Horror en Tucumán: abusaba de su hija, subía fotos a la Deep Web y el FBI lo descubrió

La ropa de la menor que será peritada

Ayer por la tarde, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal arrestó a un hombre de 27 años en San Miguel de Tucumán. El delito del que se lo acusa es aberrante: producción, ofrecimiento, financiación, ofrecimiento, comercialización de imágenes obscenas y espectáculos pornográficos de menores. La víctima es su propia hija, que tiene apenas tres años de edad.

Según la acusación en su contra, el hombre filmaba a su hija y compartía el contenido en foros de pedofilia de la Deep Web. Precisamente, fue el FBI quien detectó los posteos esta semana y dio la alerta a la Justicia argentina, con una causa a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1 de la provincia. En 24 horas se descubrió la identidad de la menor y la del hombre, que resultó ser su padre.

Así, se allanaron cuatro domicilios, entre ellos la casa de la familia, donde encontraron al hombre. La menor también estaba allí y fue puesta a resguardo. Se secuestraron dos discos rígidos, una cámara digital, una notebook y tres celulares, que podrán ser peritados. También se secuestraron juguetes y ropa de la menor. La ropa, así como las sábanas de la menor, serán peritados por un gabinete criminalístico en busca de fluidos.

El nombre y la identidad del acusado son omitidos de esta nota para preservar a su víctima y su familia.

El hombre detenido en Tucumán

El caso no es único en la historia, tampoco es único en la región. En diciembre de 2015, el jujeño Miguel Abdón Janco, también detenido por la PFA, fue condenado a 32 años de cárcel por el Tribunal Oral Federal de su provincia por abusar de su propio ahijado de bautismo, el hijo de una pareja de íntimos amigos de apenas cuatro años de edad y que además sufre de un trastorno del desarrollo que le impide hablar correctamente y contener sus esfínteres. Tras violar al chico, subía el contenido al foro The Love Zone, ubicado en la Deep Web. Janco lo había hecho posar con un cartel. “For my friend…”, decía la leyenda, sin un nombre discernible, un guiño a otro pedófilo en la web.

Janco había operado durante más de un año en Internet, aunque no de forma abierta, no en Facebook o Twitter como ocurrió con varios casos de pedófilos. Había aprendido con tutoriales en Youtube a entrar a la “Deep Web”, el lado oculto de Internet, por llamarlo de alguna manera, que no puede ser detectado por motores de búsqueda como Google y es solo accesible a través de software específico. Janco empleaba el TOR para entrar, la sigla de The Onion Router, un sistema de operación bastante simple. Así, accedió a The Love Zone, uno de los principales foros de pedófilos que llegó a contar más de 47 mil usuarios.

Los juguetes de la víctima

Para ser miembro había que hacer un cierto aporte: 50 megabytes de material pedófilo inédito. El 25 de junio de 2013, Janco hizo su entrada bajo el nombre “Miguelboysnew”, demostrando así su predilección por los varones, con siete videos y varias fotos. Era una especie de matrícula; para mantener su membresía, Janco debía cargar otros 40 megas mensuales. Cuando fue detenido por la PFA, ya se había convertido en un usuario VIP con gran cantidad de material descargado, principalmente protagonizado por niños anglosajones.

