a custodiar unas cuadras, hasta que se aviva y se da cuenta de mi cámara, y empieza a relojear”, afirmó en una siguiente entrada al recordar una excursión callejera.

Otro post con un texto ilustrativo data del 31 de enero último. El texto dice:

“Jovencita adolescente. ¿Años? Lo dejamos ahí, jaja. Ella aprovechaba el semáforo pasa subirse esa calza más y más, custodiada por su madre. El valor es igual que todos, 100 pesos, el procedimiento de descarga es igual que los anteriores.

Duración: 3:02. Tamaño: 642 MB. Resolución: 1920x1080″.

Finalmente, A.S.R adjuntaba el link de pago.

Video. el arresto de A.S.R y la redada en su casa

Su blog fue su ruina. La presencia online llevó a una denuncia de la UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, con procedimientos a cargo de la División Investigaciones Especiales de la Dirección Investigación y Prevención de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad. El juez Martín Yadarola, que subroga el Juzgado N°38, procesó con prisión preventiva al acusado a fines de febrero por los delitos de producción y tenencia de material sexual infantil, agravado por la edad de sus víctimas, una decisión que fue confirmada la semana pasada por la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional, con los jueces Mariano Scotto y Rodolfo Pociello Argerich. Se analizó también la cuenta donde recibía dinero por los videos. Se pudo constatar que recibió más de 200 pagos distintos. Para la validación biométrica de datos en esa cuenta, el pedófilo aportó, insólitamente, la imagen de su propio DNI.

El departamento de A.S.R -que se negó a declarar tras ser detenido- fue allanado en el marco de la causa. Allí, encontraron una serie de dispositivos. Un disco rígido externo guardaba los archivos crudos de su producción callejera, más de un terabyte y medio. El término “spy candid”, un tag frecuente en sitios porno que alude a la técnica de filmar víctimas a traición, aparece entre los archivos. Otro disco rígido externo tenía una carpeta literalmente llamada “PEDOFILIA”, con un peso de 14,4 gigas, 1063 archivos, principalmente imágenes de violaciones a chicos de entre 5 y 15 años, con una predilección por menores de Europa del Este.

Para la Justicia, investigar la producción de material pedófilo suele conllevar un problema. Las víctimas que se encuentran en los dispositivos suelen ser anónimas, no hay pistas que lleven a sus nombres. Pero A.S.R tenía dedicación por una en particular. Entre sus pertenencias se encontró un cuaderno con una serie de anotaciones que datan de tres años atrás. A.S.R escribió en letras mayúsculas sobre “EL FIN DEL JUEGO”, se autodenominó “PSICÓPATA, MONSTRUO, PEDÓFILO”. “Tiene 16: le mentí, no me FRENA”, escribió luego. Hablaba de una menor de edad con la que conversaba, a la que supuestamente logró filmar sin su consentimiento mientras se duchaba.

La víctima fue identificada con nombre y apellido. La menor le dijo en un chat a A.S.R: “Yo no cambié, crecí nada más, pero aprendí que solo me querías porque te gustan las de 16″.

Seguir leyendo: