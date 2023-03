El tirador que amanezó a Messi en Rosario actuó con capucha, barbijo y guantes: las sospechas de la Justicia

La única imagen que se conoce del tirador.

A un día del ataque a tiros contra el supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje amenazante para el capitán de la selección argentina Lionel Messi, el foco de la investigación del fiscal de Balaceras Federico Rébola se centra en todos los recaudos tomados por el autor de los 14 disparos contra el local para cubrirse al cometer el ataque. La balacera quedó filmada por varias cámaras de videovigilancia de la cuadra de Lavalle al 2500, en la zona oeste de Rosario, lo que permitió tener una imagen del sicario que disparó 14 veces contra la reja del comercio y entregó la nota en donde incluso mencionaba al intendente Pablo Javkin, una jugada típica en la historia reciente del sicariato narco rosarino. El tirador no actuó solo: otro hombre a bordo de una moto Titan fue su chofer.

Al fiscal de la causa le llamó la atención que los dos ocupantes de la moto vestían similar: jean, campera con capucha y barbijo, en el medio de una ola de calor de 32 grados. En el caso del autor de los catorce disparos también se ve una particularidad en los videos, y es que en todo momento usó guantes para manipular el cartel dejado en la puerta del supermercado y para gatillar. Esto es inusual: en Rosario, los pistoleros tiran a cara descubierta, como ocurrió en el ataque de octubre de 2022 a los edificios de la Justicia federal.

Te puede interesar: “Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”, dijo la mamá de Messi tras el ataque al supermercado de la familia de su nuera

El fiscal Federico Rébola (Luciano Galletto)

Si bien no hay una hipótesis clara de quién pudo haber realizado el ataque, Rébola ordenó peritar el mensaje escrito en un trozo de una bolsa de carbón vegetal, que decía “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”. Ya fue cotejado con con otros carteles hallados en otras escenas de homicidios de Rosario. Por lo pronto, no guarda coincidencia de acuerdo a pericias caligráficas.

Esas características mencionadas no suelen ser vistas en las tristemente habituales balaceras cometidas en Rosario, ya sea en contextos extorsivos como en asesinatos: quienes disparan son más rústicos, no tienen tantos cuidados y hasta acostumbran a dejar carteles con una muy mala ortografía y sintaxis en las escenas de las balaceras.

Por lo pronto, el fiscal Rébola dejó en claro que los dueños del supermercado no recibieron amenazas o extorsiones previas. Ayer, tras cambiar los vidrios baleados, el comerció trabajó normalmente. La ministra de gobierno Celia Arena dijo ayer que la balacera se trató de “un acto de carácter terrorista”.

La nota que entregaron los sicarios

El fiscal Rébola opinó en un tenor similar. “Claramente, el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se enterara todo el mundo. Buscaron el impacto público. No hay nada que indique que querían intimidar o exigir algo a la familia Roccuzzo. Utilizaron algo próximo a Lionel Messi para asegurarse una gran difusión. Y, con eso, el mensaje le llegó a todo el mundo”, sostuvo en declaraciones al diario La Capital de Rosario.

Las hipótesis en el aire son múltiples: internas barra, internas incluso políticos, incluso una interna entre facciones de Los Monos. “No tenemos nada concreto. Es muy obvio que lo que se buscaba era tirarle a un súper de Messi no para amenazar a su entorno, sino para asegurarse fuerte difusión”, apuntó el fiscal.

Seguir leyendo: